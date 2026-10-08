A háromhetes válogatott szünet után a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesliga 5. fordulójában. A lipcsei csapat legutóbb január végén szenvedett vereséget hazai pályán a bajnokságban, a szurkolókat azonban mégsem ez a remek sorozat foglalkoztatja a hétvégi meccs előtt, hanem a Red Bull Arénában kapható kolbászok minősége.
A lipcsei klubnál nyáron ugyanis úgy döntöttek, hogy vendéglátóipari szolgáltatót váltanak, a szurkolók pedig egyelőre nincsenek megelégedve az „új igazolással”.
A felszolgált kolbászok minősége állítólag nem éri el a korábbi szintet, a sült krumpli ázott, a zsemlék sem megfelelőek, az ételkínálat pedig túl szűknek bizonyult. Mindezek mellett az árak is emelkedtek a Red Bull Arénában, így a lipcsei szurkolók joggal elégedetlenek.
A lipcsei szurkolókat most jobban foglalkoztatja a kolbász, mint a futball
A Frankfurt elleni mérkőzés előtt a klub vezetői ígéretet tettek arra, hogy orvosolják a problémákat, de ez korántsem jelentéktelen kérdés. A szurkolói élmény a Bundesliga egyik központi eleme, és a más országokban tapasztalható elvárásokhoz, illetve színvonalhoz képest a német stadionokban általában kifejezetten jó az ételkínálat.
Lehet, hogy nem különösebben kifinomult – ilyen például a zsemlében kínált sült kolbász, a curryporos paradicsomszósszal tálalt kolbász vagy a sült krumpli –, de a szurkolók magas színvonalat várnak el, amit a közelmúltban Lipcsében nem sikerült biztosítani.
- A kolbászok hossza és íze mellett a szurkolók negatívan reagáltak az adagok méretére, a megemelkedett árakra, a választékra és a stadionban kialakult sorok hosszára is.
„Őszintén szólva, nagyon rossz volt. Már az első hazai mérkőzés után számos visszajelzést kaptunk, amelyekben panaszkodtak erre. Szerettünk volna időt adni a szolgáltatónak, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. De a dolgok nem javultak. Az adagok mérete és az árak felháborítóak voltak” – nyilatkozta Marcus, a klub legnagyobb online szurkolói közösségének munkatársa.
Ráadásul azt ígérték, hogy nagyobb hangsúlyt kap majd a regionális jelleg, de ennek semmi jele nem volt. Végül a Red Bull egy regionális szolgáltatót cserélt le egy nemzetközire, és az ígéretek ellenére semmi sem javult. Hosszúak voltak a várakozási idők, és semmilyen innováció nem történt”
– tette hozzá az Rbfans.de munkatársa.
Az RB Leipzig idén nyáron megszakította 12 éve fennálló együttműködését a regionális Gastrobuero vállalattal, és egy hatéves szerződés keretében az amerikai Levy céget bízta meg a stadionon belüli vendéglátással. A Levy jelentős tapasztalattal rendelkezik az európai futballban: többek között a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur stadionjában, valamint az amszterdami Johan Cruyff Stadionban is ők biztosítják a vendéglátási szolgáltatásokat.
A klub 2026 júliusában kiadott, a váltást bejelentő közleményében komoly ígéreteket fogalmazott meg. Eszerint „a modernizált kioszkok, a hatékonyabb rendelési és fizetési folyamatok, valamint a látogatói forgalom optimalizálása tovább kívánják javítani a stadionélményt”.
A közlemény szerint továbbá „az étel- és italválasztékot innovatív koncepciókkal fejlesztik, és még szorosabban igazítják a szurkolói igényekhez, különös tekintettel a regionalitásra, a minőségre és a változatosságra”.
Sok szurkoló azonban nem látta szükségét a változtatásnak.
Az étkeztetési szolgáltatás teljesen rendben volt. Megfizethető árak, normális adagok és rengeteg alternatív étel, például pizza vagy döner – olyanok, amelyeket általában nem találni meg a stadionokban. Vegetáriánus és vegán lehetőségek is voltak. Egy futballstadionhoz képest tehát meglehetősen innovatív volt”
– mondta Marcus, aki hangsúlyozta, hogy a szurkolók is szerették a Red Bull Aréna kínálatát, ezért még érthetetlenebb, hogy miért váltottak szolgáltatót.
Az RB Leipzig négy forduló után két győzelemmel és két vereséggel áll a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig 4–1-es vereséggel kezdett az olasz Como otthonában. A találkozó után a magyar válogatott Willi Orbán azt mondta, hogy a BL-újonc olasz csapat legalább egy osztállyal jobban futballozott náluk.