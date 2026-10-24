Az újonc kispesti csapat a tabella 10. helyéről várhatta a mérkőzést, míg a debreceni együttes a hetedik helyen állt. A vörös-feketék az előző fordulóban Nyíregyházán tudtak nyerni, amivel elmozdultak a kiesőzónából, míg a cívisvárosiak legutóbb a Zalaegerszeg fölött arattak háromgólos győzelmet.

A kispesti szurkolók látványos élőképpel készültek a találkozóra

Fotó: M4 Sport

A 39 éves Dzsudzsák Balázs Kispesten is megvillant

A mérkőzés előtt látványos élőképpel készült a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő kispesti szurkolótábor, az első félidőben viszont nem sok mindennek örülhettek. Gól ugyan nem született, de a Debrecen sokkal veszélyesebben futballozott, és Szendrei Ákos révén még egy meg nem adott gólig is eljutott.

A második félidőben is lendületben maradt a Loki, amely az 54. percben megszerezte a vezetést. Dzsudzsák Balázs bal oldali beadására Blaz Boskovic robbant be, és hat méterről védhetetlenül fejelt a kapu jobb oldalába (1–0).

A 39 éves klasszisnak az idei szezonban már négy gólja van az NB I-ben, gólpasszból viszont most adta az elsőt

A vezetés megszerzése után aktívabb maradt a Loki, az előnyét azonban nem tudta növelni a vendégcsapat. A kispestiek tíz perccel a mérkőzés vége előtt kezdtek mindent egy lapra feltéve támadni, de végül a debreceniek döntötték el a meccset.

A 87. percben Cibla Flórián szerezte meg a labdát a félpályánál, amellyel a csereként beállt Dénes Vilmos begyalogolt a kapuig, majd higgadtan értékesítette a ziccerét (2–0).

Ezzel a győzelemmel a Debrecen feljött a tabella harmadik helyére, és már három mérkőzés óta veretlen az NB I-ben. A Honvéd maradt a tizedik helyen.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

Kispest Honvéd–Debreceni VSC 0–2 (0–0)