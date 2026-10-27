Lamine Yamal kisöccsét, Keynét már korábban is megismerhette a futballvilág, hiszen a nyári világbajnokság során többször feltűnt a lelátón, a vb-döntő után pedig emlékezetes módon ünnepelte meg a spanyolok sikerét. A kisfiú a teljes családdal együtt a londoni Aranylabda-gálára is elkísérte bátyját, és ismét gondoskodott róla, hogy mindenki felfigyeljen rá.

Lamine Yamal családja elkísérte a Barcelona sztárját az Aranylabda-gálára

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Lamine Yamal kisöccse elaludt az Aranylabda-gálán

Keyne elegáns öltönyben és fekete csokornyakkendőben érkezett a londoni Palladium színházba. A vörös szőnyegen kő-papír-olló játékba kezdett, majd lepacsizott a Bayern München sztárjával, Michael Oliséval. A négyéves kissrác azonnal a közönség kedvence lett, a közösségi oldalakat pedig hamar elárasztották a róla szóló bejegyzések. Keyne a szervezőktől egy mini-Aranylabdát is kapott, amit hazavihetett.

Look at Yamal’s younger brother, Keyne Yamal’s reaction after he was handed another Ballon d’or to take back home😂😂💔 https://t.co/J8PgLud08v — Beri🌚 (@beri_grizou) October 26, 2026

Keyne még azt is végignézte, ahogyan bátyja sorozatban harmadszor nyeri el a világ legjobb fiatal labdarúgójának járó Kopa-trófeát. A hosszúra nyúló, csúszásokkal tarkított ceremónia azonban az ő figyelmét is próbára tette.

A kisfiút végül azon kapták, hogy elaludt a székében a londoni rendezvényen.

A jelenet rengeteg szurkolót megnevettetett, és az interneten is gyorsan terjedni kezdett. A legviccesebb reakciók egyike akkor érkezett, amikor Keyne már javában szundított: „Lamine Yamal kisöccse mindannyiunkat képvisel ezen a ceremónián. Halálra unja magát, ahogy mi is.”

Keyne Yamal's reactions at the Ballon d'Or 😂❤️ https://t.co/oAYO3K1Mbf — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2026

Yamal öccse ismét nagyot alakított, a Barca klasszisa azonban a hőn áhított fődíjról, az Aranylabdáról lemaradt, mivel a harmadik helyen végzett a győztes Harry Kane és a második Kylian Mbappé mögött. A 19 éves sztárnak azért nincs oka szomorkodni, ilyen fiatalon is a világ legjobbjai közé tartozik, és a kritikusok szerint már csak idő kérdése, mikor hódítja el a rangos elismerést.