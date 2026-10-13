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Itt a vége: azonnali hatállyal menesztették Görög Zita férjét

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Véget ért egy fejezet a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál, a klub azonnali döntést hozott. Laczkó Zsoltot menesztették, így nyolc hónap után búcsúzik Szegedtől.

Véget ért Laczkó Zsolt szegedi megbízatása. Görög Zita férje februárban még nagy reményekkel vette át az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását, most azonban azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztról. A 39 éves szakembernek így alig több mint nyolc hónap jutott a csapat kispadján.

Azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot
Azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot Fotó: GEMES SANDOR

Azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot

Februárban jelentették be, hogy Laczkó Zsolt lett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. Az egykori válogatott labdarúgó nagy reményekkel kezdte meg a munkát az NB II-es együttesnél, új csapata kispadján pedig a Karcag elleni bajnokin mutatkozott be.

A szegedi kaland azonban nem úgy alakult, ahogyan azt a felek remélték. A klub október 13-án hivatalosan is bejelentette, hogy a Mezőkövesd elleni mérkőzés után Laczkó Zsolt azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztról. A szakember február 9-én vette át a csapatot, és összesen 21 NB II-es bajnokin, valamint egy MOL Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a szegedieket. Mérlege 4 győzelem, 7 döntetlen és 10 vereség lett. Az eredmények alapján a Szeged a tabella alsó részébe csúszott: a klub közleményének megjelenésekor hét ponttal a 14. helyen állt a 16 csapatos Merkantil Bank Ligában.

Laczkó komoly játékos- és edzői múlttal érkezett Szegedre. Korábban a Budapest Honvéd vezetőedzője volt, előtte pedig Marco Rossi munkáját segítette a magyar válogatott szakmai stábjában. Futballistaként többek között a Ferencvárosban, a Debrecenben és a Honvédban szerepelt, külföldön pedig az Olimpiakosz, a Leicester City és a Sampdoria játékosa is volt. A magyar válogatottban 22 alkalommal lépett pályára.

Laczkó Zsolt és Görög Zita több mint kilenc éve alkotnak egy párt. Kapcsolatukból 2018-ban kisfiuk született, aki a Timon nevet kapta. 

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