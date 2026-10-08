Lionel Messi az édesapja halálát követően döntött úgy, hogy többé nem lép pályára az argentin válogatottban. A világbajnok klasszist méltó módon búcsúztatták el, a 39 éves sztár utolsó meccsére 85 ezer szurkoló előtt került sor a Buenos Aires-i Monumental Stadionban. Messi góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Benin elleni sikerből, a találkozót követően látványos drónshow-t is rendeztek a tiszteletére.
Lionel Messit győzködték a csapattársak
Az érzelmesre sikeredett búcsúmérkőzést megelőzően Messiékről készült egy videó, amely az Argentína-Benin meccs után került fel a közösségi oldalakra. A felvételen az argentinok a csapatbusszal tartanak a stadion felé, a társak pedig hangosan éltetik Messit, és arról győzködik, hogy gondolja meg magát. Vajon hatással lehet ez a nyolcszoros aranylabdásra? Esetleg tényleg meggondolja magát?
„Lionel Messi, neked szól ez a dal. Örök vagy, akárcsak az a katari éjszaka. Ne menj el, gondold át még egyszer! Ezt kéri tőled mindenki a Monumentalban”
– skandálták a csapatkapitánynak az argentinok.
Messi döntése véglegesnek tűnik,
erre az Instagram-oldalán megosztott érzelmes posztjában is utalt, bár könnyek között vett búcsút az argentin válogatottól. A világbajnok támadónak még Cristiano Ronaldo is üzent, a portugál sztár a legjobbakat kívánta egykori riválisának.
Messi rajngóinak azért még nem kell búslakodniuk, hiszen a 39 éves klasszis klubszinten még folytatja pályafutását. Az Inter Miami csapatához 2028-ig köti szerződés, bár azt egyelőre nem tudni, hogy a megállapodás lejárta után miként dönt majd a jövőjéről.
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