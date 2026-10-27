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A Barcelona sztárja lemaradt az Aranylabdáról, a díjátadó ünnepségen azonban így is akadt valaki, aki ellopta előle a show-t. Lamine Yamal négyéves öccse, Keyne Londonban is emlékezeteset alakított.

Lamine Yamal kisöccsét, Keynét már korábban is megismerhette a futballvilág, hiszen a nyári világbajnokság során többször feltűnt a lelátón, a vb-döntő után pedig emlékezetes módon ünnepelte meg a spanyolok sikerét. A kisfiú a teljes családdal együtt a londoni Aranylabda-gálára is elkísérte bátyját, és ismét gondoskodott róla, hogy mindenki felfigyeljen rá.

Spain and Barcelona forward Lamine Yamal (C) and his mother Sheila Ebana (L) pose upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal családja elkísérte a Barcelona sztárját az Aranylabda-gálára
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Lamine Yamal kisöccse elaludt az Aranylabda-gálán

Keyne elegáns öltönyben és fekete csokornyakkendőben érkezett a londoni Palladium színházba. A vörös szőnyegen kő-papír-olló játékba kezdett, majd lepacsizott a Bayern München sztárjával, Michael Oliséval. A négyéves kissrác azonnal a közönség kedvence lett, a közösségi oldalakat pedig hamar elárasztották a róla szóló bejegyzések. Keyne a szervezőktől egy mini-Aranylabdát is kapott, amit hazavihetett.

Keyne még azt is végignézte, ahogyan bátyja sorozatban harmadszor nyeri el a világ legjobb fiatal labdarúgójának járó Kopa-trófeát. A hosszúra nyúló, csúszásokkal tarkított ceremónia azonban az ő figyelmét is próbára tette. 

A kisfiút végül azon kapták, hogy elaludt a székében a londoni rendezvényen. 

A jelenet rengeteg szurkolót megnevettetett, és az interneten is gyorsan terjedni kezdett. A legviccesebb reakciók egyike akkor érkezett, amikor Keyne már javában szundított: „Lamine Yamal kisöccse mindannyiunkat képvisel ezen a ceremónián. Halálra unja magát, ahogy mi is.”

Yamal öccse ismét nagyot alakított, a Barca klasszisa azonban a hőn áhított fődíjról, az Aranylabdáról lemaradt, mivel a harmadik helyen végzett a győztes Harry Kane és a második Kylian Mbappé mögött. A 19 éves sztárnak azért nincs oka szomorkodni, ilyen fiatalon is a világ legjobbjai közé tartozik, és a kritikusok szerint már csak idő kérdése, mikor hódítja el a rangos elismerést.

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