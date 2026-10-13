Itt a vége: azonnali hatállyal menesztették Görög Zita férjét

Véget ért Laczkó Zsolt szegedi megbízatása. Görög Zita férje februárban még nagy reményekkel vette át az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását, most azonban azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztról. A 39 éves szakembernek így alig több mint nyolc hónap jutott a csapat kispadján.

Azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot Fotó: GEMES SANDOR

Azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot

Februárban jelentették be, hogy Laczkó Zsolt lett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. Az egykori válogatott labdarúgó nagy reményekkel kezdte meg a munkát az NB II-es együttesnél, új csapata kispadján pedig a Karcag elleni bajnokin mutatkozott be.

A szegedi kaland azonban nem úgy alakult, ahogyan azt a felek remélték. A klub október 13-án hivatalosan is bejelentette, hogy a Mezőkövesd elleni mérkőzés után Laczkó Zsolt azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztról. A szakember február 9-én vette át a csapatot, és összesen 21 NB II-es bajnokin, valamint egy MOL Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a szegedieket. Mérlege 4 győzelem, 7 döntetlen és 10 vereség lett. Az eredmények alapján a Szeged a tabella alsó részébe csúszott: a klub közleményének megjelenésekor hét ponttal a 14. helyen állt a 16 csapatos Merkantil Bank Ligában.

Laczkó komoly játékos- és edzői múlttal érkezett Szegedre. Korábban a Budapest Honvéd vezetőedzője volt, előtte pedig Marco Rossi munkáját segítette a magyar válogatott szakmai stábjában. Futballistaként többek között a Ferencvárosban, a Debrecenben és a Honvédban szerepelt, külföldön pedig az Olimpiakosz, a Leicester City és a Sampdoria játékosa is volt. A magyar válogatottban 22 alkalommal lépett pályára.