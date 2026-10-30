A súlyos térdsérülése miatt hónapok óta nem léphetett pályára Kosznovszky Márk, a Portsmouth magyar labdarúgója, akinek azonban egyre közelebb kerülhet a visszatérése. A 24 éves középpályás már labdás gyakorlatokat is végez, klubja vezetőedzője, John Mousinho pedig azt is egyértelművé tette, milyen szerepet szán neki a folytatásban.

Első csapatos játékosként számolnak Kosznovszky Márkkal Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Első csapatos játékosként számolnak Kosznovszky Márkkal

Kosznovszky Márk még 2025 decemberében, a Charlton Athletic elleni bajnokin szenvedett súlyos térdsérülést. Mint akkor arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar játékos elülső és belső oldalszalagja is megsérült, az előbbit meg is kellett operálni, ezért már akkor kilenc-tizenkét hónapos kihagyással számoltak nála.

A Portsmouth vezetőedzője most a The Newsnak adott részletes tájékoztatást Kosznovszky állapotáról. John Mousinho elmondása szerint a középpályás már a pályán dolgozik, bekapcsolódott a passzgyakorlatokba, valamint néhány labdabirtoklásos feladatot is elvégezhetett. A kontaktgyakorlatok azonban egyelőre még nem szerepelnek a programjában. Mousinho szerint a klub nem akarja elsietni a magyar játékos visszatérését, és jelenleg december végére vagy januárra várják, hogy ismét az első csapat rendelkezésére állhasson. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy Kosznovszkynak a hosszú kihagyás miatt időre lesz szüksége, ugyanakkor biztos benne, hogy még ebben az idényben pályára lép.

A Portsmouthnál közben a magyar futballista jövőjéről is döntöttek. Bár felmerülhetett volna, hogy a hosszú sérülés után kölcsönben szerezzen ismét rendszeres játéklehetőséget, Mousinho ezt határozottan kizárta. A vezetőedző szerint Kosznovszkyt nem adják kölcsön, ugyanis továbbra is a Portsmouth első csapatának játékosaként számolnak vele. Mousinho hozzátette, éppen ezért szerződtették, és várja már, hogy a magyar középpályás ismét teljes értékű tagja legyen a keretnek.

Kosznovszky a sérülése előtt kezdett egyre fontosabb szerepet kapni a Championshipben szereplő együttesnél. A magyar játékos a Portsmouth legutóbbi nyolc bajnokijából négyen is a kezdőcsapat tagja volt, Mousinho pedig úgy fogalmazott, hogy egyre jobban alkalmazkodott az angol másodosztály szintjéhez, és kifejezetten biztató teljesítményt nyújtott.