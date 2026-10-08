Ennél szebb lezárást aligha írhatott volna magának Lionel Messi. A 39 éves klasszis több mint 85 ezer néző előtt egy góllal és két gólpasszal járult hozzá Benin 3–0-s legyőzéséhez, majd könnyek között köszönt el attól a válogatottól, amelyben 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett. Messi két évtizeden át meghatározta Argentína játékát és végül annak legsikeresebb korszakát is: világbajnoki címet, két Copa Américát és Finalissimát nyert a nemzeti együttessel.

Lionel Messi elköszönt az argentin válogatottól

Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America/AFP

A búcsúval azonban az argentin futball egyik legnehezebb feladata kezdődik. Messi pótlása önmagában lehetetlen vállalkozásnak tűnik, ráadásul ugyanazon az estén Nicolás Otamendi is utoljára viselte a címeres mezt. Az elmúlt évek válogatottjának két vezére egyszerre távozott.

Már megvan Lionel Messi utódja csapatkapitányként

Legalább egy fontos kérdést Lionel Scaloni már Messi búcsúja előtt rendezett. A szövetségi kapitány megerősítette, hogy Cristian Romero lesz Argentína új csapatkapitánya. Az Atlético Madrid világbajnok védője eddig is harmadik volt a hierarchiában Messi és Otamendi mögött, távollétükben pedig már korábban is viselte a karszalagot.

Messi és Otamendi után Cuti volt a kapitány. Mostantól ő lesz az első, a második Emiliano Martínez, utána pedig Lautaro Martínez következik

– árulta el Scaloni.

A 28 éves Romero 2021 óta a válogatott meghatározó tagja, világbajnok és kétszeres Copa América-győztes, vagyis annak a generációnak a tagja, amely Messi oldalán megtanulta, hogyan lehet trófeákat nyerni.

Mögötte szintén rutinos vezérek sorakoznak. Emiliano Martínez az elmúlt évek egyik legfontosabb argentin játékosa lett, Lautaro Martínez pedig régóta a támadósor meghatározó tagja. Rodrigo De Paul és Enzo Fernández szintén azok közé tartozhat, akikre az öltözőben nagyobb felelősség hárul majd.