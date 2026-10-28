Mozgalmas napok vannak a Fradinál. A kedden este tartott tisztújító ülésen Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke újabb négy évre kapott bizalmat. A 2011 óta az FTC élén álló elnök a titkos szavazást követően, újraválasztása után, a könnyeivel küszködve beszélt.

Kubatov Gábor újabb négy évre kapott bizalmat a Ferencvárosi Torna Club élén

Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

„Most már lassan 16 év tapasztalatom van. A legnehezebb dolog ezt a klubot gőg nélkül vezetni. Mert hát minden héten győzünk valahol. És nagyon nehéz elválasztani a magabiztosságot a nagyképűségtől. Ezzel a határral szenvedek folyamatosan én is. Inkább próbálok alul maradni” – mondta a Fradi elnöke, akinek csapata szerdán is „győzött valahol” .

Kubatov Gábor reagált a bicskei kupasikerre

Szerdán délután az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Bicske otthonában nyert a Fradi, így Borbély Balázs együttese hozta a kötelezőt.

A találkozó után Kubatov Gábor is reagált a Fradi győzelmére, és hangsúlyozta, hogy mozgalmas napok várnak a csapatra.

Győzelem Bicskén a Magyar Kupában! Vasárnap jön a Paks, jövő héten pedig vár a San Siro! Mozgalmas napok következnek! Hajrá, Fradi!”

– olvasható a Fradi elnökének Facebook-bejegyzésében.

A Paks elleni találkozót vasárnap 16:00-tól rendezik a Groupama Arénában, az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzés pedig jövő csütörtökön 18:45-kor kezdődik a milánói San Siróban.