A Rákospalotai köztemetőben nyugszik a REAC korábbi klubigazgatója, Kutasi Róbert. Az egykori sportvezető egy budapesti toronyház tetejéről vetette magát a mélybe még 2012-ben. Sírhelyén egy fekete-szürke focilabda kapott helyet.

A REAC korábbi klubigazgatója, Kutasi Róbert 2012-ben tragikus körülmények közt vesztette életét

Fotó: Mediaworks archív

Kutasi Róbert sírhelyéről az egyik Facebook-csoportba került fel egy fotó. A kép – amit ide kattintva lehet megnézni – a Rákospalotai köztemetőben készült, ahol 14 évvel ezelőtt örök nyugalomra helyezték a korábbi labdarúgót, sportvezetőt.

Kutasi Róbert tragédiája

A REAC elnöksége mély fájdalommal tudatja azt az iszonyatos hírt, mely egyben számunkra felfoghatatlan is, klubunk igazgatója, Kutasi Róbert március elsején az értelmetlen halált választotta

– közölte a REAC évekkel ezelőtt Kutasi Róbert halálhírét, aki a XIV. kerületi Kassai téri toronyház tetejéről vetette magát a mélybe.

Mindez azután történt, hogy a klub hat akkori, illetve korábbi játékosát előállította a rendőrség fogadási csalásokkal kapcsolatban.

Vége az életemnek... Amiért harcoltam, mind semmivé vált, abban a klubban gyűrt maga alá a mocsok, amelyért dolgoztam, azok az emberek tettek tönkre, akikben megbíztam. Csúzlival lövöldöztem az aknavetőkre, s belátom, vereséget szenvedtem

– nyilatozta akkoriban a Nemzeti Sportnak Kutasi.

Ismerősei szerint azonban a bundaügy csak az egyik oka lehetett a sportvezető öngyilkosságának. A Sport Plusz főszerkesztője, Bocsák Miklós a tragédia előtt kért interjút Kutasi Róberttől, aki nagyon maga alatt volt.

Önmagában is elég szörnyű, ha egyszer csak elviszik hat emberét a klubnak, amelyre több mint tíz éve felesküdött, de mondott még egy nagyon fontos dolgot, hogy ez csak az egyik oka az állapotának. A másikról nem akart beszélni, fogalmam sincs, mi lehetett az, de nem forszíroztam, gondoltam, úgyis elmondja majd később, ha akarja

– fogalmazott 14 évvel ezelőtt Bocsák Miklós.

Kutasi Róbertet a Rákospalotai köztemetőben helyezték örök nyugalomra, sírhelyén egy fekete-szürke focilabda emlékeztet arra, hogy az egykori sportvezető élt-halt a futballért.