Lionel Messi a Buenos Aires-i Monumental Stadionban 85 ezer szurkoló előtt könnyek között búcsúzott az argentin válogtottól. A nyolcszoros aranylabdás hattyúdala tökéletesre sikeredett, a 39 éves klasszis gólt lőtt és kiosztott két gólpasszt, az Argentína-Benin találkozó 3-0-s hazai győzelemmel ért véget.

Lionel Messi góllal búcsúzott az argentin válogatottól

Fotó: MAXI FRANZOI / AGIF

Argentína-Benin 3-0

Gólszerzők: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)

Argentína-Benin: Lionel Messi búcsújába belerondítottak

A mérkőzés után látványos drónshow-val készültek Messi tiszteletére. A játékosok és a szurkolók is a magasba néztek, mindenki arra számított, hogy az argentin klasszis pályafutásának legfontosabb pillanatai elevenednek meg az égen. Ehelyett azonban elsőként egy szponzor, a Sancor Seguros biztosítótársaság logója jelent meg.

A látványt hangos füttyszó kísérte, az argentin szurkolók erőteljes zúgolódással,

egyesek durva kifejezésekkel reagáltak a látottakra – a kínos jelenetről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon.

Es para que mañana mismo se vaya muy alv el Chiqui Tapia ¡¿CÓMO CARAJOS LE HACES ESTO A MESSI EN SU DESPEDIDA?! Vender la pauta de "Sancor Seguros" con los drones en plena ceremonia del adiós Es no tener madre, ni la FMF si atreve a tanto. https://t.co/PMDYZb6cU5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 7, 2026

A bizarr eset után a szervezők és a szponzor komoly kritikát kaptak, a biztosító pedig a hírek szerint a kommentelési lehetőséget is letiltotta a közösségi oldalain a felháborodás miatt.

A furcsa közjáték után aztán sor került a várva várt Messi-showra is: a drónok megformálták a legendás 10-es mezt, az argentin sztár alakját, valamint a 2022-es világbajnoki trófeát is. A közönség ekkor már ünnepelte minden idők egyik legnagyobb labdarúgóját. Messi 208 mérkőzésen 126 góllal zárta válogatottbeli pályafutását, az argentin csapattal a vb-győzelem mellett kétszer nyert Copa Américát, de olimpiai arany is díszíti gazdag éremgyűjteményét.