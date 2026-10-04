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Fontos hiányzója lesz a magyar válogatottnak a hétfői, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Kerkez Milos sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára, ezért már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, és visszatérhet Liverpoolba.

Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát, így már nem lesz ott a csapattal a hétfői, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool játékosa a Grúzia ellen begyűjtött sárga lapjával eltiltotta magát a következő találkozóról, ezért visszatérhet klubjához. Az ukránok elleni összecsapást a szlovákiai Nagyszombatban rendezik.

Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatottat
Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatottat Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press
  • Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája
  • Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

 

Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatottat

A magyar válogatott Kerkez fejesgóljával szerezte meg első győzelmét a Nemzetek Ligája idei kiírásában, a Grúzia elleni siker azonban számára nem alakult maradéktalanul jól. A 74. percben sárga lapot kapott, ami már a második figyelmeztetése volt a sorozatban, miután az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen is besárgult. A szabályok értelmében emiatt automatikusan ki kell hagynia a következő találkozót.

A Magyar Labdarúgó-szövetség vasárnap a hivatalos X-oldalán közölte, hogy Kerkez elhagyta a válogatott edzőtáborát. Mivel hétfőn egyébként sem léphetne pályára, visszatérhet Liverpoolba, ahol a hétvégén komoly feladat vár rá: csapata vasárnap a Manchester Cityt fogadja a Premier League-ben.

Nem Kerkez lesz ugyanakkor az egyetlen, aki eltiltás miatt marad le a nagyszombati mérkőzésről. Az ukrán válogatott két játékosa, Mikola Matvijenko és Danilo Szikan sem léphet pályára. Mindketten sárga lapok miatt kénytelenek kihagyni a találkozót, 

Szikan pedig különösen fontos hiányzó lehet, hiszen a két válogatott korábbi mérkőzésén ő szerezte az ukránok győztes gólját.

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