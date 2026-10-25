Ahogy arról az Origo is beszámolt, pénteken összeesett a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, miközben a klub második csapatának edzését figyelte. A belga szakember egészségi állapota már az elmúlt hétvégén is aggodalomra adott okot. A Bayern München vezetőedzője az RB Leipzig elleni, 6–1-re megnyert bajnokin szokatlanul viselkedett: a rendszerint rendkívül aktív tréner szinte végig a kispadon ült, a taktikai utasításokat pedig elsősorban a segítői adták.
Kompany olyan rosszul érezte magát, hogy a félidőben és a lefújás után is le kellett feküdnie az edzői szobájában. Max Eberl sportigazgató később elárulta, hogy a belga szakember vírusfertőzéssel küzdött, emellett csípőtáji panaszai is voltak. Emiatt a járás és a lépcsőzés is nehézséget okozott neki.
A szakember hétfőn és kedden nem vett részt a Bayern München edzésein, és az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-rangadót megelőző sajtótájékoztatót is kihagyta. Helyette Aaron Danks másodedző állt az újságírók elé, aki hangsúlyozta, hogy Kompanynak mindenekelőtt pihenésre van szüksége.
Mikor térhet vissza Vincent Kompany a Bayern München kispadjára?
A szerdai mérkőzés után a belga tréner a Bild kérdésére részletesebben is beszélt betegségéről, és elismerte, hogy túlságosan megerőltette magát. Az Arsenal elleni találkozót követően még bizakodóan nyilatkozott a felépüléséről. Elmondása szerint már jobban érezte magát, és arra számított, hogy állapota napról napra javulni fog.
Ezt követően azonban pénteken ismét rosszul lett: Kompany a Bayern München U23-as csapatának edzését figyelte, amikor összeesett.
A jó hír az, hogy stabil az állapota. Tegnap este beszéltem vele és a feleségével is. Egyikünk számára sem volt kellemes pillanat. Még néhány napot kórházban tölt, amíg minden vizsgálatot el nem végeznek rajta”
– mondta Max Eberl sportigazgató, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek mutatják meg igazán, mennyire fontos az egészség az életben.
„A legfontosabb, hogy kiderüljön, mi okozta a történteket, Kompany pedig ismét egészséges legyen, és nyugodt körülmények között felépülhessen. Csak akkor tér vissza, amikor már teljesen rendben lesz. A vizsgálatok már hoztak néhány eredményt, de további eredményekre van szükség ahhoz, hogy pontosan megállapítsák, mi történt, és mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez” – folytatta a sportigazgató, aki leszögezte, hogy a belga szakember a lehető legjobb kezekben van.
Max Eberl arról is beszélt, mi történt pontosan a Bayern München vezetőedzőjének rosszullétekor.
„Az U23-as csapat játékosai edzés közben élték át a történteket, így közvetlenül szembesültek a helyzettel. A 17–18 éves fiatalok számára ez komoly megrázkódtatás lehetett, hiszen sokuknak korábban még nem kellett ilyen negatív élménnyel megküzdeniük. Vannak dolgok, amelyek egyszerűen megtörténnek. A fiúk kissé megrendültek, ami teljesen emberi reakció. Vannak fontosabb dolgok a futballnál. Az ilyen események emberileg mindannyiunkat megviselnek. A legfontosabb, hogy egészségesek legyünk” – tette hozzá.
A Bayern München klubigazgatója azt is elmondta, hogy egyáltalán nem fogják siettetni Kompany visszatérését a kispadra.
„Vinnie-nek annyi időt adunk a felépülésre, amennyire csak szüksége van. Nem szabunk határidőket. Először ki kell derítenünk, mi a probléma, utána pedig meg lehet határozni, mennyi időre lesz szüksége a felépüléshez. Nem napokban, hanem hetekben gondolkodunk. Ebben mindannyian egyetértünk. Ráadásul fantasztikus edzői stábunk van, amelyet Vinnie vezet. Sikereink mögött azonban egy kivételes, a háttérben dolgozó csapat is áll. Fel sem merül, hogy bármin változtatnánk. Mindenki, aki itt dolgozik, kiemelkedő munkát végez. Vinnie szellemiségét követve – amely mindannyiunkban ott él – együtt nézhetünk szembe az előttünk álló hetekkel” – fogalmazott Max Eberl.
A Bayern München vasárnap 17.30-tól a Freiburg otthonában lép pályára a Bundesligában. A bajorok kispadján Kompany edzői stábja irányítja majd a csapatot.