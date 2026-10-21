Sallai Roland miatt komoly vita robbant ki Törökországban, mert a szurkolók szerint Okan Buruk vezetőedzőnek a Barcelona ellen is már hamarabb pályára kellett volna küldenie a sérüléséből visszatért játékosát. A magyar válogatott labdarúgó a Lille-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a kezdőcsapatban kapott helyet, és teljesítményével megmutatta, miért követelték múltkor is pályára a drukkerek. Gólpasszal járult hozzá csapata 4-2-es győzelméhez, sőt, a Galatasaray legjobbja volt.

Sallai Roland gólpasszt adott a Lille-Galatasaray BL-mérkőzésen

Fotó: Matthieu Mirville

Lille-Galatasaray (Bajnokok Ligája)

2-4

Sallai Roland gólpasszt adott a Lille-Galatasaray meccsen

Sallai Roland a Bajnokok Ligájában is visszatért a Galatasaray kezdőcsapatába. A combizom-sérüléséből felépült magyar válogatott labdarúgó a Barcelona ellen még csak csereként lépett pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, de a Genclerbirligi ellen 1-0-ra megnyert bajnokit már végigjátszotta a hétvégén. Sallai pedig a Lille otthonában is ott volt a pályán az első perctől kezdve, és a Galatasaray már 2. percben megszerezte a vezetést.

A török Yunus Akgün közelről lőtt a kapuba, de öt perccel később Soriba Diaoune húzta el a labdát a vendégek kapusa mellett és egyenlített. Sőt, a francia bő fél óra elteltével duplázni tudott.

Azonban a Lille vezetése sem tartott több ideig, mint a török csapaté.

A 44. percben az orosz Alekszej Batrakov fejjel egyenlített, méghozzá Sallai Roland beadásából.

A második félidő ugyanolyan jól indult a Galatasaray számára, mint az első, csak ezúttal Berke Ozer kapus öngóljával kerültek előnybe, aki szerencsétlenül a saját kapujába ütötte a labdát Lucas Torreira fejese után. Bő egyórányi játék után pedig a nigériai Victor Osimhen állította be a 4-2-es végeredményt.

Sallai Roland a gólpassza mellett kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá csapata győzelméhez, a magyar válogatott játékos kapta a legmagasabb osztályzatot a Galatasaray labdarúgói közül.