Drámai eredménnyel zárult a szavazás, eldőlt Kubatov Gábor sorsa

A múlt hétfői határidőig 11 jelölt gyűjtötte össze az elnökségi tagsághoz szükséges 50 ajánlást. A tisztújítás kapcsán fontos kiemelni, hogy a klub vezetősége kilenc főből áll, és a megválasztott elnökségi tagok döntöttek arról, ki irányítsa a Ferencvárost. A jelenlegi vezetőségből öten indultak újra: Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András és ifj. Springer Miklós is szerepelt a jelöltek között. Rajtuk kívül a volt labdarúgó Lipcsei Péter és Bánki József, Füredi Annamária, az Albert Alapítvány titkára, Sas Sándor paraemelő olimpikon, Kucsera Gábor világbajnok kajakos, a kajak-kenu szakosztály vezetője, valamint Hidasi Gábor, a női jégkorongcsapat vezetője is megmérette magát.
A tisztújító közgyűlésen titkos szavazással dőlt el, ki tölti be az FTC elnöki posztját a következő négy évben. A választáson 417 rendes és 9 pártoló tag vett részt.
A szavazatok összeszámlálása a rekordmagas részvétel miatt a vártnál jóval tovább tartott az FTC tisztújító közgyűlésén. Miközben a résztvevők az eredményre vártak, Kubatov Gábor a Facebook-oldalán jelentkezett be, és videóban üzent a szurkolóknak.
Az a helyzet, hogy a szavazatok számlálása még tart. Rekordmennyiségű szavazat érkezett, ilyen sokan az elmúlt két évtizedben nem szavaztak a Ferencváros közgyűlésén. Amint megvannak az eredmények, jelentkezünk. Akkor is, azért is, addig is. Hajrá, Fradi!”
– mondta Kubatov Gábor.
Kubatov Gábor maradt az FTC elnöke
A tisztújító gyűlés befejeztével a szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg. A 9 fős elnökség:
- Kubatov Gábor, 356 szavazat
- Rákosi Gyula, 357 szavazat
- Kökény Beatrix, 374 szavazat
- Bánki József, 343 szavazat
- Sike András, 359 szavazat
- Lipcsei Péter, 353 szavazat
- Kucsera Gábor, 332 szavazat
- Dr. Springer Miklós, 343 szavazat
- Füredi Annamária, 306 szavazat
A közgyűlés előtt Sas Sándor visszalépett, ezért maradtak tízen versenyben a kilenc elnökségi pozícióért. A szavazásra jogosultak Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyulának, Kökény Beatrixnek, Bánki Józsefnek, Sike Andrásnak, Füredi Annamáriának, Lipcsei Péternek, Kucsera Gábornak és Springer Miklósnak szavaztak bizalmat, a vezető testületbe Hidasi Gábor nem jutott be.
Ami az elnök személyét illeti,
Kubatov Gábort a Ferencváros elnöksége négyéves időszakra választotta meg
a klub első emberének.
Kubatov 2011 óta az FTC elsőszámú vezetője, ebben az időszakban a klub szakosztályainak felnőtt csapatai számos jelentős sikert értek el.
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