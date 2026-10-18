Frusztráló érzésről számolt be a vasárnapi Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzés után a vendég csapat ausztrál játékosa, Daniel Arzani. A 27 éves labdarúgó szerint a végeredmény egyáltalán nem tükrözi azt a munkát, ami beletettek a találkozóba. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Fradi több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, de így is csak 1-1-es döntetlent ért el.

Daniel Arzani frusztráltan nyilatkozott a Kisvárda-FTC mérkőzés után

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Kisvárda-FTC (NB I)

1-1

Daniel Arzani nyilatkozata a Kisvárda-FTC mérkőzésről

Hiába volt 24 kapuralövése és birtokolta 73 százalékban a labdát a Ferencváros Kisvárdán, csak egy ponttal távozott. A hazai csapat egy elhibázott tizenegyes után Bohdan Melnik révén szerezte meg a vezetést, amire a mezőnyfölény ellenére csak Callum O’Dowda tudott válaszolni.

A meccs nagy részében jól játszottunk, a végeredmény nem tükrözi azt, amit beletettünk. De a nap végén ez csak egy döntetlen, ami nagyon frusztráló

– fogalmazott az M4 Sport kamerája elé állva a Fradi ausztrál játékosa, Daniel Arzani.

Kicsit lassan kezdtük a mérkőzést, amit ki is használt az ellenfél. Aztán egyoldalú találkozó volt, 6-7 gólt is lőhettünk volna

– tette hozzá a 27 éves labdarúgó. Kiemelte, a nemzetközi kupában nincsenek ilyen problémáik, erre pedig az NB I-ben is megoldást kell találniuk.

Én mindig a legjobbat igyekszem kihozni magamból és a maximumot nyújtani, amikor megkapom a lehetőséget, akár kezdőként vagy csereként

– nyilatkozta Arzani.