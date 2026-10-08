Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Minden idők egyik legnagyobb futballistája 21 év után végleg elköszönt az argentin válogatottól, ráadásul ugyanazon az estén Nicolás Otamendi is lezárta pályafutását a nemzeti csapatban. Argentína így egyszerre veszítette el két fontos vezérét, miközben Lionel Scaloni jövője sem dőlt még el véglegesen. Az átmenet ugyanakkor már elkezdődött: megvan az új csapatkapitány, több fiatal játékos kopogtat az ajtón, és egyre élesebb a kérdés, ki örökölheti Lionel Messi tízes mezét.

Ennél szebb lezárást aligha írhatott volna magának Lionel Messi. A 39 éves klasszis több mint 85 ezer néző előtt egy góllal és két gólpasszal járult hozzá Benin 3–0-s legyőzéséhez, majd könnyek között köszönt el attól a válogatottól, amelyben 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett. Messi két évtizeden át meghatározta Argentína játékát és végül annak legsikeresebb korszakát is: világbajnoki címet, két Copa Américát és Finalissimát nyert a nemzeti együttessel.

Lionel Messi elköszönt az argentin válogatottól
Lionel Messi elköszönt az argentin válogatottól
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America/AFP

A búcsúval azonban az argentin futball egyik legnehezebb feladata kezdődik. Messi pótlása önmagában lehetetlen vállalkozásnak tűnik, ráadásul ugyanazon az estén Nicolás Otamendi is utoljára viselte a címeres mezt. Az elmúlt évek válogatottjának két vezére egyszerre távozott.

Már megvan Lionel Messi utódja csapatkapitányként

Legalább egy fontos kérdést Lionel Scaloni már Messi búcsúja előtt rendezett. A szövetségi kapitány megerősítette, hogy Cristian Romero lesz Argentína új csapatkapitánya. Az Atlético Madrid világbajnok védője eddig is harmadik volt a hierarchiában Messi és Otamendi mögött, távollétükben pedig már korábban is viselte a karszalagot.

Messi és Otamendi után Cuti volt a kapitány. Mostantól ő lesz az első, a második Emiliano Martínez, utána pedig Lautaro Martínez következik

– árulta el Scaloni.

A 28 éves Romero 2021 óta a válogatott meghatározó tagja, világbajnok és kétszeres Copa América-győztes, vagyis annak a generációnak a tagja, amely Messi oldalán megtanulta, hogyan lehet trófeákat nyerni.

Mögötte szintén rutinos vezérek sorakoznak. Emiliano Martínez az elmúlt évek egyik legfontosabb argentin játékosa lett, Lautaro Martínez pedig régóta a támadósor meghatározó tagja. Rodrigo De Paul és Enzo Fernández szintén azok közé tartozhat, akikre az öltözőben nagyobb felelősség hárul majd.

Galéria: Fotókon Lionel Messi utolsó mérkőzése az argentin válogatottban
Fotó: AFP
1/14
Lionel Messi utolsó válogatott gólja előtti pillanat

Ki meri felvenni Messi tízes mezét?

A csapatkapitányi karszalagnál jóval szimbolikusabb kérdés, mi lesz a legendás 10-es mez sorsa? Diego Maradona után évtizedekkel Messi tette ismét különlegessé ezt a számot Argentínában, így bárki kapja meg, óriási teherrel kell majd együtt élnie.

Scaloni már jelezte, hogy hosszú távon nem szeretné üresen hagyni a tízest.

„Majd meglátjuk, kinek adjuk. Az az elképzelés, hogy valaki megtartsa, mindazzal együtt, amit ennek a meznek a viselése jelent” – fogalmazott az argentin kapitány.

A szurkolók között már ki is alakult egy egyértelmű favorit. A TyC Sports több mint 25 ezer résztvevővel készült felmérésében Nico Paz kapta a voksok 51,41 százalékát, messze megelőzve Enzo Fernándezt. A harmadik legnépszerűbb válasz az volt, hogy Messi után senki se viselje a tízest.

Paz ráadásul éppen Messi búcsúmérkőzésén adott újabb érvet saját maga mellett. A Como 22 éves támadó középpályása a Benin elleni mérkőzés 61. percében Messi gólpasszából talált be, így a régi és az új generáció között szinte jelképesen is megtörtént a staféta átadása.

A fiatal játékost Scaloni már a Messi nélküli első felkészülési mérkőzéseken is kezdőként használta. Paz elsősorban a jobb oldalról indulva, majd középre húzódva szervezi a játékot – vagyis éppen azokon a területeken, ahol Messi hosszú éveken keresztül meghatározta Argentína támadásait.

Franco Mastantuono szintén a jövő egyik nagy reménysége, miközben Thiago Almada is képes kreatív szerepkörben játszani. A gólokért közben Lautaro Martínez és Julián Álvarez felelhet. Messi feladatait tehát várhatóan több játékos között osztják majd szét, ahelyett hogy egyetlen futballistától várnák a lehetetlent.

Scaloni lehet a kapocs a Messi-korszak és az új Argentína között

A legfontosabb kérdés ugyanakkor még mindig nyitott. Scaloni jelenlegi szerződése decemberben lejár, és a nyári világbajnoki döntő elvesztése után maga is bizonytalanul beszélt a jövőjéről. Az elmúlt hetekben azonban közeledett egymáshoz az ő álláspontja és az Argentin Labdarúgó-szövetségé.

Scaloni szeptember végén elárulta, mindkét fél szeretné a folytatást, és már megkezdődtek az egyeztetések az új megállapodásról. Messi búcsúja után pedig még egyértelműbben fogalmazott: ha minden a tervek szerint alakul, folytatja a munkát.

Ez Argentína számára talán a legfontosabb kapaszkodó lehet a következő években. A 48 éves szakember 2018 óta irányítja az argentin válogatottat, vele nyerte meg a 2021-es és a 2024-es Copa Américát, a 2022-es világbajnokságot, majd 2026-ban ismét vb-döntőbe vezette a csapatot. Ő ismeri az öltözőt, közben már az új generáció beépítését is megkezdte.

A közelmúltban fiatal játékosok egész sora kapott lehetőséget: Nico Paz mellett többek között Franco Mastantuono, Valentín Barco és Giuliano Simeone is egyre nagyobb szerepet kaphat, miközben a középgenerációból Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez és Cristian Romero még hosszú éveken keresztül meghatározhatja a válogatottat.

Argentínának tehát van mire építenie. A nehezebb feladat annak az embernek a pótlása lesz, aki több mint húsz éven keresztül egyszerre volt a csapat legjobb játékosa, első számú vezére, legnagyobb gólszerzője és legfontosabb kreatív futballistája.

Messi utódját valószínűleg egyetlen játékosban hiába keresik. Az új Argentína akkor működhet igazán, ha azt, amit eddig a legendás tízes egymaga adott hozzá, több futballista képes megosztani egymás között.

Lionel Messi nem tudta visszatartani a könnyeit, így búcsúzott az argentin válogatottól
Libabőrös pillanatok, így szerezte Lionel Messi pályafutása utolsó válogatott gólját – videó
Nagyon kellemetlen, ami Lionel Messi búcsúmérkőzése előtt történt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!