Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a Portugál Kupa-győztes Torreense ellen megnyert Európa-liga-mérkőzés után azt mondta, most kell még nagyobbat álmodni – ezzel a november 5-én sorra kerülő, AC Milan elleni találkozóra utalt.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi eddig mindhárom mérkőzését megnyerte az Európa-ligában, az NB I-ben viszont döcögött a csapat teljesítménye.

Kubatov Gábor üzent a szurkolóknak az örökrangadó után

Az MTK Budapest elleni örökrangadó előtt a Fradi sorozatban négy döntetlent játszott az NB I-ben, ráadásul a Groupama Arénában még nem nyert bajnoki mérkőzést az idei szezonban.

A zöld-fehérek negatív sorozata azonban megszakadt a vasárnap esti, 5–0-s kiütéssel, amelyet a Fradi elnöke a közösségi oldalán értékelt.

„Így teljes a hét! Magabiztos győzelem az örökrangadón! Szép volt!” – írta Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Fradi elnöke.

A belengetett új törvénytervezet ellenére a Ferencváros elnöke megkapta az ajánlásokat, így újraindul a posztért, és október 27-én ismét megválaszthatják a klub élére.