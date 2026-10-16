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A Ferencváros folytatta remek szereplését az Európa-ligában, miután Kristoffer Zachariassen duplájával 2–1-re legyőzte a Viktoria Plzent a Groupama Arénában. A csütörtök esti siker után Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megszólalt, és a közösségi oldalán gratulált a játékosoknak.

A Celtic otthonában aratott 3–1-es bravúrgyőzelem után a Ferencváros hazai pályán is begyűjtötte a három pontot az Európa-liga alapszakaszában. Borbély Balázs együttese a Viktoria Plzen ellen a második félidő elején szerzett vezetést Kristoffer Zachariassen góljával, majd a norvég középpályás a 81. percben büntetőből is betalált. A csehek Denis Visinsky révén a 90. percben szépítettek, de az FTC megőrizte előnyét, és 2–1-re megnyerte a találkozót. A Fradi–Viktoria Plzen lefújását követően Kubatov Gábor a Facebook-oldalán reagált a győzelemre.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke büszkén reagált a Viktoria Plzen elleni győzelemre
Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke büszkén reagált a Viktoria Plzen elleni győzelemre
Fotó: Szabolcs László

Kubatov Gábor büszkén üzent a Fradi újabb sikere után

A Ferencváros elnöke a végeredményt ábrázoló képhez fűzött bejegyzésében a csapat nagyszerű európai sorozatát is kiemelte.

Nagyon értékes győzelem, továbbra is veretlenül Európa színpadán, immár a tizedik alkalommal. Gyönyörű volt, fiúk!

– írta az FTC elnöke.

A Ferencváros valóban kiválóan teljesít a nemzetközi porondon: a nyári selejtezők óta tíz mérkőzésen nyolc győzelem és két döntetlen a mérlege. A zöld-fehérek a Vojvodina, a Twente, a Górnik Zabrze és a Trabzonspor elleni párharcokat követően a Celticet és a Viktoria Plzent is legyőzték az Európa-liga alapszakaszában. Borbély Balázs csapata így hat ponttal, az élmezőny tagjaként várhatja a folytatást.

Fradi-Plzen Európa-liga focimeccs
Fradi-Plzen Európa-liga focimeccs
Fradi-Plzen Európa-liga focimeccs
Fradi-Plzen Európa-liga focimeccs
Galéria: A Fradi a Viktoria Plzent is legyőzte az Európa-ligában
Fotó: Szabolcs László
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A Fradi a Viktoria Plzent is legyőzte az Európa-ligában

 

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