Feczkó Tamás a 2024/2025-ös idény féltávjánál vette át a szebb napokat is megélt Kispest-Honvéd irányítását. A 49 éves szakember érkezésekor az NB II utolsó helyén szerénykedett a csapat, de tavasszal simán kivívta a bennmaradást, a következő évadban pedig három év kihagyás után visszajutott az élvonalba. Feczkó tehát sikeresen teljesítette a feladatot, ám mégsem maradhatott a kispadon, a helyére külföldi edző érkezett. A Honvéd azóta gyengén teljesít, a klub az NB I sereghajtóként várhatja a hétvégi, Nyíregyháza elleni mérkőzést. Az egyesület legendás labdarúgója, Nagy Antal az Origo Sportnak őszintén beszélt a 14-szeres bajnok és 8-szoros kupagyőztes klubot érintő problémákról.
- NB I., 10. forduló: Nyíregyháza–Kispest-Honvéd
- szombat, 14:30
Nagy Antal szerint hiba volt kirúgni a Kispest-Honvéd edzőjét
A sikeredző, Feczkó Tamás – aki azóta a Diósgyőr trénere – menesztése mellett a Honvéddal négyszeres bajnok labdarúgó sem ment el szó nélkül.
„Én mindig azt mondtam, hogy van egy régi futballmondás: győztes csapaton ne változtass! Ha egy edző feljuttatja a Honvédot az NB I-be, akkor meg kell erősíteni a csapatot négy sztárral – vagy nevezzük őket egyszerűen négy jó játékosnak –, és hagyni kell tovább dolgozni azt a szakembert, aki már kialakított egy jó hangulatot, és sikerszériát ért el a csapattal. A Honvéd ezt a szabályt rúgta fel” – szögezte le Nagy Antal, aki Feczkó menesztésének körülményeiről is szót ejtett röviden.
„Hozzám is csak információmorzsák jutottak el, úgy hallottam, személyes ellentét állt a háttérben.
Ez az ellentét láthatóan elvégzi az aknamunkát, hiszen a távozása óta a csapat alulteljesít”
– tette hozzá az egykori 32-szeres magyar válogatott labdarúgó.
Nagy Antal az új edzőt, Maurizio Jacobaccit sem irigyli, mivel a svájci-olasz tréner egy számára ismeretlen közegbe érkezett, ahol jó eredményeket várnak el tőle.
Elküldtek egy edzőt, aki feljuttatta a csapatot, majd egy olyan szakember kezébe adták az együttest, aki nem ismeri kellőképpen a játékosokat és a magyar futballt.
Hogyan lehetne tőle azonnal eredményeket elvárni? Nekem van némi rálátásom a svájci labdarúgásra, de már régóta nem vagyok benne. Ha most bekerülnék a svájci futballba, én sem tudnék egyik napról a másikra sokkal többet hozzátenni egy csapat szerepléséhez, mint amennyit ez a szakember jelenleg a Honvédnál” – szögezte le Nagy Antal, aki pályafutása végén Svájcban légióskodott.
A gyenge védelem a Honvéd legfőbb gondja
Az NB I érezhetően magasabb szintet képvisel a másodosztálynál, a Honvéd pedig sorra kapja a gólokat. A csapat egykori klasszisa szerint a klub egyik legnagyobb problémája a gyenge védekezés, valamint az is fontos lenne, hogy néhány játékossal megerősödjön a csapat.
„Sokszor elmondtam Feczkó Tominak is, és ő magáévá is tette ezt a gondolatot: legyen hat-hét olyan játékosa, aki akár az élete árán is megakadályozza az ellenfél támadásait, ha kell, keményen közbelép, és mindent megtesz azért, hogy a csapat ne kapjon gólt. Most nem ez történik.
Két gólt kapni átlagban meccsenként az NB I-ben, az halálos ítélet, ellensúlyozhatatlan.
A labdarúgásban, különösen a magyar futballban, az egyik legfontosabb feladat olyan védelmet kialakítani, amely egy szezonban legalább tíz-tizenkét mérkőzésen nem kap gólt” – mondta az Origo Sportnak a Honvéd legendája.
A kispestiek egykori klasszis középpályása megérti a szurkolók csalódottságát, de alapvetően optimista: a kiesésre nem gondol, de jelenleg csak reménykedni tud a pozitív változásban. Nagy Antal arra is felhívta a figyelmet, hogy hiába vannak olyan csapatok az NB I-ben, amelyek több gólt kaptak a Honvédnál, a kispestieknek ezzel nem szabad foglalkozniuk.
„Néhány elveszített pont végzetes lehet, hiszen a hazai mérkőzéseken elhullajtott pontok miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Most egy hirtelen táltos vágtára lenne szükség, hogy elkezdjünk felzárkózni. Szokták mondani, hogy a százméteres síkfutásban sem azzal kell foglalkozni, mi történik a szomszédos pályán.
Saját magunkra kell koncentrálnunk. Ha egy sprinter jobbra vagy balra néz, máris elvesztette a versenyét”
– zárta gondolatait a patinás egyesület kapcsán Nagy Antal.
A hét ponttal sereghajtó Honvéd az NB I hétvégi fordulójában az utolsó előtti Nyíregyháza otthonába látogat. A 14-szeres bajnokcsapat ugyan egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál, de egy újabb vereség sokba kerülhet a klubnak a végelszámolásnál. Kiesési rangadóról talán még korai beszélni, hiszen még csak a 10. fordulónál járunk, de a Nagy Antal által említett stabil védekezés megléte minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz a jó eredmény eléréséhez Bódog Tamás csapata ellen.
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