Kerkez Milos nélkül lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott hétfő este Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. A balhátvéd a Georgia elleni, 1–0-ra megnyert találkozón begyűjtötte második sárga lapját a sorozatban, ezért automatikus eltiltás vár rá.

Kerkez Milos eltiltás miatt nem léphet pályára az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája

Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

Kerkez Milos gólja győzelmet ért, a sárga lapja viszont eltiltást

A magyar válogatott péntek este Kerkez Milos góljával győzte le 1–0-ra Georgiát. A találkozó azonban nemcsak a győztes találat miatt marad emlékezetes a Liverpool játékosának: a 74. percben szabálytalankodott a jobb oldalon meginduló Kvernadzéval szemben, amiért sárga lapot kapott.

Kerkeznek ez volt a második figyelmeztetése az idei Nemzetek Ligája-sorozatban. Az első sárga lapját még a szeptemberi Magyarország–Ukrajna mérkőzés hajrájában, egy kakaskodást követően kapta. A sorozat szabályai alapján két sárga lap után automatikus eltiltás következik, így Marco Rossi szövetségi kapitány nem számíthat rá a hétfő esti Ukrajna–Magyarország találkozón.

A magyar keretben Doktorics Áron szerepel klasszikus balhátvédként, bár az újonc egyelőre még nem mutatkozott be a felnőttválogatottban. Rossi számára ugyanakkor más megoldások is rendelkezésre állhatnak: a Georgia ellen jó teljesítményt nyújtó Nagy Zsolt hátrébb kerülhet, de Csinger Márk és Markgráf Ákos számára sem teljesen ismeretlen a balhátvéd posztja.