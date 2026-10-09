Lisztes Krisztián egyre jobb formában futballozik a Ferencvárosban, de három gólnál még korántsem akar megállni. A 21 éves támadó nem titkolja, hogy hosszabb távon ismét Németországban szeretné megmutatni magát, ehhez azonban előbb a Fradiban kell bizonyítania. Lisztes az U21-es válogatott mostani programját is kihagyta, a bajnoki szünetben végig a zöld-fehérekkel készült, szombaton pedig a Debrecen ellen folytathatja jó sorozatát.

Lisztes Krisztián a Fradiban bizonyítaná, hogy helye van Németországban Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lisztes Krisztiánnak nagyobb tervei vannak

A Ferencváros fiatal támadója az elmúlt hetekben egyre jobb formába lendült, három gólt is szerzett, de saját bevallása szerint ennél jóval többet akar.

Három gól után még nem virágzom, nagyobb terveim vannak, gólokat szeretnék rúgni és bizonyítani, hogy itt és kint (Németországban - szerk.) is helyem van

– mondta Lisztes az M4 Sportnak.

A 21 éves játékos továbbra is az Eintracht Frankfurt futballistája, a Bundesliga-klub 2024 nyarán szerződtette a Ferencvárostól. Németországi időszaka azonban eddig nem alakult szerencsésen, több sérülés hátráltatta, ezért kevés lehetőséget kapott a bizonyításra. Lisztes később kölcsönben visszatért a Fradihoz, ahol fokozatosan ismét egyre nagyobb szerephez jut. A jelenlegi idényben már háromszor volt eredményes, az ETO elleni gólját pedig a klub szeptember legszebb találatai közé is beválasztotta. Az elmúlt hetek alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy maga mögött hagyhatja a nehezebb időszakot.

A Fradinál újra érzi a bizalmat

Lisztes számára a rendszeres játék mellett az is sokat jelent, hogy érzi a szakmai stáb bizalmát.

A játékos életében az a legfontosabb, a bizalom, ez most szerencsére megvan. Csatár vagyok, nagyon jó érzés gólt szerezni, de az első és legfontosabb, hogy megvalósítsam, amit az edző kér. Versenyhelyzet mindig van, de jó viszonyt ápolunk a többi csatárral is

– fogalmazott.

A 21 éves támadó már 74 tétmérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, ezeken 18 gólt szerzett, emellett három bajnoki cím és egy Magyar Kupa-győzelem is szerepel a neve mellett.

A mostani válogatott szünetben ugyanakkor nem csatlakozott az U21-es nemzeti csapathoz, mert korábbi sérülése után a szakmai stábbal és édesapjával közösen úgy döntöttek, számára most az a legfontosabb, hogy végigdolgozza a háromhetes bajnoki szünetet a Fradinál, és minél jobb állapotban várja a folytatást, hogy a következő hetekben újabb gólokkal bizonyíthassa: nemcsak a Ferencvárosban, hanem később Frankfurtban is lehet helye.

A Debrecen ellen folytathatja a Fradi

A Ferencváros szombaton 17 órától a Debrecent fogadja az OTP Bank Liga kilencedik fordulójában. Lisztes szerint a válogatott szünet jót tett a csapatnak, de nem számít könnyű folytatásra.

Jót tett mindenkinek a pihenő, mindenki felüdülve jött vissza a fontos mérkőzések előtt, tiszta fejjel tudunk készülni ezekre. A Debrecen ellen nem számítok könnyű meccsre, bizonyítani kell a bajnokságban is, újult erővel szeretnénk kiharcolni a győzelmet

– zárta Ifjabb Lisztes Krisztián.