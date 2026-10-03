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A Nemzetek Ligája A divíziójának 3. fordulójában a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott 3–1-re legyőzte a cseh csapatot Oviedóban. A spanyolok már a találkozó hatodik percében megszerezték a vezetést, méghozzá az Aranylabdára esélyes Lamine Yamal révén, aki káprázatos gólt tekert a jobb felső sarokba.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány rendesen felforgatta a spanyol válogatott védelmét, a középpályán viszont ott volt Pedri és az aranylabdás Rodri is, a támadósorban pedig helyet kapott az Aranylabdára esélyes Lamine Yamal is, aki már a mérkőzés elején megvillantotta, miért tartják a trófea legfőbb várományosának.

Spain's forward #19 Lamine Yamal scores the opening goal during the UEFA Nations League Group A3 football match between Spain and the Czech Republic at the Carlos Tartiere Stadium in Oviedo on October 3, 2026 (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Lamine Yamal a 36. válogatott meccsén a 11. gólját lőtte 
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Lamine Yamal káprázatos gólt lőtt a Nemzetek Ligájában

A találkozó hatodik percében a Barcelona 19 éves sztárja betört a tizenhatoson belülre, majd 15 méterről szenzációs gólt tekert a jobb felső sarokba.

Lamine Yamal most már rendszeresen szenzációsan kezdi a Nemzetek Ligája-meccseket:

  • az angolok ellen a második percben;
  • a horvátok ellen a második percben;
  • a csehek ellen a hatodik percben talált be.

A folytatásban a spanyolok óriási mezőnyfölényben futballoztak, közel 70 százalékban birtokolták a labdát, és több nagy helyzetet is kialakítottak, az előnyüket viszont csak a 35. percben növelték. Egy gyors átmenet végén a csapatkapitány Rodri érkezett egy lecsorgó labdára, és nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

A szünetben a spanyol szövetségi kapitány pihenőt adott Lamine Yamalnak, a helyére Victor Munoz, a Liverpool szélsője érkezett, akinek ez volt a negyedik mérkőzése a La Furia Rojában.

A spanyolok a második félidőben kontroll alatt tartották a meccset, megvolt a labdabirtoklási fölényük, ám nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani. A 69. percben aztán a csehek a semmiből visszajöttek a meccsbe: egy gyors átmenet végén a bal szélen felfutó Jiri Slama kapott egy átadást, majd kapásból kilőtte a bal alsó sarkot.

Az utolsó húsz percben a csehek mentek előre az egyenlítésért, azonban a 85. percben Ladislav Krejci megkapta a második sárga lapját, így a hajrára emberhátrányba kerültek a vendégek. A végeredményt az Arsenal középpályása, a csereként beállt Mikel Merino állította be, aki a 89. percben közelről a hálóba pofozott egy kipattanót.

A spanyol válogatott ezzel a harmadik meccsét is megnyerte a Nemzetek Ligája-sorozatban, és három ponttal megelőzve az angol válogatottat, vezeti a csoportját.

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