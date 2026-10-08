Lionel Messi az édesapja halálát követően döntött úgy, hogy többé nem lép pályára az argentin válogatottban. A világbajnok klasszist méltó módon búcsúztatták el, a 39 éves sztár utolsó meccsére 85 ezer szurkoló előtt került sor a Buenos Aires-i Monumental Stadionban. Messi góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Benin elleni sikerből, a találkozót követően látványos drónshow-t is rendeztek a tiszteletére.

Lionel Messi felejthetetlen meccsen búcsúzott az argentin válogatottól

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Lionel Messit győzködték a csapattársak

Az érzelmesre sikeredett búcsúmérkőzést megelőzően Messiékről készült egy videó, amely az Argentína-Benin meccs után került fel a közösségi oldalakra. A felvételen az argentinok a csapatbusszal tartanak a stadion felé, a társak pedig hangosan éltetik Messit, és arról győzködik, hogy gondolja meg magát. Vajon hatással lehet ez a nyolcszoros aranylabdásra? Esetleg tényleg meggondolja magát?

„Lionel Messi, neked szól ez a dal. Örök vagy, akárcsak az a katari éjszaka. Ne menj el, gondold át még egyszer! Ezt kéri tőled mindenki a Monumentalban”

– skandálták a csapatkapitánynak az argentinok.

The players chanting for Leo Messi on the bus. 🩵🇦🇷 "Lionel Messi, we want to sing to you, You’re eternal, just like that night in Qatar. "Don’t leave, think about it one more time, That’s what everyone at the Monumental is asking of you.” https://t.co/4gkexSHBZr — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 7, 2026

Messi döntése véglegesnek tűnik,

erre az Instagram-oldalán megosztott érzelmes posztjában is utalt, bár könnyek között vett búcsút az argentin válogatottól. A világbajnok támadónak még Cristiano Ronaldo is üzent, a portugál sztár a legjobbakat kívánta egykori riválisának.

Messi rajngóinak azért még nem kell búslakodniuk, hiszen a 39 éves klasszis klubszinten még folytatja pályafutását. Az Inter Miami csapatához 2028-ig köti szerződés, bár azt egyelőre nem tudni, hogy a megállapodás lejárta után miként dönt majd a jövőjéről.