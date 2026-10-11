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Lionel Messi számára a visszavonulás utáni élet is rendkívül jövedelmező lesz. Az argentin klasszis már aktív pályafutása alatt olyan üzleti érdekeltségeket épített ki, amelyek hosszú éveken át biztosíthatják a bevételeit: szállodák, ingatlanbefektetések, reklámszerződések, technológiai vállalkozások és futballklubok is szerepelnek a portfóliójában. Lionel Messi azt is elárulta, mi az a szerepkör, amiben biztosan nem tudja elképzelni magát, miután úgy dönt, hogy szögre akasztja a futballcipőt.

Lionel Messi az argentin válogatottban már lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését, ám klubszinten még láthatják őt futballozni a rajongók. Az Inter Miami csapatában a nyolcszoros aranylabdás még fontos célokért küzd, de közeleg a végső búcsú ideje. A 39 éves sztár minden fontos trófeát megnyert, de akkor sem fog unatkozni, amikor úgy dönt, végleg felhagy az aktív labdarúgással.

Lionel Messinek a visszavonulása után sem kell majd aggódnia a bevételei miatt
Lionel Messinek a visszavonulása után sem kell majd aggódnia a bevételei miatt
Fotó: Federico Peretti / NurPhoto via AFP

Külföldi sajtóhírek szerint a világbajnok futballista vagyonát mintegy 830 millió fontra, azaz hozzávetőleg 1,1 milliárd dollárra (kb. 358 milliárd forintra) becsülik. A Forbes szintén 1,1 milliárd dolláros vagyont tüntetett fel Messi profilján 2026-ban. Fontos tényező, hogy ezek becslések, nem pedig a játékos teljes vagyonáról készült nyilvános, hitelesített pénzügyi kimutatások, de az biztosra vehető, hogy a klasszis labdarúgónak van mit a tejbe aprítania. Messi nem mostanság, a válogatottbeli búcsúja idején kezdett el gondolkodni a futballon túli életen. Az üzleti világban már évek óta építkezik, vállalkozásai felvirágoztatásában pedig édesapja, a nyáron elhunyt Jorge Messi rengeteget segített neki.

Lionel Messi ingatlanbirodalma

Messi üzleti birodalmának egyik legfontosabb pillére az ingatlanpiac. Minden idők egyik legjobbja 2017-ben lépett be a szállodaiparba, amikor megvásárolta a Barcelonához közeli Sitgesben működő MiM Hotelt. A vállalkozás azóta több turisztikai célponttal bővült: hat butikhotellel, köztük ibizai, mallorcai és andorrai érdekeltségekkel. A létesítmények üzemeltetése a Majestic szállodacsoporttal kialakított együttműködés után a Meliá Hotelshez került, a luxushotelek pedig a Meliá Collection márkához kapcsolódnak.

Messi szülővárosában, az argentin Rosarióban a családi vállalkozása keretében egy 24 lakásos lakóingatlan-fejlesztésben is érdekelt, amely a Paraná folyó közelében valósul meg. A futballista portfóliójához emellett lakóingatlanok és kereskedelmi célú épületek is tartoznak. A spanyol Cinco Días korábbi pénzügyi beszámolója szerint a Messihez köthető Rostower ingatlanvállalat szállodákat, lakásokat és irodai épületeket is kezel.

A reklámpiacon szintén rendkívül erős pozícióban van a nyolcszoros aranylabdás, 

a szponzori szerződései közül kiemelkedik az Adidasszal 2017-ben kötött, életre szóló megállapodása. A szerződés pontos pénzügyi feltételei nem nyilvánosak, a nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint az üzlet évi 25 millió dollárt hoz a konyhára Messinek.

Lionel Messi nem távolodna el a futballtól

Messi számára azonban a futball utáni élet legizgalmasabb fejezete könnyen lehet az, amelyben már nem játékosként, hanem klubtulajdonosként alakítja a sportág jövőjét. Erre utalnak a már megvalósult befektetései is.

Az argentin klasszis 2026-ban megszerezte a spanyol ötödosztályban szereplő UE Cornella tulajdonjogát, és a másodosztályú CD Eldense körüli befektetéseiről is beszámolt a sajtó. 

Korábban pedig klubtársával, Luis Suárezzel közösen alapította meg az uruguayi Deportivo LSM-et. 

A klub neve a két futballista nevéből származik, az egyesület pedig az utánpótlás-nevelésre és a fiatal játékosok fejlesztésére is hangsúlyt helyez.

Lionel Messi, mint edző?

Messi jövője kapcsán felmerült, hogy edzőként vállalna-e szerepet, ám ez a lehetőség nem vonzza. 

„Nem tudom elképzelni magam edzőként. Szeretnék saját klubot, amelyet az alapoktól indulva naggyá építhetek. 

Lehetőséget szeretnék adni a fiataloknak a fejlődésre és arra, hogy valami fontosat érjenek el. Ha választanom kellene, ez sokkal inkább vonzana” – nyilatkozta korábban a 39 éves sztár, aki nagy terveket sző a klubhálózat-építés terén.

Az Inter Miamihoz fűződő kapcsolata is fontos lehet ebből a szempontból. A klubbal kötött szerződése a Messi számára későbbi tulajdonrészesedési lehetőséget is biztosít, így az amerikai egyesületnél sem feltétlenül szakadna meg a kapcsolata a futballal, amikor befejezi játékos-pályafutását.

COLUMBUS, OHIO - SEPTEMBER 27: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts after the MLS match between Columbus Crew and Inter Miami CF at ScottsMiracle-Gro Field on September 27, 2026 in Columbus, Ohio. Chris Carter/Getty Images/AFP (Photo by Chris Carter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi a visszavonulása után is az Inter Miami kötelékében maradhat
Fotó: CHRIS CARTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi, az üzletember

Messi érdekeltségei a sporton és az ingatlanpiacon túl is terjeszkednek. Az argentin konyha egyik népszerű étteremláncában, az El Club de la Milanesa vállalkozásában is részt vállalt, és a márka spanyolországi terjeszkedését is tervezi. A technológiai befektetések szintén részei a portfóliójának. Messi 2022-ben létrehozta a Play Time Sports-Tech Holdco nevű befektetési vállalkozást, amely a sport, a média és a technológia területén keres lehetőségeket. Emellett a 525 Rosario elnevezésű globális tartalomstúdió és média-produkciós cég révén audiovizuális tartalmak készítésében is érdekelt.

A világklasszis futballista a vállalkozásairól szólva a 2025-ös America Business Forum rendezvényen is őszintén beszélt. 

„Az üzleti világ érdekel. Szeretnék tovább tanulni, mert semmit sem tudok, és még csak most kezdem” 

– szögezte le.

Ez a kijelentés sokat elárul a hozzáállásáról: bár a pénzügyi lehetőségei szinte korlátlanok, a vállalkozói szerepben még a tanulási folyamat elején áll, és folyamatos fejlődésre törekszik. 

Presentation at the Camp Nou of the Cirque du Soleil show inspired by Leo Messi, Messi10 by Cirque du Soleil, to be premiered in Barcelona on October 10, 2019, in Barcelona, Spain, on 31th january 2019. -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Joan Valls / NurPhoto via AFP)
Lionel Messi az üzleti életben is sikerekre törekszik
Fotó: JOAN VALLS / NurPhoto

Lionel Messi még nem hozta meg a nagy döntést, de amikor bejelenti visszavonulását, hatalmas űrt hagy maga után a nemzetközi labdarúgásban – minden idők egyik legjobb futballistájának életében új fejezet veszi majd kezdetét. Az argentin sztár a pályán már mindent megnyert, a mentalitását ismerve pedig az üzleti életben is arra fog törekedni, mint amire játékosként: alázattal dolgozni, és folyamatosan ott lenni a legjobbak és legsikeresebbek között.

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