Luis de la Fuente szövetségi kapitány rendesen felforgatta a spanyol válogatott védelmét, a középpályán viszont ott volt Pedri és az aranylabdás Rodri is, a támadósorban pedig helyet kapott az Aranylabdára esélyes Lamine Yamal is, aki már a mérkőzés elején megvillantotta, miért tartják a trófea legfőbb várományosának.

Lamine Yamal a 36. válogatott meccsén a 11. gólját lőtte

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Lamine Yamal káprázatos gólt lőtt a Nemzetek Ligájában

A találkozó hatodik percében a Barcelona 19 éves sztárja betört a tizenhatoson belülre, majd 15 méterről szenzációs gólt tekert a jobb felső sarokba.

Lamine Yamal most már rendszeresen szenzációsan kezdi a Nemzetek Ligája-meccseket:

az angolok ellen a második percben;

a horvátok ellen a második percben;

a csehek ellen a hatodik percben talált be.

A folytatásban a spanyolok óriási mezőnyfölényben futballoztak, közel 70 százalékban birtokolták a labdát, és több nagy helyzetet is kialakítottak, az előnyüket viszont csak a 35. percben növelték. Egy gyors átmenet végén a csapatkapitány Rodri érkezett egy lecsorgó labdára, és nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

A szünetben a spanyol szövetségi kapitány pihenőt adott Lamine Yamalnak, a helyére Victor Munoz, a Liverpool szélsője érkezett, akinek ez volt a negyedik mérkőzése a La Furia Rojában.

A spanyolok a második félidőben kontroll alatt tartották a meccset, megvolt a labdabirtoklási fölényük, ám nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani. A 69. percben aztán a csehek a semmiből visszajöttek a meccsbe: egy gyors átmenet végén a bal szélen felfutó Jiri Slama kapott egy átadást, majd kapásból kilőtte a bal alsó sarkot.

Az utolsó húsz percben a csehek mentek előre az egyenlítésért, azonban a 85. percben Ladislav Krejci megkapta a második sárga lapját, így a hajrára emberhátrányba kerültek a vendégek. A végeredményt az Arsenal középpályása, a csereként beállt Mikel Merino állította be, aki a 89. percben közelről a hálóba pofozott egy kipattanót.

A spanyol válogatott ezzel a harmadik meccsét is megnyerte a Nemzetek Ligája-sorozatban, és három ponttal megelőzve az angol válogatottat, vezeti a csoportját.