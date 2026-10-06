Lionel Messi augusztus végén, a Spanyolország ellen elveszített világbajnoki döntő után jelentette be, hogy lezárja több mint két évtizedes válogatott pályafutását. Lionel Scaloni és az argentin szövetség azonban szerette volna, ha a 39 éves legenda hazai közönség előtt is elköszönhet. Az AFA ezért visszahívta Messit egyetlen mérkőzésre: október 6-án, a Buenos Aires-i Monumentalban Benin ellen lép pályára utoljára a nemzeti együttesben. Scaloni később elárulta, sokat győzködte korábbi csapatkapitányát, mert fontosnak tartotta, hogy megkapja a hozzá méltó búcsút.

Lionel Messi lezárja hosszú és sikeres válogatottbeli karrierjét

Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Argentínában nem szokás búcsúmeccset rendezni

Argentínában ez egyáltalán nem megszokott. Mario Kempes, az 1978-as világbajnokság hőse nem kapott külön válogatott búcsúmeccset, 1995-ben viszont a Rosario Central rendezett a tiszteletére egy barátságos gálameccset a Newell’s Old Boys – éppen Messi nevelőklubja – ellen. Gabriel Batistuta a 2002-es vb után fejezte be szereplését a nemzeti csapatban, és bár akkor felvetődött egy tiszteletére rendezendő találkozó ötlete, hivatalos argentin búcsúmeccset végül nem játszott. Ángel Di Maríát 2024-ben a Chile elleni vb-selejtező előtt ünnepelte a Monumental közönsége, ám akkor már nem lépett pályára.

Diego Maradona esete más volt: 2001-ben hatalmas gálameccset rendeztek a legenda tiszteletére a La Bombonerában, ahol az argentin együttes a világválogatottal találkozott. Az esemény Maradona teljes karrierje előtti tisztelgés volt: addigra hét éve nem szerepelt a nemzeti csapatban, valamint négy éve befejezte játékos-pályafutását. Messi ezzel szemben továbbra is aktív klubfutballista, és kifejezetten azért tér vissza, hogy még egyszer pályára lépjen Argentína színeiben, s ebben az értelemben a mostani esemény szinte példa nélküli.

Méltó ellenfél Benin Lionel Messi búcsújához?

A kérdés adja magát: ha ennyire különleges az alkalom, miért éppen Benin lesz az ellenfél? Az argentin szövetség nem közölt olyan magyarázatot, hogy nem sikerült nagyobb nevű válogatottat lekötni, a nemzetközi versenynaptár azonban erősen leszűkítette a lehetőségeket. Az európai válogatottak ebben az időszakban a Nemzetek Ligájában szerepelnek, máshol is tétmérkőzéseket rendeznek, miközben több afrikai csapatnak felszabadult a programja az Afrika-kupa selejtezői után. A Reuters beszámolója szerint több afrikai válogatott indult barátságos túrára, Benin és Burkina Faso például Argentínába utazott.