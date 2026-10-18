Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába uralta a mérkőzést Borbély Balázs csapata, zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta az NB I-ben. Nagy hiba és kihagyott tizenegyes is volt a Kisvárda-FTC találkozón, amely végül 1-1-es eredménnyel zárult.

Nagyszerű nemzetközi sikerrel a háta mögött folytatta az NB I küzdelmeit Borbély Balázs vezetőedző csapata, amely a hétközi, Plzen elleni győzelmet követően készült a vasárnapi Kisvárda-FTC mérkőzésre. Az Európa-ligában menetelő magyar rekordbajnok a hazai bajnokságban viszont újabb értékes pontokat veszített, miután 1-1-s döntetlent játszott.

Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzés
1-1-es döntetlennel ért véget a Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzés
Fotó: Dombodi Tamás / Facebook/Kisvárda FC
  • Kisvárda-FTC (NB I)
  • 1-1

Kisvárda-FTC

A Fradi – a Plzen elleni Európa-liga mérkőzéshez hasonlóan – a mindössze 20 éves Radnóti Dániellel a kapuban kezdett Kisvárdán. A fiatal hálóőr viszont rögtön a harmadik percben nagyot hibázott, amikor rosszul vette át a labdát és szabálytalanságot követett el Christián Herc ellen. A büntetőrúgáshoz Novothny Soma állt oda, de lövése a lécről a kapu fölé ment.

A 32. percben Bohdan Melnik viszont nem hibázott, amikor távolról a kapuba találva szerezte meg a vezetést a Kisvárdának.

Az első nagy ferencvárosi helyzetre közel 40 percet kellett várni, de Popovics Ilija előbb Kristoffer Zachariassen, majd Habib Maiga lövését is védte. Utóbbi pár perccel később fejjel is veszélyeztetett, de próbálkozása a kapufán csattant.

A második félidő elején is a Fradi játszott veszélyesebben, az 53. percben a csereként beálló Bamidele Yusuf lőtt kapura, de a kisvárdai kapus ezúttal is védeni tudott.

A 75. percben viszont már Popovics is tehetetlen volt, amikor beérett a ferencvárosi mezőnyfölény és Callum O’Dowda a tizenhatoson belülről a kapuba találva egyenlített.

A Ferencvárosnak hiába volt 24 kapuralövése és birtokolta 73 százalékban a labdát a mérkőzésen, végül csak 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán.

A DVSC legyőzte a Zalaegerszeget

A játéknap másik NB I-es mérkőzésén a DVSC magabiztos győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen. Az első félidőben Szendrei Ákos volt eredményes, majd a csereként beálló Sohan Baldoni duplázott, és állította be a 3-0-s végeredményt.

 

Borbély Balázs újra kimondta azt, amire sokan nem számítottak
„Mire várunk? Mitől félünk?” – a Fradi BL-hőse Borbély merész döntéséről beszélt
Borbély Balázs ad egy utolsó esélyt, kíméletlen tisztogatás jöhet a Fradinál
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!