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Újabb nagy pofont kapott a labdarúgó NB I sereghajtója. A Kispest-Honvéd az élvonalbeli csapatok közül elsőként búcsúzott a MOL Magyar Kupától. A Gyirmót elleni kudarc után a dühös szurkolók számonkérték a játékosokat a stadionban, a klub közösségi oldalán pedig záporoztak a kőkemény kommentek.

Az NB II ötödik helyén álló Gyirmót csapata már a meccs elején vezetést szerzett, de erre a Kispest-Honvéd a szünet előtt még válaszolni tudott egy bombagóllal. A hazai együttes azonban a második félidőben veszélyesebb volt, az 56. percben újra előnybe került, a továbbjutást pedig Berecz Zsombor remek szabadrúgásgóljával döntötte el.

A Kispest-Honvéd máris kiesett a MOL Magyar Kupából
A Kispest-Honvéd máris kiesett a MOL Magyar Kupából
Fotó: honvedfc.hu
  • MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
  • Gyirmót FC Győr–Kispest-Honvéd FC 3-1 (1-1)

A Kispest-Honvéd szurkolói számonkérték a játékosokat

Az előző idényben még elődöntős kispestiek ezúttal a legjobb 16 közé sem tudtak bejutni a Magyar Kupában.

A lefújást követően a Honvéd-szurkolók magukhoz szólították a játékosokat, hogy magyarázatot kapjanak a gyenge teljesítményre. 

A vesztes csapat futballistái csalódottan bandukoltak le a pályáról, testbeszédük alighanem többet mondott minden szónál.

A Honvéd-szurkolók nem kímélték a csapatot

A Honvédot a közösségi médiában sem kímélték a drukkerek, a klub Facebook-oldalán kőkemény megjegyzésekkel illették a labdarúgókat és a vezetőséget.

„Ebben az az igazán szomorú, hogy ez az egész csak nekünk igazi honvédosoknak fáj, 

és nem ezeknek a szakmailag értékelhetetlen, emberileg legalja embereknek” – jegyezte meg egy csalódott hozzászóló.

„Sportigazgató úr megszólal? Tulajdonos, elnök úr? Miért? Miért jó nektek ez az állapot? Miért viszitek a szakadék felé a csapatot?” – vonta kérdőre a vezetőséget egy másik szurkoló.

A 14-szeres bajnok és 8-szoros kupagyőztes Honvéd helyzetéről a klub legendás labdarúgója, Nagy Antal is nyilatkozott nemrég az Origo Sportnak. Az egykori válogatott játékos őszintén beszélt a nagy múltú egyesületet érintő problémákról, ugyanakkor bízik a kedvező fordulatban, és abban, hogy a csapat kivívja a bennmaradást az NB I-ben.

A Kispest-Honvéd legközelebb szombat délután lép pályára, a csapat a Bozsik Arénában fogadja majd a Kisvárdát a bajnokság 12. fordulójában.

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