Lionel Messi az argentin válogatottban már lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését, ám klubszinten még láthatják őt futballozni a rajongók. Az Inter Miami csapatában a nyolcszoros aranylabdás még fontos célokért küzd, de közeleg a végső búcsú ideje. A 39 éves sztár minden fontos trófeát megnyert, de akkor sem fog unatkozni, amikor úgy dönt, végleg felhagy az aktív labdarúgással.
Külföldi sajtóhírek szerint a világbajnok futballista vagyonát mintegy 830 millió fontra, azaz hozzávetőleg 1,1 milliárd dollárra (kb. 358 milliárd forintra) becsülik. A Forbes szintén 1,1 milliárd dolláros vagyont tüntetett fel Messi profilján 2026-ban. Fontos tényező, hogy ezek becslések, nem pedig a játékos teljes vagyonáról készült nyilvános, hitelesített pénzügyi kimutatások, de az biztosra vehető, hogy a klasszis labdarúgónak van mit a tejbe aprítania. Messi nem mostanság, a válogatottbeli búcsúja idején kezdett el gondolkodni a futballon túli életen. Az üzleti világban már évek óta építkezik, vállalkozásai felvirágoztatásában pedig édesapja, a nyáron elhunyt Jorge Messi rengeteget segített neki.
Lionel Messi ingatlanbirodalma
Messi üzleti birodalmának egyik legfontosabb pillére az ingatlanpiac. Minden idők egyik legjobbja 2017-ben lépett be a szállodaiparba, amikor megvásárolta a Barcelonához közeli Sitgesben működő MiM Hotelt. A vállalkozás azóta több turisztikai célponttal bővült: hat butikhotellel, köztük ibizai, mallorcai és andorrai érdekeltségekkel. A létesítmények üzemeltetése a Majestic szállodacsoporttal kialakított együttműködés után a Meliá Hotelshez került, a luxushotelek pedig a Meliá Collection márkához kapcsolódnak.
Messi szülővárosában, az argentin Rosarióban a családi vállalkozása keretében egy 24 lakásos lakóingatlan-fejlesztésben is érdekelt, amely a Paraná folyó közelében valósul meg. A futballista portfóliójához emellett lakóingatlanok és kereskedelmi célú épületek is tartoznak. A spanyol Cinco Días korábbi pénzügyi beszámolója szerint a Messihez köthető Rostower ingatlanvállalat szállodákat, lakásokat és irodai épületeket is kezel.
A reklámpiacon szintén rendkívül erős pozícióban van a nyolcszoros aranylabdás,
a szponzori szerződései közül kiemelkedik az Adidasszal 2017-ben kötött, életre szóló megállapodása. A szerződés pontos pénzügyi feltételei nem nyilvánosak, a nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint az üzlet évi 25 millió dollárt hoz a konyhára Messinek.
Lionel Messi nem távolodna el a futballtól
Messi számára azonban a futball utáni élet legizgalmasabb fejezete könnyen lehet az, amelyben már nem játékosként, hanem klubtulajdonosként alakítja a sportág jövőjét. Erre utalnak a már megvalósult befektetései is.
Az argentin klasszis 2026-ban megszerezte a spanyol ötödosztályban szereplő UE Cornella tulajdonjogát, és a másodosztályú CD Eldense körüli befektetéseiről is beszámolt a sajtó.
Korábban pedig klubtársával, Luis Suárezzel közösen alapította meg az uruguayi Deportivo LSM-et.
A klub neve a két futballista nevéből származik, az egyesület pedig az utánpótlás-nevelésre és a fiatal játékosok fejlesztésére is hangsúlyt helyez.
Lionel Messi, mint edző?
Messi jövője kapcsán felmerült, hogy edzőként vállalna-e szerepet, ám ez a lehetőség nem vonzza.
„Nem tudom elképzelni magam edzőként. Szeretnék saját klubot, amelyet az alapoktól indulva naggyá építhetek.
Lehetőséget szeretnék adni a fiataloknak a fejlődésre és arra, hogy valami fontosat érjenek el. Ha választanom kellene, ez sokkal inkább vonzana” – nyilatkozta korábban a 39 éves sztár, aki nagy terveket sző a klubhálózat-építés terén.
Az Inter Miamihoz fűződő kapcsolata is fontos lehet ebből a szempontból. A klubbal kötött szerződése a Messi számára későbbi tulajdonrészesedési lehetőséget is biztosít, így az amerikai egyesületnél sem feltétlenül szakadna meg a kapcsolata a futballal, amikor befejezi játékos-pályafutását.
Lionel Messi, az üzletember
Messi érdekeltségei a sporton és az ingatlanpiacon túl is terjeszkednek. Az argentin konyha egyik népszerű étteremláncában, az El Club de la Milanesa vállalkozásában is részt vállalt, és a márka spanyolországi terjeszkedését is tervezi. A technológiai befektetések szintén részei a portfóliójának. Messi 2022-ben létrehozta a Play Time Sports-Tech Holdco nevű befektetési vállalkozást, amely a sport, a média és a technológia területén keres lehetőségeket. Emellett a 525 Rosario elnevezésű globális tartalomstúdió és média-produkciós cég révén audiovizuális tartalmak készítésében is érdekelt.
A világklasszis futballista a vállalkozásairól szólva a 2025-ös America Business Forum rendezvényen is őszintén beszélt.
„Az üzleti világ érdekel. Szeretnék tovább tanulni, mert semmit sem tudok, és még csak most kezdem”
– szögezte le.
Ez a kijelentés sokat elárul a hozzáállásáról: bár a pénzügyi lehetőségei szinte korlátlanok, a vállalkozói szerepben még a tanulási folyamat elején áll, és folyamatos fejlődésre törekszik.
Lionel Messi még nem hozta meg a nagy döntést, de amikor bejelenti visszavonulását, hatalmas űrt hagy maga után a nemzetközi labdarúgásban – minden idők egyik legjobb futballistájának életében új fejezet veszi majd kezdetét. Az argentin sztár a pályán már mindent megnyert, a mentalitását ismerve pedig az üzleti életben is arra fog törekedni, mint amire játékosként: alázattal dolgozni, és folyamatosan ott lenni a legjobbak és legsikeresebbek között.
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