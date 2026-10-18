Nagyszerű nemzetközi sikerrel a háta mögött folytatta az NB I küzdelmeit Borbély Balázs vezetőedző csapata, amely a hétközi, Plzen elleni győzelmet követően készült a vasárnapi Kisvárda-FTC mérkőzésre. Az Európa-ligában menetelő magyar rekordbajnok a hazai bajnokságban viszont újabb értékes pontokat veszített, miután 1-1-s döntetlent játszott.
- Kisvárda-FTC (NB I)
- 1-1
Kisvárda-FTC
A Fradi – a Plzen elleni Európa-liga mérkőzéshez hasonlóan – a mindössze 20 éves Radnóti Dániellel a kapuban kezdett Kisvárdán. A fiatal hálóőr viszont rögtön a harmadik percben nagyot hibázott, amikor rosszul vette át a labdát és szabálytalanságot követett el Christián Herc ellen. A büntetőrúgáshoz Novothny Soma állt oda, de lövése a lécről a kapu fölé ment.
A 32. percben Bohdan Melnik viszont nem hibázott, amikor távolról a kapuba találva szerezte meg a vezetést a Kisvárdának.
Az első nagy ferencvárosi helyzetre közel 40 percet kellett várni, de Popovics Ilija előbb Kristoffer Zachariassen, majd Habib Maiga lövését is védte. Utóbbi pár perccel később fejjel is veszélyeztetett, de próbálkozása a kapufán csattant.
A második félidő elején is a Fradi játszott veszélyesebben, az 53. percben a csereként beálló Bamidele Yusuf lőtt kapura, de a kisvárdai kapus ezúttal is védeni tudott.
A 75. percben viszont már Popovics is tehetetlen volt, amikor beérett a ferencvárosi mezőnyfölény és Callum O’Dowda a tizenhatoson belülről a kapuba találva egyenlített.
A Ferencvárosnak hiába volt 24 kapuralövése és birtokolta 73 százalékban a labdát a mérkőzésen, végül csak 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán.
A DVSC legyőzte a Zalaegerszeget
A játéknap másik NB I-es mérkőzésén a DVSC magabiztos győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen. Az első félidőben Szendrei Ákos volt eredményes, majd a csereként beálló Sohan Baldoni duplázott, és állította be a 3-0-s végeredményt.