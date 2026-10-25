Ahogy arról az Origo is beszámolt, pénteken összeesett a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, miközben a klub második csapatának edzését figyelte. A belga szakember egészségi állapota már az elmúlt hétvégén is aggodalomra adott okot. A Bayern München vezetőedzője az RB Leipzig elleni, 6–1-re megnyert bajnokin szokatlanul viselkedett: a rendszerint rendkívül aktív tréner szinte végig a kispadon ült, a taktikai utasításokat pedig elsősorban a segítői adták.

Vincent Kompany szerdán még ott ült a kispadon az Arsenal elleni BL-meccsen

Fotó: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

Kompany olyan rosszul érezte magát, hogy a félidőben és a lefújás után is le kellett feküdnie az edzői szobájában. Max Eberl sportigazgató később elárulta, hogy a belga szakember vírusfertőzéssel küzdött, emellett csípőtáji panaszai is voltak. Emiatt a járás és a lépcsőzés is nehézséget okozott neki.

A szakember hétfőn és kedden nem vett részt a Bayern München edzésein, és az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-rangadót megelőző sajtótájékoztatót is kihagyta. Helyette Aaron Danks másodedző állt az újságírók elé, aki hangsúlyozta, hogy Kompanynak mindenekelőtt pihenésre van szüksége.

Mikor térhet vissza Vincent Kompany a Bayern München kispadjára?

A szerdai mérkőzés után a belga tréner a Bild kérdésére részletesebben is beszélt betegségéről, és elismerte, hogy túlságosan megerőltette magát. Az Arsenal elleni találkozót követően még bizakodóan nyilatkozott a felépüléséről. Elmondása szerint már jobban érezte magát, és arra számított, hogy állapota napról napra javulni fog.

Ezt követően azonban pénteken ismét rosszul lett: Kompany a Bayern München U23-as csapatának edzését figyelte, amikor összeesett.

A jó hír az, hogy stabil az állapota. Tegnap este beszéltem vele és a feleségével is. Egyikünk számára sem volt kellemes pillanat. Még néhány napot kórházban tölt, amíg minden vizsgálatot el nem végeznek rajta”

– mondta Max Eberl sportigazgató, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek mutatják meg igazán, mennyire fontos az egészség az életben.

„A legfontosabb, hogy kiderüljön, mi okozta a történteket, Kompany pedig ismét egészséges legyen, és nyugodt körülmények között felépülhessen. Csak akkor tér vissza, amikor már teljesen rendben lesz. A vizsgálatok már hoztak néhány eredményt, de további eredményekre van szükség ahhoz, hogy pontosan megállapítsák, mi történt, és mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez” – folytatta a sportigazgató, aki leszögezte, hogy a belga szakember a lehető legjobb kezekben van.