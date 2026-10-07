Lionel Messi számára elérkezett a pillanat, amelyet alighanem legszívesebben még sokáig elhalasztott volna. A nyolcszoros aranylabdás magyar idő szerint szerda hajnalban utoljára lépett pályára az argentin válogatottban, és a Benin ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen méltó módon zárta le több mint két évtizedes történetét a nemzeti csapatban. Messi gólt szerzett és két gólpasszt adott, a lefújás után pedig már nem tudta visszatartani az érzelmeit: könnyek között búcsúzott a válogatottól és az őt ünneplő argentin szurkolóktól.

Lionel Messi góllal é két gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottól Fotó: MAXI FRANZOI / AGIF

Argentína–Benin 3–0

Gólszerzők: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)

Lionel Messi könnyek között búcsúzott az argentin válogatottól

A Buenos Aires-i Monumental Stadion 85 ezer nézője előtt Messi a pályán is emlékezetessé tette utolsó válogatott mérkőzését. Nicolás Otamendi és Nico Paz találatát is ő készítette elő, majd a 71. percben tizenegyesből maga is betalált. A mérkőzés után látványos ünnepséggel búcsúztatták a 39 éves klasszist, aki már nem tudta visszatartani a könnyeit.

Nehéz most megszólalnom, rengeteg érzelem van bennem. Elsőként az édesapám jut eszembe. Hatalmas büszkeség volt számomra, hogy több mint húsz éven keresztül viselhettem ezt a mezt. Mindig mindent beleadtam, még a legnehezebb időszakokban is. Soha nem adtam fel, mindig itt akartam lenni, és mindent megtettem ezért a válogatottért. Az, hogy többé nem jövök, nagyon fog fájni. Ha tehetném, egész életemben visszajárnék, mert az argentin válogatottban játszani a legszebb dolog, ami történhet veled. Sok nehéz pillanatot éltünk át, de végül olyan dolgokat is elértünk, amelyekről mindig álmodtunk. Szeretném megköszönni minden csapattársamnak, az edzőknek és mindenkinek, aki végig mellettem volt ezen az úton. Köszönöm az argentin embereknek is a szeretetet és azt, ahogyan támogattak bennünket. Nagyon fogtok hiányozni, ahogy az is, hogy itt legyek és ezt a mezt viseljem. Mostantól a másik oldalon leszek, de mindig veletek maradok. Mindig együtt

– mondta Lionel Messi, akit nemcsak a saját csapattársai sirattak meg, hanem az a rengeteg szurkoló is, aki egyszerre kezdte skandálni a nevét a stadionban.