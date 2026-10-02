A szerbiai Verbászon született Kerkez Milos 2022. szeptember 22-én, a németek otthonában 1–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be a magyar válogatottban.

Kerkez Milos liverpooli csapattársával, Giorgi Mamardasvili nevetgélt a meccs után

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A még mindig csak 22 éves futballista azóta már eljutott 35 mérkőzésig a nemzeti csapatban, de az első gólját csak most szerezte meg.

Kerkez Milosnak fontos volt, hogy magyarul nyilatkozzon

A találkozó után a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos mindenképpen magyarul szeretett volna nyilatkozni az M4 Sport kamerája előtt, pedig a mérkőzés előtti napon is angol nyelven adott interjút a sportcsatornának.

„Nagyon szép volt az első gólom a válogatottban. Nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb az volt, hogy a csapat agresszív volt, és mindenki nagyon harcolt. Ez volt a legjobb meccsünk a három közül. Gyorsan játszottunk, jól védekeztünk és sokat futottunk. Büszke vagyok az egész csapatra. Nem beszélek annyira jól magyarul, de próbálkozom, és remélem, hogy hamarosan még jobban fogok beszélni” – mondta a találkozó után a Liverpool balhátvédje, aki a góljával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy teljesen mindegy, hogyan született, mert a gól az gól.