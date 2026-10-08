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Háromhetes válogatott szünet után ismét pályára lép az RB Leipzig, ám a szurkolókat ezúttal nem elsősorban Willi Orbánék teljesítménye foglalkoztatja. A Red Bull Arénában ugyanis komoly elégedetlenséget váltott ki az új vendéglátó: a drágább, kisebb adagok, az ázott sült krumpli és a gyengébb minőségű kolbászok miatt a lipcsei drukkerek már a klub vezetőitől várják a megoldást.

A háromhetes válogatott szünet után a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesliga 5. fordulójában. A lipcsei csapat legutóbb január végén szenvedett vereséget hazai pályán a bajnokságban, a szurkolókat azonban mégsem ez a remek sorozat foglalkoztatja a hétvégi meccs előtt, hanem a Red Bull Arénában kapható kolbászok minősége.

A lipcsei szurkolók elégedetlenek a kolbászok minőségével
A lipcsei szurkolók elégedetlenek a kolbászok minőségével
Fotó: Christian Lademann / dpa Picture-Alliance via AFP

A lipcsei klubnál nyáron ugyanis úgy döntöttek, hogy vendéglátóipari szolgáltatót váltanak, a szurkolók pedig egyelőre nincsenek megelégedve az „új igazolással”.

A felszolgált kolbászok minősége állítólag nem éri el a korábbi szintet, a sült krumpli ázott, a zsemlék sem megfelelőek, az ételkínálat pedig túl szűknek bizonyult. Mindezek mellett az árak is emelkedtek a Red Bull Arénában, így a lipcsei szurkolók joggal elégedetlenek.

A lipcsei szurkolókat most jobban foglalkoztatja a kolbász, mint a futball

A Frankfurt elleni mérkőzés előtt a klub vezetői ígéretet tettek arra, hogy orvosolják a problémákat, de ez korántsem jelentéktelen kérdés. A szurkolói élmény a Bundesliga egyik központi eleme, és a más országokban tapasztalható elvárásokhoz, illetve színvonalhoz képest a német stadionokban általában kifejezetten jó az ételkínálat.

Lehet, hogy nem különösebben kifinomult – ilyen például a zsemlében kínált sült kolbász, a curryporos paradicsomszósszal tálalt kolbász vagy a sült krumpli –, de a szurkolók magas színvonalat várnak el, amit a közelmúltban Lipcsében nem sikerült biztosítani.

  • A kolbászok hossza és íze mellett a szurkolók negatívan reagáltak az adagok méretére, a megemelkedett árakra, a választékra és a stadionban kialakult sorok hosszára is.

„Őszintén szólva, nagyon rossz volt. Már az első hazai mérkőzés után számos visszajelzést kaptunk, amelyekben panaszkodtak erre. Szerettünk volna időt adni a szolgáltatónak, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. De a dolgok nem javultak. Az adagok mérete és az árak felháborítóak voltak” – nyilatkozta Marcus, a klub legnagyobb online szurkolói közösségének munkatársa.

Ráadásul azt ígérték, hogy nagyobb hangsúlyt kap majd a regionális jelleg, de ennek semmi jele nem volt. Végül a Red Bull egy regionális szolgáltatót cserélt le egy nemzetközire, és az ígéretek ellenére semmi sem javult. Hosszúak voltak a várakozási idők, és semmilyen innováció nem történt” 

– tette hozzá az Rbfans.de munkatársa.

Az RB Leipzig idén nyáron megszakította 12 éve fennálló együttműködését a regionális Gastrobuero vállalattal, és egy hatéves szerződés keretében az amerikai Levy céget bízta meg a stadionon belüli vendéglátással. A Levy jelentős tapasztalattal rendelkezik az európai futballban: többek között a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur stadionjában, valamint az amszterdami Johan Cruyff Stadionban is ők biztosítják a vendéglátási szolgáltatásokat.

A klub 2026 júliusában kiadott, a váltást bejelentő közleményében komoly ígéreteket fogalmazott meg. Eszerint „a modernizált kioszkok, a hatékonyabb rendelési és fizetési folyamatok, valamint a látogatói forgalom optimalizálása tovább kívánják javítani a stadionélményt”.

A közlemény szerint továbbá „az étel- és italválasztékot innovatív koncepciókkal fejlesztik, és még szorosabban igazítják a szurkolói igényekhez, különös tekintettel a regionalitásra, a minőségre és a változatosságra”.

Sok szurkoló azonban nem látta szükségét a változtatásnak.

Az étkeztetési szolgáltatás teljesen rendben volt. Megfizethető árak, normális adagok és rengeteg alternatív étel, például pizza vagy döner – olyanok, amelyeket általában nem találni meg a stadionokban. Vegetáriánus és vegán lehetőségek is voltak. Egy futballstadionhoz képest tehát meglehetősen innovatív volt” 

mondta Marcus, aki hangsúlyozta, hogy a szurkolók is szerették a Red Bull Aréna kínálatát, ezért még érthetetlenebb, hogy miért váltottak szolgáltatót.

Willi Orban (RB Leipzig) during Matchday 4, 1.Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen and RB Leipzig at BayArena, Leverkusen, Germany on September 20 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Willi Orbán csapata fontos meccset játszik a hétvégén 
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Az RB Leipzig négy forduló után két győzelemmel és két vereséggel áll a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig 4–1-es vereséggel kezdett az olasz Como otthonában. A találkozó után a magyar válogatott Willi Orbán azt mondta, hogy a BL-újonc olasz csapat legalább egy osztállyal jobban futballozott náluk.

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