Papíron magyaros összecsapást rendeznek Liverpoolban, ahol a Villarreal vendégszerepel. Az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a spanyoloknál Gulácsi Péter rendre stabil tagja a kezdőcsapatnak, de könnyen lehet, hogy kedden este csak a kapus kap szerepet az Anfield Roadon.

Kerkez Milos pihenőt kaphat a Liverpool-Villarreal meccsen Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos pihenőt kaphat

Kerkez Milos ugyan végigjátszotta a hétvégi, Brentford elleni bajnokit, de a liverpooli oldal, a This is Anfield arra számít, hogy a Villarreal ellen nem lép pályára és Cimikasz fogja helyettesíteni. A magyar válogatott védője hiába egészséges, Andoni Iraola a rotáció miatt dönthet a görög hátvéd mellett – Kerkez a múlt héten nem lépett pályára a BL-meccsen, előtte és utána is 90 percet kapott a Premier League-ben.

Szoboszlait szombaton sérülés miatt már az első félidőben lecserélték, így kedd este biztosan lép pályára.

Iraola elmondta, "hosszabb ideig" nélkülözniük kell majd a magyar válogatott csapatkapitányát. Gulácsi sem védett a BL-ben, aminek az volt az oka, hogy a meccs napjának hajnalán fegyveres rablók törtek be a lakásába. A magyar kapus viszont szombaton a bajnokságban visszafoglalta a helyét, és kapott gól nélkül zárt az Elchével játszott és gól nélküli döntetlent hozó meccsen.

A Liverpool két győzelemmel, a Villarreal egy győzelemmel és egy vereséggel áll a BL-ben, a két együttes négyszer mérkőzött meg a nemzetközi kupaporondon, előbb 2016 tavaszán az Európa-liga, legutóbb 2022-ben pedig a BL elődöntőjében. A mérleg az angolok szempontjából három győzelem és egy vereség.

A Liverpool-Villarreal meccset kedden 21 órától játsszák.