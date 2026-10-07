Lionel Messi a Buenos Aires-i Monumental Stadionban 85 ezer szurkoló előtt könnyek között búcsúzott az argentin válogtottól. A nyolcszoros aranylabdás hattyúdala tökéletesre sikeredett, a 39 éves klasszis gólt lőtt és kiosztott két gólpasszt, az Argentína-Benin találkozó 3-0-s hazai győzelemmel ért véget.
- Argentína-Benin 3-0
- Gólszerzők: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)
Argentína-Benin: Lionel Messi búcsújába belerondítottak
A mérkőzés után látványos drónshow-val készültek Messi tiszteletére. A játékosok és a szurkolók is a magasba néztek, mindenki arra számított, hogy az argentin klasszis pályafutásának legfontosabb pillanatai elevenednek meg az égen. Ehelyett azonban elsőként egy szponzor, a Sancor Seguros biztosítótársaság logója jelent meg.
A látványt hangos füttyszó kísérte, az argentin szurkolók erőteljes zúgolódással,
egyesek durva kifejezésekkel reagáltak a látottakra – a kínos jelenetről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon.
A bizarr eset után a szervezők és a szponzor komoly kritikát kaptak, a biztosító pedig a hírek szerint a kommentelési lehetőséget is letiltotta a közösségi oldalain a felháborodás miatt.
A furcsa közjáték után aztán sor került a várva várt Messi-showra is: a drónok megformálták a legendás 10-es mezt, az argentin sztár alakját, valamint a 2022-es világbajnoki trófeát is. A közönség ekkor már ünnepelte minden idők egyik legnagyobb labdarúgóját. Messi 208 mérkőzésen 126 góllal zárta válogatottbeli pályafutását, az argentin csapattal a vb-győzelem mellett kétszer nyert Copa Américát, de olimpiai arany is díszíti gazdag éremgyűjteményét.
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