Nagyszerű nemzetközi sikerrel a háta mögött folytatta az NB I küzdelmeit Borbély Balázs vezetőedző csapata, amely a hétközi, Plzen elleni győzelmet követően készült a vasárnapi Kisvárda-FTC mérkőzésre. Az Európa-ligában menetelő magyar rekordbajnok a hazai bajnokságban viszont újabb értékes pontokat veszített, miután 1-1-s döntetlent játszott.

1-1-es döntetlennel ért véget a Kisvárda-FTC NB I-es mérkőzés

Fotó: Dombodi Tamás / Facebook/Kisvárda FC

Kisvárda-FTC (NB I)

1-1

Kisvárda-FTC

A Fradi – a Plzen elleni Európa-liga mérkőzéshez hasonlóan – a mindössze 20 éves Radnóti Dániellel a kapuban kezdett Kisvárdán. A fiatal hálóőr viszont rögtön a harmadik percben nagyot hibázott, amikor rosszul vette át a labdát és szabálytalanságot követett el Christián Herc ellen. A büntetőrúgáshoz Novothny Soma állt oda, de lövése a lécről a kapu fölé ment.

A 32. percben Bohdan Melnik viszont nem hibázott, amikor távolról a kapuba találva szerezte meg a vezetést a Kisvárdának.

Az első nagy ferencvárosi helyzetre közel 40 percet kellett várni, de Popovics Ilija előbb Kristoffer Zachariassen, majd Habib Maiga lövését is védte. Utóbbi pár perccel később fejjel is veszélyeztetett, de próbálkozása a kapufán csattant.

A második félidő elején is a Fradi játszott veszélyesebben, az 53. percben a csereként beálló Bamidele Yusuf lőtt kapura, de a kisvárdai kapus ezúttal is védeni tudott.

A 75. percben viszont már Popovics is tehetetlen volt, amikor beérett a ferencvárosi mezőnyfölény és Callum O’Dowda a tizenhatoson belülről a kapuba találva egyenlített.

A Ferencvárosnak hiába volt 24 kapuralövése és birtokolta 73 százalékban a labdát a mérkőzésen, végül csak 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán.