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Fontos hiányzója lesz a magyar labdarúgó-válogatottnak az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Kerkez Milos a Georgia ellen begyűjtött második sárga lapja miatt eltiltását tölti, így Marco Rossi nem számíthat a balhátvédre a hétfő esti találkozón.

Kerkez Milos nélkül lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott hétfő este Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. A balhátvéd a Georgia elleni, 1–0-ra megnyert találkozón begyűjtötte második sárga lapját a sorozatban, ezért automatikus eltiltás vár rá.

Kerkez Milos eltiltás miatt nem léphet pályára az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Kerkez Milos eltiltás miatt nem léphet pályára az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press
  • Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája
  • Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

 

Kerkez Milos gólja győzelmet ért, a sárga lapja viszont eltiltást

A magyar válogatott péntek este Kerkez Milos góljával győzte le 1–0-ra Georgiát. A találkozó azonban nemcsak a győztes találat miatt marad emlékezetes a Liverpool játékosának: a 74. percben szabálytalankodott a jobb oldalon meginduló Kvernadzéval szemben, amiért sárga lapot kapott.

Kerkeznek ez volt a második figyelmeztetése az idei Nemzetek Ligája-sorozatban. Az első sárga lapját még a szeptemberi Magyarország–Ukrajna mérkőzés hajrájában, egy kakaskodást követően kapta. A sorozat szabályai alapján két sárga lap után automatikus eltiltás következik, így Marco Rossi szövetségi kapitány nem számíthat rá a hétfő esti Ukrajna–Magyarország találkozón.

A magyar keretben Doktorics Áron szerepel klasszikus balhátvédként, bár az újonc egyelőre még nem mutatkozott be a felnőttválogatottban. Rossi számára ugyanakkor más megoldások is rendelkezésre állhatnak: a Georgia ellen jó teljesítményt nyújtó Nagy Zsolt hátrébb kerülhet, de Csinger Márk és Markgráf Ákos számára sem teljesen ismeretlen a balhátvéd posztja.

Kerkez mellett több magyar játékosnak is ügyelnie kell a lapokra a folytatásban. Willi Orbán, Schäfer András, Vitális Milán, Szűcs Tamás, Bárány Donát, Csongvai Áron és Szoboszlai Dominik egyaránt rendelkezik már sárga lappal.

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