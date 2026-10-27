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Mbappé kínos botrányba keveredett, azonnal szerződést bontottak vele

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Kínos helyzetbe került a Real Madrid sztárja. Kylian Mbappé egy internetes mémről tett megjegyzésével verte ki a biztosítékot Kínában, ahol több szponzora is azonnal megszakította vele az együttműködést.

A botrányt egy ártatlannak tűnő interjú indította el, amelyben Kylian Mbappét arról kérdezték, melyik a kedvenc, róla készült internetes mémje. A francia támadó egy olyan képet említett, amelyen az arcát Mao Ce-tung, a Kínai Népköztársaság alapító vezetőjének testére szerkesztették. A Real Madrid klasszisa úgy fogalmazott, hogy a képen egy kínai diktátor látható, az ábrázolás pedig különösen megnevetteti, ezért a barátainak is gyakran elküldi.

Kylian Mbappéra alaposan megharagudtak Kínában
Kylian Mbappéra alaposan megharagudtak Kínában
Fotó: YING TANG / NurPhoto

Kylian Mbappé kínos megszólalása nem maradt következmények nélkül

„Az a kedvencem, amelyiken azt hiszem egy kínai diktátor fejére teszik rá az arcomat. Az különösen megnevettet, sokszor küldöm a barátaimnak is” – mondta a francia csatár, akinek a szavai nagy port kavartak. A megjegyzés komoly felháborodást váltott ki Kínában, ahol Mao személye és történelmi szerepe különösen érzékeny témának számít. A reakciók nem maradtak következmények nélkül: 

a Dongpeng italgyártó, a Mengniu tejipari vállalat és a Milkground sajtkészítő is bejelentette, hogy megszünteti az együttműködést Mbappéval. 

A kínai állami televízió, a CCTV eközben felfüggesztette a La Liga mérkőzéseinek közvetítését, a Mbappéhoz kapcsolódó reklámokat pedig eltávolították.

A La Liga elnöke is bocsánatot kért

A kialakult helyzetben Javier Tebas, a La Liga elnöke is megszólalt. Közleményében hangsúlyozta, hogy a futballista kijelentései személyes megjegyzések voltak, és nem tükrözik a spanyol bajnokság álláspontját. Ennek ellenére a liga nevében is bocsánatot kért a kínai szurkolóktól, és jelezte, hogy dolgoznak a helyzet rendezésén.

Mbappé szintén elismerte, hogy meggondolatlanul fogalmazott. 

„Megjegyzésem meggondolatlan volt, és ma már megértem, hogy sok embert megbántottam Kínában, 

valamint a kínai közösségekben világszerte” – írta. Hozzátette, hogy nem állt szándékában senkit megsérteni, tiszteli a kínai népet és annak történelmét, majd őszinte bocsánatot kért.

Bottles of Dongpeng Beverage Group's "Bushuila" electrolyte drink featuring French football star Kylian Mbappe on the packaging are displayed at a convenience store in Beijing on October 27, 2026. Kylian Mbappe was dropped October 27 by two major brands in China after a video circulated online in which the French football star apparently joked about former leader Mao Zedong. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Kylian Mbappé magára haragította a kínaiakat
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Mbappé legutóbb a Barcelona elleni El Clásicón lépett pályára, amelyet a Real Madrid az ő duplájával nyert meg 2-1-re. A 27 éves támadó az idei Aranylabda-szavazáson második lett a győztes Harry Kane mögött.

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