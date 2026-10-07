Lionel Messi búcsújával egy korszak zárult le az argentin válogatottnál, Magyarországon pedig különösen érdekes visszagondolni arra, hogyan is kezdődött minden. A későbbi világbajnok zseni 2005-ben Budapesten mutatkozott be a nemzeti csapatban, azon a meccsen pedig Torghelle Sándor is a pályán volt. A korábbi magyar válogatott csatár később a Bajnokok Ligájában már közelebbről is megtapasztalhatta, mit tud Messi a labdával, és finoman szólva is maradandó élmény volt számára. Torghelle az Origos Sportnak elmondta, az argentin úgy cikázott, „mint egy kis motor”, a mozgását egyszerűen képtelenség volt lekövetni, és bár nagy barátság végül nem szövődött közöttük, egyvalamiben biztos: ilyen futballistát nem mindennap „dobál” a Jóisten.
Torghelle Sándor: „Csak néztem, hogy ki ez a gyerek”
Torghelle számára azonban nem a budapesti találkozó jelentette az első igazán meghatározó Messi-élményt. A magyar támadó 2005-ban a Panathinaikosz játékosaként a Barcelona ellen találkozott az akkor még pályafutása elején járó argentinnal, és ekkor értette meg igazán, milyen kivételes futballistáról van szó.
Az első igazán meghatározó élményem az volt, amikor a Panathinaikosszal játszottunk a Barcelona ellen a Bajnokok Ligájában. Akkor láttam először igazán futballozni, és csak néztem, hogy ki ez a gyerek. Olyan volt, mint egy kis motor: olyan sebességgel vezette a labdát, amilyet én korábban még nem láttam, ráadásul szinte lehetetlen volt elvenni tőle
– emlékezett vissza Torghelle Sándor az Origo Sportnak.
A korábbi 42-szeres magyar válogatott csatár számára már akkor egyértelművé vált, hogy valami egészen különlegeset lát.
Nem mondom, hogy utána külön elkezdtem utánanézni, mert az nem lenne igaz, de onnantól beleégett a fejembe a neve. Folyamatosan jöttek róla a hírek, hogy mit csinál a Barcelonában és az argentin válogatottban.
„Egyszerűen nem lehetett lekövetni”
Az egykori magyar futballista máig pontosan emlékszik arra, milyen benyomást tett rá Messi különleges labdavezetése. A magyar támadó szerint televízión keresztül sem lehetett teljesen érzékelni azt a sebességet és technikai tudást, amelyet a nyolcszoros aranylabdás a pályán képviselt.
A jobb szélen játszott, és egyszerűen nem lehetett tartani. Olyan sebességgel, olyan apró lépésekkel vezette a labdát, hogy közben az végig ott maradt a lábán. Szinte olyan érzés volt, mintha nem is lépne, hanem csak folyamatosan maga előtt tolná a labdát. Egyszerűen nem tudod lekövetni azt a mozdulatot, amit csinál
Torghelle szerint éppen ez az ösztönös, szinte megismételhetetlen képesség lesz az, amit Argentína képtelen lesz egyetlen játékossal pótolni.
„Ha Messi a pályán van, körülötte mindig történik valami. Helyzetbe kerül, berúgja, extra gólokat szerez, úgy vezeti a labdát és úgy vált ritmust, hogy két-három ember sem tudja megállítani. Ez olyan adottság, amit a Jóistentől kapott. Nyilván rengeteg munkát is beletett, hogy idáig jusson, de nem hiszem, hogy túl sokszor fogunk még ilyen futballistával találkozni.”
Ki jöhet Lionel Messi után?
Messi távozásával Argentínának nem csupán a csapatkapitányát és legeredményesebb futballistáját kell nélkülöznie. A legenda a válogatott történetének rekordere lett, és világbajnoki címig vezette hazáját. A 2021-es és a 2024-es Copa Américát, valamint a 2022-es világbajnokságot is megnyerte az együttessel. Torghelle szerint ezért értelmetlen lenne már most egy új Messit keresni.
Ilyen tehetséget, amilyet ő kapott a Jóistentől, nem mindennap osztogatnak. Ha csak Argentínát nézzük, ott volt Maradona, utána jött Messi. És nem látni, ki lesz a következő.
Az argentin tízes mezének sorsa is komoly kérdéssé vált. Bár az Argentin Labdarúgó-szövetség részéről korábban felmerült, hogy Messi tiszteletére visszavonultatnák a legendás mezszámot, a FIFA nagy tornákra vonatkozó számozási szabályai ezt nem teszik lehetővé.
„Nem véletlenül ő az atyaúristen”
Messi végül mindent elért az argentin válogatottal, amiről egy futballista álmodhat. Torghelle szerint ezért nehéz lenne azt mondani, hogy bármi is hiányozna a pályafutásából.
Ezt már nem nagyon lehetett volna hova továbbvinni, mert ennél nincs feljebb. Ez a teteje
– fogalmazott lapunknak a korábbi válogatott támadó, aki szerint Messi olyan szintet képviselt, amellyel csak rendkívül ritkán találkozik a futballvilág.
„Ezer gólt és ezer jelenetet lehetne mondani vele kapcsolatban, de amit ő elért és amit képvisel, az egy egészen más szint. Nem véletlenül ő az atyaúristen.”
Torghelle nem bratyizott Messivel
A magyar támadó ugyan többször is testközelből találkozott Messivel, komolyabb beszélgetés soha nem alakult ki közöttük. Torghelle szerint ennek egyszerű oka volt: akkoriban ellenfélként tekintettek egymásra, ráadásul az argentin még pályafutása elején járt.
Egy pacsi, egy kézfogás, körülbelül ennyi. A mérkőzés előtt kezet fogtunk, utána megint, aztán hello, szia, szevasz, és mindenki ment a saját dolgára. Nem is nagyon volt olyan helyzet, hogy elkezdjünk beszélgetni. Egy válogatott meccsen azért nem állsz le bratyizni az ellenféllel, teljesen mindegy, hogy mekkora játékosról van szó.
Akkoriban már lehetett hallani arról, hogy Messi előtt különleges jövő állhat, azt azonban aligha lehetett sejteni, hogy a 18 éves tehetségből később a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja lesz. Torghelle is egészen más szemmel nézne rá ma, mint amikor először találkoztak.
Lehetett már róla hallani, mondták, hogy hatalmas játékos lehet belőle, de az teljesen más helyzet volt, mint amilyen ma lenne. Ha most menne el előttem Messi, lehet, hogy egészen másképp viselkednék vele, mint akkor.
Messi válogatottbeli története 21 évvel ezelőtt éppen Budapesten kezdődött, méghozzá egy emlékezetes, piros lappal villámgyorsan véget érő bemutatkozással. Több mint két évtizeddel később világbajnokként, kétszeres Copa América-győztesként, Argentína csapatkapitányaként és történetének legeredményesebb játékosaként köszönt el a nemzeti csapattól. Torghelle Sándornak pedig marad egy olyan emléke, amely csak nagyon kevés magyar futballistának adatott meg: ott volt a pályán, amikor Messi válogatottbeli története elkezdődött, később pedig a Bajnokok Ligájában is testközelből tapasztalhatta meg, mitől volt ennyire különleges az argentin.
„Óriási szerencsések vagyunk, hogy láthattuk őt játszani, akár a tévében, akár a stadionban. Nekem pedig még az is megadatott, hogy ellene játszhattam. Ez óriási dolog.”