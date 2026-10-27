Drámai eredménnyel zárult a szavazás, eldőlt Kubatov Gábor sorsa

A múlt hétfői határidőig 11 jelölt gyűjtötte össze az elnökségi tagsághoz szükséges 50 ajánlást. A tisztújítás kapcsán fontos kiemelni, hogy a klub vezetősége kilenc főből áll, és a megválasztott elnökségi tagok döntöttek arról, ki irányítsa a Ferencvárost. A jelenlegi vezetőségből öten indultak újra: Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András és ifj. Springer Miklós is szerepelt a jelöltek között. Rajtuk kívül a volt labdarúgó Lipcsei Péter és Bánki József, Füredi Annamária, az Albert Alapítvány titkára, Sas Sándor paraemelő olimpikon, Kucsera Gábor világbajnok kajakos, a kajak-kenu szakosztály vezetője, valamint Hidasi Gábor, a női jégkorongcsapat vezetője is megmérette magát.

Kubatov Gábor újraindult az FTC elnöki posztjáért

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A tisztújító közgyűlésen titkos szavazással dőlt el, ki tölti be az FTC elnöki posztját a következő négy évben. A választáson 417 rendes és 9 pártoló tag vett részt.

A szavazatok összeszámlálása a rekordmagas részvétel miatt a vártnál jóval tovább tartott az FTC tisztújító közgyűlésén. Miközben a résztvevők az eredményre vártak, Kubatov Gábor a Facebook-oldalán jelentkezett be, és videóban üzent a szurkolóknak.

Az a helyzet, hogy a szavazatok számlálása még tart. Rekordmennyiségű szavazat érkezett, ilyen sokan az elmúlt két évtizedben nem szavaztak a Ferencváros közgyűlésén. Amint megvannak az eredmények, jelentkezünk. Akkor is, azért is, addig is. Hajrá, Fradi!”

– mondta Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor maradt az FTC elnöke

A tisztújító gyűlés befejeztével a szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg. A 9 fős elnökség:

Kubatov Gábor, 356 szavazat

Rákosi Gyula, 357 szavazat

Kökény Beatrix, 374 szavazat

Bánki József, 343 szavazat

Sike András, 359 szavazat

Lipcsei Péter, 353 szavazat

Kucsera Gábor, 332 szavazat

Dr. Springer Miklós, 343 szavazat

Füredi Annamária, 306 szavazat



A közgyűlés előtt Sas Sándor visszalépett, ezért maradtak tízen versenyben a kilenc elnökségi pozícióért. A szavazásra jogosultak Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyulának, Kökény Beatrixnek, Bánki Józsefnek, Sike Andrásnak, Füredi Annamáriának, Lipcsei Péternek, Kucsera Gábornak és Springer Miklósnak szavaztak bizalmat, a vezető testületbe Hidasi Gábor nem jutott be.