Alig egy nappal Laczkó Zsolt távozása után már az is kiderülhetett, ki veheti át a Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását. Mint arról korábban az Origo Sport is beszámolt, a szegedi klub azonnali hatállyal megvált vezetőedzőjétől. Sajtóinformációk szerint pedig már az utódjelölt is megvan: a korábban Csákváron dolgozó Tóth Balázs érkezhet Szegedre.

Tóth Balázs válthatja Laczkó Zsoltot Szegeden Fotó: GEMES SANDOR

Tóth Balázs válthatja Laczkó Zsoltot

Gyorsan felpörögtek az események a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál: a klub kedden jelentette be, hogy Laczkó Zsolt azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztról. A 39 éves tréner februárban vette át a szegedi csapat irányítását, így mindössze néhány hónapot tölthetett a kispadon. A klub közlése szerint összesen 21 NB II-es és egy MOL Magyar Kupa-mérkőzésen irányította az együttest, ezeken 4 győzelem, 7 döntetlen és 10 vereség volt a Szeged mérlege.

A gyengébb eredmények után végül megszületett a döntés a váltásról, a jelek szerint azonban a klub vezetése nem szeretné sokáig húzni az új tréner kinevezését. A Csakfoci értesülései szerint ugyanis Tóth Balázs lehet Laczkó Zsolt utódja. A 46 éves szakember az elmúlt években a Csákvár vezetőedzőjeként dolgozott, ahová 2022 márciusában nevezték ki. Irányításával a Fejér vármegyei együttes sorrendben a 12., a 15., ismét a 12., majd a 10. helyen zárta a másodosztályú bajnokságot, az előző idényben pedig már egészen a hatodik helyig jutott. Tóth mérlege a klubnál 49 győzelem, 41 döntetlen és 57 vereség volt, majd a 2025–26-os szezon végén távozott Csákvárról.

Külön érdekesség, hogy Tóth Balázs utolsó csákvári bajnokija éppen a Szent Gellért Fórumban volt. A Csákvár az előző szezon utolsó fordulójában 1–0-ra legyőzte a Szeged-Csanád GA együttesét, vagyis a szakember legutóbbi NB II-es mérkőzésén éppen Szegedről távozott győzelemmel. Néhány hónappal később pedig már úgy tűnik, akár a hazai kispadon is helyet foglalhat.

Laczkó komoly játékos- és edzői múlttal érkezett Szegedre. Korábban a Budapest Honvéd vezetőedzője volt, előtte pedig Marco Rossi munkáját segítette a magyar válogatott szakmai stábjában. Futballistaként többek között a Ferencvárosban, a Debrecenben és a Honvédban szerepelt, külföldön pedig az Olimpiakosz, a Leicester City és a Sampdoria játékosa is volt. A magyar válogatottban 22 alkalommal lépett pályára.