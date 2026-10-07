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Tökéletes befejezést kapott egy több mint két évtizeden át tartó történet. Lionel Messi utolsó válogatott meccsén is betalált, a történelmi gólt pedig elképesztő ünneplés követte a Monumental Stadionban.

Lionel Messi aligha írhatta volna meg szebben argentin válogatott pályafutásának utolsó fejezetét. A 39 éves világsztár két gólpassz után maga is betalált a Benin ellen 3–0-ra megnyert búcsúmérkőzésen, így góllal köszönt el a nemzeti csapattól. Messi a 71. percben büntetőből szerezte pályafutása 126. válogatott gólját, amely után felrobbant a 85 ezres Monumental Stadion: csapattársai azonnal a nyakába ugrottak, a lelátóról pedig ismét felharsant a nevét skandáló tömeg.

Lionel Messi gólt szerzett és két gólpasszt is adott az utolsó válogatott meccsén
Lionel Messi gólt szerzett és két gólpasszt is adott az utolsó válogatott meccsén Fotó: MAXI FRANZOI / AGIF

 

Lionel Messi utolsó gólja az argentin válogatottban

Argentína már 2–0-ra vezetett, amikor Agustín Giay ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül. A játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, a labdát pedig természetesen Messi vette magához. A nyolcszoros aranylabdás nagy levegőt vett, nekifutott, majd ballal védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott.

 A 85 ezres Monumental valósággal felrobbant a tizenegyes után, az argentin játékosok pedig egy emberként rohantak csapatkapitányukhoz. Többen Messi nyakába ugrottak, aki pillanatok alatt eltűnt ünneplő csapattársai gyűrűjében, miközben a lelátókon folyamatosan az ő nevét skandálták.

Messi számára ezzel bezárult egy olyan sorozat, amely több mint húsz évvel korábban kezdődött. Első válogatott gólját 2006. március 1-jén, Horvátország ellen szerezte, az utolsót pedig 2026. október 7-én Benin kapujába lőtte. A két találat között több mint húsz év telt el. Az argentin klasszis végül 126 góllal zárta válogatott pályafutását.

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