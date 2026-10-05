Kínos előzmények árnyékolják be Lionel Messi búcsúmérkőzését. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a nyolcszoros aranylabdás labdarúgó a magyar idő szerint szerda hajnalban megrendezésre kerülő Argentína-Benin találkozón lép pályára utoljára a nemzeti csapat színeiben. Sajtóhírek szerint viszont eleinte vonakodott beleegyezni a meccsbe.

Lionel Messi az Argentína-Benin mérkőzésen búcsúzik a nemzeti csapattól

Fotó: Juan Mabromata / AFP

Argentína-Benin (Lionel Messi búcsúmérkőzése)

szerda, 01.00, tv: Sport 1

Lionel Messi búcsúmérkőzésének kellemetlen előzményei

Lionel Messi magyar idő szerint szerda hajnalban játssza 208., egyben utolsó válogatott mérkőzését, miután a nyári világbajnokságot és édesapja halálát követően bejelentette: visszavonul a nemzeti együttestől. Bár innentől egy meglehetősen kellemetlen történet vette kezdetét, a nyolcszoros aranylabdás állítólag – Lionel Scaloni szövetségi kapitánnyal együtt – kétségét fejezte ki az eseménnyel kapcsolatosan, végül mégis beleegyezett az Argentína-Benin találkozó megrendezésébe.

Messi nem lelkesedett a mérkőzés ötletéért, mert azt az Argentin labdarúgó-szövetség (AFA) pénzkereseti vállalkozásának tekintette, amelyen keresztül a nevét felhasználva milliós bevételre tesz szert

– írja az olasz Gazzetta dello Sport. Kiemelve, hogy az AFA elnöke, Claudio Tapia ellen adócsalás és más gazdasági bűncselekmények miatt nyomoznak a helyi hatóságok.

Messi végül beleegyezett a búcsúmérkőzésbe, az argentin szövetség pedig megbízott egy kolumbiai ügynökséget, hogy gyűjtsön össze olyan ellenfeleket három barátságos mérkőzésre, akik nem kérnek díjat a részvételért. Benin – Bolívia és Burkina Faso mellett – beleegyezett, hogy teljesen ingyen részt vesz a nyolcszoros aranylabdás búcsúján, megelégedve azzal, hogy történelmi fényképeken szerepeljenek Messivel.