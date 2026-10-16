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Tetoválás készült a 21 éves labdarúgó lábára. Lisztes Krisztián a Biblia egyik legszebb üzenetét varratta magára, amiről egy fotó is készült az FTC-Plzen mérkőzésen.

Különleges kép készült ifjabb Lisztes Krisztiánról a Ferencváros-Plzen Európa-liga mérkőzésen. A 21 éves labdarúgó lábát még a bemelegítés közben kapta lencsevégre az egyik fotós, amelyből kiderült, hogy nemrég egy tetoválás került a vádlijára. Az idézet pedig a Biblia egyik legszebb üzenete. 

Lisztes Krisztián a Ferencváros labdarúgója
A Biblia egyik legszebb üzenetét tetováltatta a lábára Lisztes Krisztián
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
  • FTC-Plzen (Európa-liga)
  • 2-1

Lisztes Krisztián tetoválása

Lisztes Krisztián a Ferencváros kezdőcsapatában kapott helyet a Plzen ellen 2-1-re megnyert El-mérkőzésen, és több mint egy órát töltött a pályán. A 21 éves labdarúgóról több kép is készült a Groupama Arénában, az egyik ilyen felvételen szúrták ki a lábára került tetoválást. Ezen a fotón Lisztes még a sportszár helyett csak egy fehér színű zoknit visel, így az vélhetően a találkozót megelőző bemelegítés közben készült.

A Fradi játékosának lábára a Biblia egyik legszebb üzenete került angolul, amely a reményről, a kitartásról és a lelki megújulásról szól.

„Akik az Úrban bíznak, új erőre találnak. Szárnyra kelnek, mint a sasok” – áll az idézet Lisztes Krisztián lábán, amely lapozható bejegyzés utolsó fotóján látható.

A tetoválásról készült fotót a saját közösségi oldalán osztotta meg Lisztes Krisztián is, aki még a 18. születésnapja előtt varratott először, amikor két angyal került a karjára édesapja és édesanyja születési évszámaival. Azóta az egyik teljes karját is tetkók fedik.

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