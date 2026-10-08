A háromhetes válogatott szünet után a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesliga 5. fordulójában. A lipcsei csapat legutóbb január végén szenvedett vereséget hazai pályán a bajnokságban, a szurkolókat azonban mégsem ez a remek sorozat foglalkoztatja a hétvégi meccs előtt, hanem a Red Bull Arénában kapható kolbászok minősége.

A lipcsei szurkolók elégedetlenek a kolbászok minőségével

Fotó: Christian Lademann / dpa Picture-Alliance via AFP

A lipcsei klubnál nyáron ugyanis úgy döntöttek, hogy vendéglátóipari szolgáltatót váltanak, a szurkolók pedig egyelőre nincsenek megelégedve az „új igazolással”.

A felszolgált kolbászok minősége állítólag nem éri el a korábbi szintet, a sült krumpli ázott, a zsemlék sem megfelelőek, az ételkínálat pedig túl szűknek bizonyult. Mindezek mellett az árak is emelkedtek a Red Bull Arénában, így a lipcsei szurkolók joggal elégedetlenek.

A lipcsei szurkolókat most jobban foglalkoztatja a kolbász, mint a futball

A Frankfurt elleni mérkőzés előtt a klub vezetői ígéretet tettek arra, hogy orvosolják a problémákat, de ez korántsem jelentéktelen kérdés. A szurkolói élmény a Bundesliga egyik központi eleme, és a más országokban tapasztalható elvárásokhoz, illetve színvonalhoz képest a német stadionokban általában kifejezetten jó az ételkínálat.

Lehet, hogy nem különösebben kifinomult – ilyen például a zsemlében kínált sült kolbász, a curryporos paradicsomszósszal tálalt kolbász vagy a sült krumpli –, de a szurkolók magas színvonalat várnak el, amit a közelmúltban Lipcsében nem sikerült biztosítani.

A kolbászok hossza és íze mellett a szurkolók negatívan reagáltak az adagok méretére, a megemelkedett árakra, a választékra és a stadionban kialakult sorok hosszára is.

„Őszintén szólva, nagyon rossz volt. Már az első hazai mérkőzés után számos visszajelzést kaptunk, amelyekben panaszkodtak erre. Szerettünk volna időt adni a szolgáltatónak, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. De a dolgok nem javultak. Az adagok mérete és az árak felháborítóak voltak” – nyilatkozta Marcus, a klub legnagyobb online szurkolói közösségének munkatársa.

Ráadásul azt ígérték, hogy nagyobb hangsúlyt kap majd a regionális jelleg, de ennek semmi jele nem volt. Végül a Red Bull egy regionális szolgáltatót cserélt le egy nemzetközire, és az ígéretek ellenére semmi sem javult. Hosszúak voltak a várakozási idők, és semmilyen innováció nem történt”

– tette hozzá az Rbfans.de munkatársa.