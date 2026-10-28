Kamera rögzítette a pillanatot, amikor Kubatov Gábor megtudta, hogy a Ferencváros elnöksége őt választotta meg elnöknek az újabb négyéves időszakra. A klub első embere – aki a szavazatok száz százalékát kapta meg – megköszönte a bizalmat.

Kubatov Gábor Fradi-elnök marad

Fotó: MEDIAWORKS

Kubatov Gábort választották meg a Fradi elnökének

Kubatov Gábor 2011 óta az FTC első számú vezetője, a keddi tisztújító közgyűlésen pedig újabb négy évre a klub elnökének választották meg.

Lényegesen gyorsabb szavazatszámlálás után megállapítom, hogy nyolc szavazattal egyhangúan, a leadható szavazatok száz százalékával a Ferencváros Torna Club elnökének választotta négy éves időszakra Kubatov Gábort

– jelentették be kedden este.

Az eredmény kihirdetéséről felvétel készült, amelyen az a pillanat is látható, amikor Kubatov Gábor megtudta, hogy ismét őt választották meg a Fradi első számú vezetőjének.

Köszönöm a bizalmat. Hajrá, Fradi!

– írta a videó mellé a közösségi oldalán Kubatov Gábor.