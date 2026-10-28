Izgalmas és fordulatokban gazdag mérkőzéseket hozott a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának szerdai játéknapja. Több élvonalbeli és másodosztályú csapat is megszenvedett a továbbjutásért, miközben a harmadosztályú Pécsi MFC bravúros győzelemmel búcsúztatta a Kisvárdát.

A Kisvárda elvesztette a pécsi kupameccset

Fotó: Kisvárda FC/Facebook

A kétszeres kupagyőztes Paks csak a 91. percben szerzett Szalai József-góllal győzte le a Cigándot, a Debrecen pedig a rendes játékidő végén még hátrányban volt a Csepellel szemben, ám a ráadásban fordítani tudott. A Vasas ugyancsak nehéz összecsapáson harcolta ki a továbbjutást a Szentlőrinc ellen, míg a Puskás Akadémia a 88. percben biztosította be sikerét a Diósgyőr vendégeként.

Magyar Kupa: NB III-as csapat búcsúztatta a Kisvárdát

A Nyíregyháza Spartacus az Ózd-Sajóvölgye ellen hosszabbításban nyert 3–1-re, az ESMTK pedig tizenegyespárbajban búcsúztatta a két piros lapot kapó Haladást. A legnagyobb meglepetést a Pécsi MFC szolgáltatta, amely 4–2-re verte az élvonalbeli Kisvárdát. A pécsiek már a mérkőzés elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és háromgólos előnyt is kialakítottak.

A Kecskemét Merényi Ádám mesterhármasával győzött Tiszaújvárosban, az MTK pedig négygólos sikert aratott Monoron.

A továbbjutás minden párharcban egy mérkőzésen dőlt el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj következett. A nyolcaddöntő párosításait csütörtök este sorsolják, a kupadöntőt pedig május 8-án rendezik a Puskás Arénában.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

FC Sopron (NB III)-Szolnoki MÁV FC (NB III) 3-0 (2-0)

HR-Rent Kozármisleny (NB II) - Soroksár SC (NB II) 3-2 (0-0)

Diósgyőri VTK (NB II)-Puskás Akadémia FC 1-2 (0-0)

Pécsi MFC (NB III)-Kisvárda Master Good 4-2 (3-0)

Bicskei TC (NB III)-Ferencvárosi TC 1-4 (1-1)

Csepel SC (NB III)-Debreceni VSC 2-3 (1-1)

Cigánd SE (NB III) - Paksi FC 1-2 (0-1)

Szentlőrinc SE (NB II)-Vasas FC 3-4 (2-2)

Monor SE (NB III)-MTK Budapest 1-5 (0-2)

FC Tiszaújváros (NB III)-Kecskeméti TE (NB II) 0-4 (0-2)

Ózd-Sajóvölgye (NB III) - Nyíregyháza Spartacus FC 1-3 (1-1, 1-1, 1-2) - hosszabbítás után

ESMTK (NB III)-Haladás FC (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 4-2

Zalaegerszegi TE FC-ETO FC 3-1 (1-0)