Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát, így már nem lesz ott a csapattal a hétfői, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool játékosa a Grúzia ellen begyűjtött sárga lapjával eltiltotta magát a következő találkozóról, ezért visszatérhet klubjához. Az ukránok elleni összecsapást a szlovákiai Nagyszombatban rendezik.

Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatottat Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája

Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

Kerkez Milos elhagyta a magyar válogatottat

A magyar válogatott Kerkez fejesgóljával szerezte meg első győzelmét a Nemzetek Ligája idei kiírásában, a Grúzia elleni siker azonban számára nem alakult maradéktalanul jól. A 74. percben sárga lapot kapott, ami már a második figyelmeztetése volt a sorozatban, miután az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen is besárgult. A szabályok értelmében emiatt automatikusan ki kell hagynia a következő találkozót.

A Magyar Labdarúgó-szövetség vasárnap a hivatalos X-oldalán közölte, hogy Kerkez elhagyta a válogatott edzőtáborát. Mivel hétfőn egyébként sem léphetne pályára, visszatérhet Liverpoolba, ahol a hétvégén komoly feladat vár rá: csapata vasárnap a Manchester Cityt fogadja a Premier League-ben.

Kerkez Milos sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára hétfő este @uafukraine ellen, így elhagyta a férfi A-válogatott edzőtáborát. #csakegyutt #magyarok #UKRHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 4, 2026

Nem Kerkez lesz ugyanakkor az egyetlen, aki eltiltás miatt marad le a nagyszombati mérkőzésről. Az ukrán válogatott két játékosa, Mikola Matvijenko és Danilo Szikan sem léphet pályára. Mindketten sárga lapok miatt kénytelenek kihagyni a találkozót,