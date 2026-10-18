Sokan nem számítottak arra, hogy Borbély Balázs vezetőedző a Plzen elleni Európa-liga mérkőzésen Radnóti Dánielt állítja a Fradi kapujába. A mindössze 20 éves hálóőr csapatba kerülését az is magyarázta, hogy a nemzetközi meccseken duplán érnek a fiatalpercek, az viszont már inkább csak a teljesítményének köszönhető, hogy a vasárnapi Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzésen is a kezdőcsapatba nevezte őt a 47 éves szakember.

Radnóti Dániel a Kisvárda-FTC mérkőzésen is a kezdőcsapatba került

Fotó: Szabolcs László

Radnóti Dánielen kezdetben látszott az idegesség a Plzen elleni mérkőzésen, később azonban megnyugodott és egyre magabiztosabban védett. Erről Borbély Balázs vezetőedző beszélt a találkozót követően, a 47 éves szakembert ráadásul annyira meggyőzte a fiatal kapus teljesítménye, hogy a Kisvárda ellen is a kezdőcsapatba nevezte.

Borbély Balázs kezdőcsapata a Kisvárda-FTC mérkőzésen:

Radnóti - Osváth, Raemaekers, Gómez, O’Dowda - Corbu, Maiga, Zachariassen, Arzani, Levi - Lisztes

Radnóti Dániel Kecskeméten kezdett futballozni, 2021-ben került a Ferencvároshoz. Előbb a klub második csapatában, majd Soroksáron védett. Varga Ádám sérülése miatt került vissza az Üllői útra, és az Európa-liga után most az NB I-ben is bemutatkozik a zöld-fehéreknél.