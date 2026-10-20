A 22 éves Kerkez Milos a Liverpool idei szezonban lejátszott eddigi tíz mérkőzéséből kilencen lépett pályára, egyedül a múlt heti, LASK Linz elleni Bajnokok Ligája-összecsapáson maradt végig a kispadon.

Virgil van Dijk viccet csinált Kerkez Milos bakijából

Fotó: Paul Ellis / AFP

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)

október 20., Anfield, 21:00 (RTL+)

A magyar válogatott balhátvéd nem biztos, hogy pályára lép a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal ellen - írja a This is Anfield.

Kerkez Milossal poénkodott a Liverpool csapatkapitánya

A mérkőzést megelőző edzésen Kerkez Milos reflektorfénybe került. A liverpooli játékosok egy szokásos cicázással kezdték a gyakorlást. Amikor a magyar válogatott játékos egy neki passzolt labda után nyomás alá került, egy elhibázott mozdulattal emelte ki a játékszert a körből.

Az eset után Virgil van Dijk, a Liverpool holland csapatkapitánya jót nevetett a magyar balhátvéden. Ironikusan a következőt mondta neki: „Ügyes. Szép beadás volt.”

A magyar válogatott játékos egyébként a Liverpool egyik legnagyobb mókamestere. A Nemzetek Ligája-mérkőzések után például az egész csapatnak elmesélte és elmutogatta, hogyan fejelt gólt a válogatottban csapattársának, a georgiai Giorgi Mamardasvilinek.