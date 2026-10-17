Feczkó Tamás a 2024/2025-ös idény féltávjánál vette át a szebb napokat is megélt Kispest-Honvéd irányítását. A 49 éves szakember érkezésekor az NB II utolsó helyén szerénykedett a csapat, de tavasszal simán kivívta a bennmaradást, a következő évadban pedig három év kihagyás után visszajutott az élvonalba. Feczkó tehát sikeresen teljesítette a feladatot, ám mégsem maradhatott a kispadon, a helyére külföldi edző érkezett. A Honvéd azóta gyengén teljesít, a klub az NB I sereghajtóként várhatja a hétvégi, Nyíregyháza elleni mérkőzést. Az egyesület legendás labdarúgója, Nagy Antal az Origo Sportnak őszintén beszélt a 14-szeres bajnok és 8-szoros kupagyőztes klubot érintő problémákról.

Nincs könnyű helyzetben az újonc Kispest-Honvéd az NB I-ben

Fotó: honvedfc.hu

NB I., 10. forduló: Nyíregyháza–Kispest-Honvéd

szombat, 14:30

Nagy Antal szerint hiba volt kirúgni a Kispest-Honvéd edzőjét

A sikeredző, Feczkó Tamás – aki azóta a Diósgyőr trénere – menesztése mellett a Honvéddal négyszeres bajnok labdarúgó sem ment el szó nélkül.

„Én mindig azt mondtam, hogy van egy régi futballmondás: győztes csapaton ne változtass! Ha egy edző feljuttatja a Honvédot az NB I-be, akkor meg kell erősíteni a csapatot négy sztárral – vagy nevezzük őket egyszerűen négy jó játékosnak –, és hagyni kell tovább dolgozni azt a szakembert, aki már kialakított egy jó hangulatot, és sikerszériát ért el a csapattal. A Honvéd ezt a szabályt rúgta fel” – szögezte le Nagy Antal, aki Feczkó menesztésének körülményeiről is szót ejtett röviden.

„Hozzám is csak információmorzsák jutottak el, úgy hallottam, személyes ellentét állt a háttérben.

Ez az ellentét láthatóan elvégzi az aknamunkát, hiszen a távozása óta a csapat alulteljesít”

– tette hozzá az egykori 32-szeres magyar válogatott labdarúgó.

Feczkó Tamás a Honvéd után a Diósgyőr edzője lett

Fotó: dvtk.eu

Nagy Antal az új edzőt, Maurizio Jacobaccit sem irigyli, mivel a svájci-olasz tréner egy számára ismeretlen közegbe érkezett, ahol jó eredményeket várnak el tőle.

Elküldtek egy edzőt, aki feljuttatta a csapatot, majd egy olyan szakember kezébe adták az együttest, aki nem ismeri kellőképpen a játékosokat és a magyar futballt.

Hogyan lehetne tőle azonnal eredményeket elvárni? Nekem van némi rálátásom a svájci labdarúgásra, de már régóta nem vagyok benne. Ha most bekerülnék a svájci futballba, én sem tudnék egyik napról a másikra sokkal többet hozzátenni egy csapat szerepléséhez, mint amennyit ez a szakember jelenleg a Honvédnál” – szögezte le Nagy Antal, aki pályafutása végén Svájcban légióskodott.