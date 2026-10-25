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Vincent Kompany állapota továbbra is aggodalomra ad okot: a Bayern München vezetőedzője pénteken összeesett, miközben a klub második csapatának edzését figyelte, ezért kórházba szállították. Max Eberl sportigazgató megerősítette, hogy a belga szakember még napokig kórházban maradhat, visszatérését pedig egyáltalán nem sürgetik. Kompany felépülése akár heteket is igénybe vehet, a bajorok egyelőre nélküle készülnek a folytatásra.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, pénteken összeesett a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, miközben a klub második csapatának edzését figyelte. A belga szakember egészségi állapota már az elmúlt hétvégén is aggodalomra adott okot. A Bayern München vezetőedzője az RB Leipzig elleni, 6–1-re megnyert bajnokin szokatlanul viselkedett: a rendszerint rendkívül aktív tréner szinte végig a kispadon ült, a taktikai utasításokat pedig elsősorban a segítői adták.

Vincent Kompany szerdán még ott ült a kispadon az Arsenal elleni BL-meccsen
Vincent Kompany szerdán még ott ült a kispadon az Arsenal elleni BL-meccsen
Fotó: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

Kompany olyan rosszul érezte magát, hogy a félidőben és a lefújás után is le kellett feküdnie az edzői szobájában. Max Eberl sportigazgató később elárulta, hogy a belga szakember vírusfertőzéssel küzdött, emellett csípőtáji panaszai is voltak. Emiatt a járás és a lépcsőzés is nehézséget okozott neki.

A szakember hétfőn és kedden nem vett részt a Bayern München edzésein, és az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-rangadót megelőző sajtótájékoztatót is kihagyta. Helyette Aaron Danks másodedző állt az újságírók elé, aki hangsúlyozta, hogy Kompanynak mindenekelőtt pihenésre van szüksége.

Mikor térhet vissza Vincent Kompany a Bayern München kispadjára?

A szerdai mérkőzés után a belga tréner a Bild kérdésére részletesebben is beszélt betegségéről, és elismerte, hogy túlságosan megerőltette magát. Az Arsenal elleni találkozót követően még bizakodóan nyilatkozott a felépüléséről. Elmondása szerint már jobban érezte magát, és arra számított, hogy állapota napról napra javulni fog.

Ezt követően azonban pénteken ismét rosszul lett: Kompany a Bayern München U23-as csapatának edzését figyelte, amikor összeesett.

A jó hír az, hogy stabil az állapota. Tegnap este beszéltem vele és a feleségével is. Egyikünk számára sem volt kellemes pillanat. Még néhány napot kórházban tölt, amíg minden vizsgálatot el nem végeznek rajta” 

mondta Max Eberl sportigazgató, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek mutatják meg igazán, mennyire fontos az egészség az életben.

„A legfontosabb, hogy kiderüljön, mi okozta a történteket, Kompany pedig ismét egészséges legyen, és nyugodt körülmények között felépülhessen. Csak akkor tér vissza, amikor már teljesen rendben lesz. A vizsgálatok már hoztak néhány eredményt, de további eredményekre van szükség ahhoz, hogy pontosan megállapítsák, mi történt, és mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez” – folytatta a sportigazgató, aki leszögezte, hogy a belga szakember a lehető legjobb kezekben van.

Max Eberl arról is beszélt, mi történt pontosan a Bayern München vezetőedzőjének rosszullétekor.

„Az U23-as csapat játékosai edzés közben élték át a történteket, így közvetlenül szembesültek a helyzettel. A 17–18 éves fiatalok számára ez komoly megrázkódtatás lehetett, hiszen sokuknak korábban még nem kellett ilyen negatív élménnyel megküzdeniük. Vannak dolgok, amelyek egyszerűen megtörténnek. A fiúk kissé megrendültek, ami teljesen emberi reakció. Vannak fontosabb dolgok a futballnál. Az ilyen események emberileg mindannyiunkat megviselnek. A legfontosabb, hogy egészségesek legyünk” – tette hozzá.

October 17, 2026, Allianz Arena, Munich, GER, 1.FBL, FC FC Bayern Munich vs RB Leipzig , in the picture Sports director Max Eberl (Munich) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. (Photo by Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója 
Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP

A Bayern München klubigazgatója azt is elmondta, hogy egyáltalán nem fogják siettetni Kompany visszatérését a kispadra.

„Vinnie-nek annyi időt adunk a felépülésre, amennyire csak szüksége van. Nem szabunk határidőket. Először ki kell derítenünk, mi a probléma, utána pedig meg lehet határozni, mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez. Nem napokban, hanem hetekben gondolkodunk. Ebben mindannyian egyetértünk. Ráadásul fantasztikus edzői stábunk van, amelyet Vinnie vezet. Sikereink mögött azonban egy kivételes, a háttérben dolgozó csapat is áll. Fel sem merül, hogy bármin változtatnánk. Mindenki, aki itt dolgozik, kiemelkedő munkát végez. Vinnie szellemiségét követve – amely mindannyiunkban ott él – együtt nézhetünk szembe az előttünk álló hetekkel” – fogalmazott Max Eberl.

A Bayern München vasárnap 17.30-tól a Freiburg otthonában lép pályára a Bundesligában. A bajorok kispadján Kompany edzői stábja irányítja majd a csapatot.

 

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