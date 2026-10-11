Lionel Messi az argentin válogatottban már lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését, ám klubszinten még láthatják őt futballozni a rajongók. Az Inter Miami csapatában a nyolcszoros aranylabdás még fontos célokért küzd, de közeleg a végső búcsú ideje. A 39 éves sztár minden fontos trófeát megnyert, de akkor sem fog unatkozni, amikor úgy dönt, végleg felhagy az aktív labdarúgással.

Lionel Messinek a visszavonulása után sem kell majd aggódnia a bevételei miatt

Fotó: Federico Peretti / NurPhoto via AFP

Külföldi sajtóhírek szerint a világbajnok futballista vagyonát mintegy 830 millió fontra, azaz hozzávetőleg 1,1 milliárd dollárra (kb. 358 milliárd forintra) becsülik. A Forbes szintén 1,1 milliárd dolláros vagyont tüntetett fel Messi profilján 2026-ban. Fontos tényező, hogy ezek becslések, nem pedig a játékos teljes vagyonáról készült nyilvános, hitelesített pénzügyi kimutatások, de az biztosra vehető, hogy a klasszis labdarúgónak van mit a tejbe aprítania. Messi nem mostanság, a válogatottbeli búcsúja idején kezdett el gondolkodni a futballon túli életen. Az üzleti világban már évek óta építkezik, vállalkozásai felvirágoztatásában pedig édesapja, a nyáron elhunyt Jorge Messi rengeteget segített neki.

Lionel Messi ingatlanbirodalma

Messi üzleti birodalmának egyik legfontosabb pillére az ingatlanpiac. Minden idők egyik legjobbja 2017-ben lépett be a szállodaiparba, amikor megvásárolta a Barcelonához közeli Sitgesben működő MiM Hotelt. A vállalkozás azóta több turisztikai célponttal bővült: hat butikhotellel, köztük ibizai, mallorcai és andorrai érdekeltségekkel. A létesítmények üzemeltetése a Majestic szállodacsoporttal kialakított együttműködés után a Meliá Hotelshez került, a luxushotelek pedig a Meliá Collection márkához kapcsolódnak.

Messi szülővárosában, az argentin Rosarióban a családi vállalkozása keretében egy 24 lakásos lakóingatlan-fejlesztésben is érdekelt, amely a Paraná folyó közelében valósul meg. A futballista portfóliójához emellett lakóingatlanok és kereskedelmi célú épületek is tartoznak. A spanyol Cinco Días korábbi pénzügyi beszámolója szerint a Messihez köthető Rostower ingatlanvállalat szállodákat, lakásokat és irodai épületeket is kezel.

🚨OFFICIAL: Lionel Andrés Messi Cuccittini is the founder of MiM Hotels, a luxury boutique hotel brand with 6+ locations across Spain and Andorra. https://t.co/Y217MmGfDU — Culers Pro (@CulersPro) May 31, 2026

A reklámpiacon szintén rendkívül erős pozícióban van a nyolcszoros aranylabdás,

a szponzori szerződései közül kiemelkedik az Adidasszal 2017-ben kötött, életre szóló megállapodása. A szerződés pontos pénzügyi feltételei nem nyilvánosak, a nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint az üzlet évi 25 millió dollárt hoz a konyhára Messinek.