Lionel Messi augusztus végén, a Spanyolország ellen elveszített világbajnoki döntő után jelentette be, hogy lezárja több mint két évtizedes válogatott pályafutását. Lionel Scaloni és az argentin szövetség azonban szerette volna, ha a 39 éves legenda hazai közönség előtt is elköszönhet. Az AFA ezért visszahívta Messit egyetlen mérkőzésre: október 6-án, a Buenos Aires-i Monumentalban Benin ellen lép pályára utoljára a nemzeti együttesben. Scaloni később elárulta, sokat győzködte korábbi csapatkapitányát, mert fontosnak tartotta, hogy megkapja a hozzá méltó búcsút.
Argentínában nem szokás búcsúmeccset rendezni
Argentínában ez egyáltalán nem megszokott. Mario Kempes, az 1978-as világbajnokság hőse nem kapott külön válogatott búcsúmeccset, 1995-ben viszont a Rosario Central rendezett a tiszteletére egy barátságos gálameccset a Newell’s Old Boys – éppen Messi nevelőklubja – ellen. Gabriel Batistuta a 2002-es vb után fejezte be szereplését a nemzeti csapatban, és bár akkor felvetődött egy tiszteletére rendezendő találkozó ötlete, hivatalos argentin búcsúmeccset végül nem játszott. Ángel Di Maríát 2024-ben a Chile elleni vb-selejtező előtt ünnepelte a Monumental közönsége, ám akkor már nem lépett pályára.
Diego Maradona esete más volt: 2001-ben hatalmas gálameccset rendeztek a legenda tiszteletére a La Bombonerában, ahol az argentin együttes a világválogatottal találkozott. Az esemény Maradona teljes karrierje előtti tisztelgés volt: addigra hét éve nem szerepelt a nemzeti csapatban, valamint négy éve befejezte játékos-pályafutását. Messi ezzel szemben továbbra is aktív klubfutballista, és kifejezetten azért tér vissza, hogy még egyszer pályára lépjen Argentína színeiben, s ebben az értelemben a mostani esemény szinte példa nélküli.
Méltó ellenfél Benin Lionel Messi búcsújához?
A kérdés adja magát: ha ennyire különleges az alkalom, miért éppen Benin lesz az ellenfél? Az argentin szövetség nem közölt olyan magyarázatot, hogy nem sikerült nagyobb nevű válogatottat lekötni, a nemzetközi versenynaptár azonban erősen leszűkítette a lehetőségeket. Az európai válogatottak ebben az időszakban a Nemzetek Ligájában szerepelnek, máshol is tétmérkőzéseket rendeznek, miközben több afrikai csapatnak felszabadult a programja az Afrika-kupa selejtezői után. A Reuters beszámolója szerint több afrikai válogatott indult barátságos túrára, Benin és Burkina Faso például Argentínába utazott.
A választás ettől még szokatlan. Benin soha nem jutott ki világbajnokságra, és aligha tartozik azok közé a futballnemzetek közé, amelyek neve önmagában történelmi rangot adna Messi utolsó válogatott mérkőzésének. Az is beszédes, hogy
Messi az argentinok mostani felkészülési meccsei közül kizárólag ezen lép pályára.
Az első találkozókon az AFA-t sújtó FIFA-büntetés miatt korlátozták a stadionok befogadóképességét, a búcsút ezért az ablak legvégére időzítették, amikor már telt házas Monumental fogadhatja a legendát.
Az argentin szövetség egész napos „Gracias, Leo” Fan Festet is szervez Buenos Airesben, koncertekkel, programokkal és óriáskivetítős meccsközvetítéssel. Scaloni a Burkina Faso elleni 7–0 után úgy fogalmazott, ha öt Monumental lenne, Messi búcsújára mind az öt megtelne. A szövetségi kapitány szerint a – helyi idő szerint – kedd este elsősorban a nyolcszoros aranylabdásról és azokról a társakról szól majd, akikkel pályafutása legnagyobb sikereit elérte.
A meccs viszont abból a szempontból történelmi, hogy Argentína korábban még nem soha nem játszott Beninnel. Tehát Messi egy olyan rivális ellen búcsúzik, amely először lép pályára Buenos Airesben.
A kétkedéstől a nemzeti ikon szerepéig
Messi és Argentína kapcsolata ráadásul hosszú utat járt be idáig. A Barcelonában felnövő zsenit pályafutása első felében gyakran érte az a vád hazájában, hogy a válogatottban nem képes ugyanarra, mint klubjában, sőt az Argentínához fűződő kötődését is megkérdőjelezték. A 2016-os Copa América-döntő után egyszer már lemondta a válogatottságot, később azonban visszatért, majd két Copa América-győzelemmel és a 2022-es világbajnoki címmel végleg megváltoztatta a róla kialakult képet.
Így jutott el Argentína odáig, hogy annak a játékosnak, akit egykor sokan idegennek éreztek, most olyan válogatott búcsút rendez, amelyhez hasonlót még a legnagyobb elődök közül is csak kevesen vagy egyáltalán nem kaptak. Lehet vitatkozni azon, hogy Benin méltó ellenfél-e Messi utolsó válogatott meccséhez, az este súlyát azonban mindenekelőtt az adja majd, hogy az argentin közönség utoljára láthatja címeres mezben minden idők egyik, ha nem a legnagyobb futballistáját.