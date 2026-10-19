Zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta az NB I-ben a magyar rekordbajnok, miután 1-1-es döntetlennel ért véget a vasárnapi Kisvárda-FTC mérkőzés. A vendég csapat hiába birtokolta sokkal többet a labdát és alakított ki rengeteg helyzetet, a nemzetközi kupával ellentétben nem lett meg az eredménye. Kubatov Gábor klubelnök is úgy reagált a történtekre, hogy ekkora fölényben játszva jó lenne végre a hazai élvonalban is győzni.

Kubatov Gábor reagált a Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzésre

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kisvárda-FTC (NB I)

1-1

A Fradi eddig mindkét mérkőzését megnyerte az Európa-liga alapszakaszában – a Celticet 3-1-re, a Plzent 2-1-re verte –, az NB I-ben viszont azóta egyszer sem sikerült győznie. Sőt, Kisvárdán már zsinórban a negyedik döntetlenjét játszotta Borbély Balázs vezetőedző csapata, miután Bohdan Melnik találatára a hatalmas mezőnyfölény ellenére is csak Callum O’Dowda tudott válaszolni.

Kubatov Gábor reagált a Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzésre

A Ferencváros 24 alkalommal lőtt kapura és 73 százalékban birtokolta a labdát Kisvárdán, ennek ellenére sem jött össze a győzelem. Kubatov Gábor klubelnök is ezzel kapcsolatban fogalmazta meg reakcióját a Facebook-oldalán.

A 73%-os labdabirtoklást követően jó lenne végre győzni is a magyar bajnokságban!

– írta a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor.

Frusztráló döntetlen A Fradi ausztrál labdarúgója, Daniel Arzani úgy értékelte a Kisvárda elleni döntetlent, hogy az 1-1-es végeredmény nem tükrözi azt, amit a csapat beletett a találkozóba. „De a nap végén ez csak egy döntetlen, ami nagyon frusztráló” – fogalmazott a lefújás után az M4 Sportnak a 27 éves játékos. Hozzátette, valóban lassan kezdték a meccset, amit az ellenfél ki is használt, de aztán 6-7 gólt lőhettek volna.

A Ferencváros legközelebb csütörtökön, a portugál Torreense ellen lép pályára az Európa-ligában, egy hét múlva pedig az MTK Budapest látogat a Groupama Arénába.