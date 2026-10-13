Kleinheisler László jelenleg klub nélkül készül a folytatásra, miután lejárt a szerződése az FK Csíkszeredánál. Az 53-szoros magyar válogatott középpályás Ausztriában edz, és 32 évesen is szeretne visszatérni a profi futballba. A játékos elsősorban külföldön képzeli el a folytatást, aminek nemcsak szakmai oka van: elmondása szerint magyar kluboktól olyan visszajelzések is eljutottak hozzá, amelyekben autista kisfia és családi helyzete is felmerült a szerződtetésével kapcsolatban.

Kleinheisler László nyár óta klub nélkül készül a visszatérésre Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kleinheisler László: „Nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül”

Kleinheisler László legutóbb az FK Csíkszeredában futballozott. A román élvonalbeli klub 2026 februárjában szerződtette a rutinos középpályást, aki fél év kihagyás után tért vissza a tétmérkőzésekhez. A csíkszeredaiak végül sikerrel harcolták ki a bennmaradást, Kleinheisler pedig nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett. Nyáron lejárt a szerződése, azóta ismét szabadon igazolható. A futballt azonban nem engedte el: Ausztriában készül, formában tartja magát, és szeretné újra bebizonyítani, hogy 32 évesen még van benne annyi, hogy magas szinten is meghatározó játékos legyen. A magyarországi folytatás kapcsán azonban Kleinheisler László kisfia is szóba került, amikor a középpályás arról beszélt, milyen visszajelzések jutottak el hozzá hazai kluboktól.

Hát akkor elárulom: bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám, méghozzá magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam – aki autista – az oka, hogy nem akarnak engem, meg hogy ez a helyzet problémát jelent nekik…

- mondta Nemzeti Sportnak a korábbi magyar válogatott futballista.

Kleinheisler nem nevezett meg konkrét klubot, és azt is hangsúlyozta, hogy ezek az információk eljutottak hozzá. Később kiderült, hogy rosszul érintette, hogy családi helyzete egyáltalán szóba kerülhetett egy esetleges szerződtetés során.

A család korábban is fontos szerepet játszott a pályafutásával kapcsolatos döntéseiben. 2025 őszén arról beszélt, hogy második kisfia születése után nehéz időszakon mentek keresztül: a gyermek súlyos állapotba került, kórházi kezelésre szorult, és két hétig lélegeztetőgépen volt. Kleinheislernek abban az időszakban több ajánlata is volt, de ezeket visszautasította, mert a családja mellett akart maradni. Kisfia később felépült.