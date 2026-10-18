A Betis-Barcelona mérkőzés 5-2-es katalán sikert hozott, a hazai csapat a második félidő elején emberhátrányba került, miután Facundo Bernal kétszer is fejelő mozdulatot tett Lamine Yamal irányába, és el is találta a Barca sztárját.

Lamine Yamal a földön, Facundo Bernalt kiállították a Betis-Barcelona meccsen

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Betis-Barcelona: Lamine Yamalt megütötték, forrnak az indulatok

A Mundo Deportivo beszámolója szerint a Betis és a Barcelona összecsapásán Bernal kiállítása mellett egy másik incidens is történt. A lap úgy véli, a játékvezetői stáb figyelmen kívül hagyta, hogy Giovani Lo Celso is arcon ütötte Yamalt a dulakodás közben.

A Bernal kiállításához vezető konfliktus egyébként azután robbant ki, hogy a Betis kapusa, Álvaro Valles odasietett a földön fekvő Fermín Lópezhez. Yamal is odament védelmezően a csapattársához, mire Bernal meglökte őt. A Barcelona támadója viszonozta a lökést, a Betis uruguayi játékosa pedig két alkalommal is arcon fejelte, amiért piros lapot kapott.

A dulakodás közben Lo Celso hátulról megütötte Yamalt. A katalán lap úgy véli, a televíziós felvételek egyértelműen megmutatják az argentin játékos szándékos mozdulatát,

amelyért azonban nem kapott büntetést. A Barca világbajnoka a történtek miatt reklamált, végül viszont őt figyelmeztette sárga lappal a játékvezető, amiért visszalökte Bernalt.

El puñetazo de Lo Celso a Lamine Yamal del que nadie habla. https://t.co/rDbNc4Oxc0 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 18, 2026

A játékvezetői döntések felháborodást váltottak ki

A Betis-Barcelona találkozón más vitatott szituáció is akadt. Lo Celso a 43. percben látványos kapáslövéssel talált a kapuba, ám a játékvezető a videobíró segítségével elvette a gólt, mert a támadás korábbi szakaszában a hazaiak kolumbiai csatára, Cucho Hernández kézzel ért a labdához. A sevillaiak szerint nem történt szándékos kezezés, a katalánok persze másként látták az esetet.

A Barcelona végül 5-2-es győzelmet aratott, a Mundo Deportivo szerint azonban a mérkőzés egyik legfontosabb vitatott jelenete nem az érvénytelenített gól, hanem a piros lap nélkül maradt, Yamal elleni ütés volt.