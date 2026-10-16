Lekerült az ukrán feketelistáról a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Kerkez Milos. A 22 éves védő neve azok után került fel a kijevi Mirotvorec, magyarul Béketeremtő nevű honlapra, hogy a szeptemberi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen összetűzésbe került a vendégekkel, az erről készült felvételt pedig az édesapja egy orosz rapcsapat dalával együtt töltötte fel a közösségi oldalára.

Kerkez Milos a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult tömegjelenet után listázták „Ukrajna ellenségeként”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kerkez Milos lekerült az ukrán feketelistáról

Kerkez Milost még október elején listázták „Ukrajna ellenségeként”, miután a magyar-ukrán meccsen szóváltásba keveredett az ellenféllel, elsősorban Viktor Cihankovval, ezt követően pedig az édesapja az Instagram-oldalán úgy osztotta ezt meg, hogy a felvétel mellé az orosz AK–47 rapcsapat Russian Paradise című dalát vágta be. A zeneválasztás és a bejegyzés komoly felháborodást váltott ki ukrán részről, a Mirotvorec, magyarul Béketeremtő nevű honlap pedig – amelynek megállapításai csupán az oldal szerkesztőinek vádjai, nem jogerős hatósági döntések – Kerkezt és az édesapját is feltette az adatbázisába.

A 22 éves labdarúgó a történtek után azt nyilatkozta, soha életében nem támogatott semmilyen agressziót. Nem olyan ember, aki elfogadhatónak tart bármit is, ami másoknak árt.

Az ügyben két hét után most változás következett be, Kerkez Milos neve ugyanis eltűnt a honlapról.