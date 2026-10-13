Megfogyatkozott kerettel készül a szerdai LASK-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre a vendégek vezetőedzője, Andoni Iraola. A kialakult helyzetben a baszk szakember kihasználhatnának egy kiskaput a legrangosabb európai kupasorozatban, mint tette azt egy évvel ezelőtt az elődje, Arne Slot is, de a hírek szerint erre most aligha kerül sor. Ehhez ugyanis túl nagy áldozatot kellene hoznia.

Andoni Iraola megfogyatkozott kerettel készül a LASK-Liverpool BL-meccsre

Fotó: Adam Davy / PA Wire

LASK-Liverpool (Bajnokok Ligája)

szerda, 18.45, tv: Sport 1

Hat hiányzó a LASK-Liverpool mérkőzésen

Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké továbbra sem állnak Andoni Iraola rendelkezésére a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, de a múlt héten Alexander Isak, Cody Gakpo és Szoboszlai Dominik is kidőltek a sorból. A Liverpool vezetőedzője utóbbi három sérülést nem nevezte súlyosnak, azt viszont elismerte, meglepetés lenne, ha a három játékos bármelyike ​​is felépülne az ausztriai találkozóra – ahol ráadásul Federico Chiesa és Wataru Endo sem játszhat. A két labdarúgót ugyanis a baszk szakember nem jelölte a 25 fős BL-keretbe. A Vörösök kihasználhatnának egy kiskaput a csapat megerősítésére, az UEFA ugyanis tavaly módosította a regisztrációs szabályokat, amely lehetővé teszi a klubok számára, hogy a sorozat során egy alkalommal változtassanak a keretükön sérülés esetén.

A Liverpool ki is használta ezt a szabályt a múlt szezonban, amikor Arne Slot hasonló helyzetbe került. A elülső keresztszalag-sérülést szenvedett Leoni helyére Chiesát hívta be a holland vezetőedző.

Ezt pedig ismét megtehetné a klub, de leginkább Ekitiké kárára. Ehhez viszont Andoni Iraolának meg kellene hoznia azt az áldozatot, hogy a francia csatárra egészen a hatodik fordulóig nem számíthat, akár felépül addig, akár nem. A Liverpool Echo szerint éppen ezért Slottal szemben Iraola aligha használja ki ezt a kiskaput. Így viszont a Liverpool mindössze 15 tapasztalt mezőnyjátékossal vághat neki a LASK elleni összecsapásnak, a keretet pedig a B-listáról egészítheti ki fiatal játékosokkal a vezetőedző.