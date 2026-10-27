Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Kubatov Gábor maradt a Ferencvárosi Torna Club elnöke. A 60 éves sportvezetőt a keddi tisztújító közgyűlést követően újabb négy évre választották meg a zöld-fehér klub élére. Kubatov Gábor 356 szavazatot kapott a voksoláson. A szavazás lezárása és az eredmények kihirdetése után az FTC elnöke megjelent a hivatalos sajtótájékoztatón, ahová láthatóan meghatódva, könnyeivel küszködve érkezett. Lapunk kérdésére arról is beszélt, hogyan élte meg az elmúlt időszakot és az őt ért támadásokat.

Kubatov Gábor maradt a Ferencváros elnöke Fotó: MEDIAWORKS

Kubatov Gábor: „Én egy szolga vagyok”

Kubatov Gábor a tisztújítást követő sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogyan élte meg az elmúlt időszakot, és mit jelent számára a Ferencváros elnökének lenni.

Hát, az könnyű volt. Kérdezték a barátaim, mit csinálunk, mondtam, hogy fogócskázunk éppen. Azzal nincs gond

– felelte meghatódva az Origo Sport kérdésére Kubatov Gábor. Az FTC elnöke ezután arról beszélt, milyen jelentőséget tulajdonít a tisztségének.

Nagyon magasztos dolog a Fradi elnökének lenni, bármilyen furcsa dolog ez. Valaki látta, nem tudom, a Madách Színházban történt estét, az azt mondta, hogy a Fradi elnökének lenni magasztos dolog. Hát azt mondtam, hogy jó, persze, persze.

Kubatov kiemelte, hogy közel másfél évtizednyi vezetői tapasztalat után is komoly kihívást jelent számára megtalálni a megfelelő egyensúlyt.

Most már lassan 16 év tapasztalatom van. A legnehezebb dolog ezt a klubot gőg nélkül vezetni. Mert hát minden héten győzünk valahol. És nagyon nehéz elválasztani a magabiztosságot a nagyképűségtől. Ezzel a határral szenvedek folyamatosan én is. Inkább próbálok alul maradni

- mondta a 60 éves szakember aki hozzátette: ő itt csak egy szolga.

Az én szerepem csak egy másodlagos dolog. Azért szoktam mondani, hogy én egy szolga vagyok itt. Egy szolga. Ezt a klubot szolgálni egy nagy dolog, nekem legalábbis.

Kubatov arról is beszélt, milyen régre nyúlik vissza a kötődése a klubhoz, és úgy fogalmazott, hogy a Ferencvárosért vállalt nehézségek is hozzátartoznak a feladathoz.