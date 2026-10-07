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Az argentinok világbajnok legendája búcsút vett a nemzeti csapattól. Lionel Messi az Argentína-Benin találkozón lépett pályára utoljára a válogatottban, a rendhagyó mérkőzés a megható pillanatok mellett egy furcsa jelenet miatt is a figyelem középpontjába került.

Lionel Messi a Buenos Aires-i Monumental Stadionban 85 ezer szurkoló előtt könnyek között búcsúzott az argentin válogtottól. A nyolcszoros aranylabdás hattyúdala tökéletesre sikeredett, a 39 éves klasszis gólt lőtt és kiosztott két gólpasszt, az Argentína-Benin találkozó 3-0-s hazai győzelemmel ért véget.

Lionel Messi góllal búcsúzott az argentin válogatottól
Lionel Messi góllal búcsúzott az argentin válogatottól
Fotó: MAXI FRANZOI / AGIF
  • Argentína-Benin 3-0
  • Gólszerzők: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)

Argentína-Benin: Lionel Messi búcsújába belerondítottak

A mérkőzés után látványos drónshow-val készültek Messi tiszteletére. A játékosok és a szurkolók is a magasba néztek, mindenki arra számított, hogy az argentin klasszis pályafutásának legfontosabb pillanatai elevenednek meg az égen. Ehelyett azonban elsőként egy szponzor, a Sancor Seguros biztosítótársaság logója jelent meg

A látványt hangos füttyszó kísérte, az argentin szurkolók erőteljes zúgolódással, 

egyesek durva kifejezésekkel reagáltak a látottakra – a kínos jelenetről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon.

A bizarr eset után a szervezők és a szponzor komoly kritikát kaptak, a biztosító pedig a hírek szerint a kommentelési lehetőséget is letiltotta a közösségi oldalain a felháborodás miatt.

A furcsa közjáték után aztán sor került a várva várt Messi-showra is: a drónok megformálták a legendás 10-es mezt, az argentin sztár alakját, valamint a 2022-es világbajnoki trófeát is. A közönség ekkor már ünnepelte minden idők egyik legnagyobb labdarúgóját. Messi 208 mérkőzésen 126 góllal zárta válogatottbeli pályafutását, az argentin csapattal a vb-győzelem mellett kétszer nyert Copa Américát, de olimpiai arany is díszíti gazdag éremgyűjteményét.

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