Lionel Messi búcsújával egy korszak zárult le az argentin válogatottnál, Magyarországon pedig különösen érdekes visszagondolni arra, hogyan is kezdődött minden. A későbbi világbajnok zseni 2005-ben Budapesten mutatkozott be a nemzeti csapatban, azon a meccsen pedig Torghelle Sándor is a pályán volt. A korábbi magyar válogatott csatár később a Bajnokok Ligájában már közelebbről is megtapasztalhatta, mit tud Messi a labdával, és finoman szólva is maradandó élmény volt számára. Torghelle az Origos Sportnak elmondta, az argentin úgy cikázott, „mint egy kis motor”, a mozgását egyszerűen képtelenség volt lekövetni, és bár nagy barátság végül nem szövődött közöttük, egyvalamiben biztos: ilyen futballistát nem mindennap „dobál” a Jóisten.

Lionel Messi 21 év után búcsút mondott az argentin válogatottnak Fotó: FEDERICO PERETTI / NurPhoto

Torghelle Sándor: „Csak néztem, hogy ki ez a gyerek”

Torghelle számára azonban nem a budapesti találkozó jelentette az első igazán meghatározó Messi-élményt. A magyar támadó 2005-ban a Panathinaikosz játékosaként a Barcelona ellen találkozott az akkor még pályafutása elején járó argentinnal, és ekkor értette meg igazán, milyen kivételes futballistáról van szó.

Az első igazán meghatározó élményem az volt, amikor a Panathinaikosszal játszottunk a Barcelona ellen a Bajnokok Ligájában. Akkor láttam először igazán futballozni, és csak néztem, hogy ki ez a gyerek. Olyan volt, mint egy kis motor: olyan sebességgel vezette a labdát, amilyet én korábban még nem láttam, ráadásul szinte lehetetlen volt elvenni tőle

– emlékezett vissza Torghelle Sándor az Origo Sportnak.

A korábbi 42-szeres magyar válogatott csatár számára már akkor egyértelművé vált, hogy valami egészen különlegeset lát.

Nem mondom, hogy utána külön elkezdtem utánanézni, mert az nem lenne igaz, de onnantól beleégett a fejembe a neve. Folyamatosan jöttek róla a hírek, hogy mit csinál a Barcelonában és az argentin válogatottban.

„Egyszerűen nem lehetett lekövetni”

Az egykori magyar futballista máig pontosan emlékszik arra, milyen benyomást tett rá Messi különleges labdavezetése. A magyar támadó szerint televízión keresztül sem lehetett teljesen érzékelni azt a sebességet és technikai tudást, amelyet a nyolcszoros aranylabdás a pályán képviselt.

A jobb szélen játszott, és egyszerűen nem lehetett tartani. Olyan sebességgel, olyan apró lépésekkel vezette a labdát, hogy közben az végig ott maradt a lábán. Szinte olyan érzés volt, mintha nem is lépne, hanem csak folyamatosan maga előtt tolná a labdát. Egyszerűen nem tudod lekövetni azt a mozdulatot, amit csinál

Torghelle szerint éppen ez az ösztönös, szinte megismételhetetlen képesség lesz az, amit Argentína képtelen lesz egyetlen játékossal pótolni.