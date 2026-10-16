A Ferencváros 2–1-re legyőzte a Viktoria Plzent az Európa-ligában, a találkozó hőse pedig egyértelműen Kristoffer Zachariassen volt, aki mindkét ferencvárosi gólt szerezte. A norvég középpályás ráadásul különleges időszakot él a pályán kívül is: nemrég kiderült, hogy feleségével harmadik gyermeküket várják. Könnyen lehet, hogy a hatalmas családi öröm is adott némi plusz erőt a Fradi nyerőemberének.

Kristoffer Zachariassen háromgyermekes édesapa lesz Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

FTC-Plzen Európa-liga

2-1 (Gólszerzők: Kristoffer Zachariassen 49, 81., Denis Visinsky 90.)

Kristoffer Zachariassen különleges időszakot él

A Ferencváros csütörtök este a Groupama Arénában fogadta a Viktoria Plzent az Európa-liga ligaszakaszának második fordulójában. A gól nélküli első félidőt követően a zöld-fehérek a 49. percben szerezték meg a vezetést: Bamidele Yusuf és Veljko Birmancsevics összjátéka után utóbbi hozta helyzetbe Kristoffer Zachariassent, aki 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt. A norvég középpályás azonban nem elégedett meg ennyivel. A hajrában Birmancsevics buktatása után büntetőhöz jutott a Fradi, a labda mögé pedig Zachariassen állt, aki higgadtan értékesítette a tizenegyest, és megszerezte saját maga, valamint csapata második gólját is. A Plzen Denis Visinsky révén a 90. percben még szépített, de az FTC végül 2–1-re megnyerte a találkozót.

Zachariassen remeklése ráadásul korántsem előzmény nélküli ebben az Európa-liga-idényben. A Fradi a ligaszakasz első fordulójában 3–1-re győzött a Celtic otthonában, és Glasgow-ban is eredményes volt a 32 éves futballista. A Plzen elleni duplájával így az első két főtáblás mérkőzésén már három gólnál jár a sorozatban.