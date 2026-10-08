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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

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Ismét üzent a drukkereknek az FTC elnöke. Kubatov Gábor a Facebookon reagált a Fradi-ultrák felhívására, akik Kálnoki-Kis Attila államtitkár fiának kirúgását követelték a Soroksár labdarúgócsapatától. Leszögezte, a sportban nincs helye a családi alapú diszkriminációnak, így a kapussal szemben semmilyen lépést nem tesznek.

Magyar Péter szánalmasnak nevezte azt a posztot, amelyben a Fradi Ultras 1899 nevű oldal arra szólította fel az FTC fiókcsapatának számító Soroksárt, hogy rúgják ki a csapatból Kálnoki-Kis Attila sportért felelős államtitkár fiát. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor reagált a miniszterelnök szavaira, és az ultráknak is üzent.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke ismét a szurkolóknak üzent
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor egyértelmű üzenetet küldött

"Az utóbbi időben először, de most egyetértek a Miniszterelnökkel. A Fradi ultrái arra szólítottak fel, hogy Kálnoki-Kis Attila miatt rúgjuk ki a fiát, Kálnoki-Kis Zsombort a Soroksárból. Egy gyerek nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. A pályán nem a véleménykülönbségek, hanem a szakmai teljesítmény számít. Mindentől függetlenül. Ezért természetesen Zsomborral szemben semmilyen lépést nem fogunk tenni, és megkérem az ultrákat is, hogy mellőzzenek minden ilyen fajta megnyilvánulást!" - írta a Facebookon Kubatov Gábor, aki korábban, az Újpest elleni meccs után már üzent a szurkolóknak.

A Fradi Ultras 1899 nevű oldal oldal szerint Kálnoki-Kiss Attila bosszút akar állni az FTC-n, amire válaszként a fia kirúgását követelték az NB II listavezetőjétől. A Soroksár idén februárban jelentette be Kálnoki-Kis Zsombor szerződtetését. A 27 éves kapus azelőtt a Videotonban szerepelt, korábban pedig külföldön is kipróbálta magát, a tengerentúli egyetemi bajnokságban (UAB Blazers), valamint a szlovén Naftánál is védett.

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Meglepő fordulat, Kubatov Gábornak üzentek a ferencvárosi ultrák

 

 

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