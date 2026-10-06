Kerkez Milos a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen megszerezte első gólját a magyar válogatottban, azonban a találata mellé begyűjtötte második sárga lapját is a sorozatban, így eltiltás miatt nem léphetett pályára Nagyszombatban, az Ukrajna elleni összecsapáson.

Kerkez Milos eltiltás miatt nem játszhatott a magyar válogatottban

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)

Észak-Írország–Magyarország 0–0

Magyarország–Georgia 1–0 (1–0)

Ukrajna–Magyarország 0–1 (0–0)

A Liverpool 22 éves balhátvédjéről vasárnap érkezett a hír, hogy elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát az ukránok elleni NL-meccs előtt.

Kerkez Milos a halállista miatt nem maradt a magyar válogatott mellett?

Kerkez Milos a magyar válogatottól való távozása után azonban nem tért vissza Liverpoolba, hanem tett egy kitérőt szülőhazájába, Szerbiába. A verbászi születésű balhátvéd gyakran visszatér Szerbiába, már csak azért is, mert testvére, a 26 éves Marko Kerkez is a szerb Mladost Lučani csapatában futballozik.

A magyar válogatott eltiltott balhátvédje a hétfő estéjét Szerbiában töltötte, méghozzá a TSC Topolya–Grafičar Beograd összecsapáson. Kerkez Milosról a topolyai klub közösségi oldalán osztottak meg fotókat, amint a lelátóról nézi a hazai csapata 4–1-es győzelmével záruló mérkőzést.

Kerkez Milos topolyai feltűnése abból a szempontból érdekes, hogy maradhatott volna a magyar válogatott mellett is, amely hétfőn este 20.45-kor Ukrajna ellen játszott Nemzetek Ligája-meccset. Azonban az előzményeket ismerve érthető, miért döntött úgy a Liverpool védője, hogy szurkolóként sem vesz részt a nemzeti csapat meccsén. Kerkez Milos neve ugyanis a napokban megjelent a 2014 óta Kijevben működő Mirotvorec, magyarul Béketeremtő nevű honlap adatbázisában. Az oldal olyan emberek adatait teszi közzé, akiket szerkesztői Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tartanak, ezért a közbeszédben „ukrán halállistának” hívják.