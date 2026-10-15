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Andoni Iraola együttese jelentős erősítésre készül. A Bournemouth középpályása, Alex Scott hatalmas összegért érkezhet a Liverpoolhoz, a döntés Szoboszlai Dominik és Tóth Alex szerepére is hatással lehet.

A Liverpoolt a nyári átigazolási időszakban sok kritika érte, miszerint a klub nem erősítette meg eléggé a középpályát, és csak a védelembe, valamint a támadósorba igazolt játékosokat. Az angol sztárcsapat vezetői azonban nem tettek le arról, hogy ezt a hiányosságot pótolják, a kiszemelt pedig akár már télen csatlakozhat – persze ennek meglesz az ára.

Szoboszlaiék új csapattársat kaphatnak, a Liverpool középpályája tovább erősödhet
Szoboszlaiék új csapattársat kaphatnak, a Liverpool középpályája tovább erősödhet
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool kiszemeltje sokba fog kerülni a klubnak

A Liverpool nyáron érkezett vezetőedzőjének, Andoni Iraolának az egyik kedvence, a Bournemouth-ban futballozó Alex Scott a Vörösök első számú kiszemeltje. A 23 éves középpályást a nyári átigazolási időszakban is összeboronálták a klubbal, a hírek szerint a Liverpool már felvette a kapcsolatot a labdarúgó képviselőivel. A Chelsea szintén érdeklődik az angol válogatottban már bemutatkozott középpályás iránt, a londoni klub is esélyes Scott megszerzésére, függetlenül attól, hogy a nyáron a Bournemouth elutasította a kékek 64 millió fontos ajánlatát.

Miután Scott maradt, sokáig úgy tűnt, hogy legkorábban a szezon végén távozhat, mivel a Bournemouth korábban kizárta a januári eladást, és ragaszkodott kulcsembere megtartásához. A helyzet azonban megváltozott. A This is Anfield értesülései szerint 

a Premier League-csapat már hajlandó tárgyalni legjobbja eladásáról, de körülbelül 100 millió fontot kér érte. 

A klub emellett csak akkor engedné el télen a futballistát, ha Marco Rose együttesének PL-ben maradása kellően biztosnak tűnne ebben az időszakban.

Alex Scott of AFC Bournemouth reacts during the UEFA Europa League 2026/27 Phase MD1 match between Real Sociedad and AFC Bournemouth at Estadio Anoeta in San Sebastian, Spain, on September 17, 2026. (Photo by Cesar Ortiz Gonzalez /NurPhoto) (Photo by Cesar Ortiz Gonzalez / NurPhoto via AFP)
Alex Scott már télen a Liverpoolhoz igazolhat
Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Mit jelenthet Szoboszlai Dominik és Tóth Alex számára a Bournemouth sztárjának klubváltása?

A Liverpool erős pozícióban lehet, ha már télen megpróbálja megszerezni a 23 éves középpályást. Ennek egyik oka, hogy Iraola továbbra is szoros kapcsolatot ápol korábbi klubjával és egykori játékosával. Mindez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Liverpool hajlandó lenne megadni a Bournemouth által kért hatalmas összeget. A 100 millió fontos vételár kifizetése megdöbbentő lépés volna, főként azok után, hogy a klub az elmúlt két nyári átigazolási időszakban alaposan kiköltekezett.

Scott esetleges távozása a Bournemouth magyar válogatott játékosa, Tóth Alex számára pozitív változást hozhat. 

A 20 éves középpályásnak a csapat kulcsembere a posztriválisa, többek között az ő remeklése miatt sem számított rá eddig túl gyakran Marco Rose. A jelenleg sérüléssel bajlódó Scott átigazolása azonban Tóth előtt ajtót nyithat a kezdőcsapat felé, a tehetséges játékos így több lehetőséget kaphat a bizonyításra.

Alex Toth of AFC Bournemouth looks on during the UEFA Europa League 2026/27 Phase MD1 match between Real Sociedad and AFC Bournemouth at Estadio Anoeta in San Sebastian, Spain, on September 17, 2026. (Photo by Cesar Ortiz Gonzalez /NurPhoto) (Photo by Cesar Ortiz Gonzalez / NurPhoto via AFP)
Tóth Alex több játéklehetőséghez szeretne jutni a Bournemouth-ban
Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Szoboszlai Dominik számára is jelentőséggel bírhat az átigazolás, hiszen Scott várhatóan nem a kispadra érkezne. A magyar válogatott csapatkapitányát feltehetően nem szorítaná ki az angol, sőt, együtt játszhatnának a középpálya tengelyében, vagy Szoboszlai egy sorral feljebb, a tízes pozíciójába kerülhetne.

A Liverpoolnak Scott mellett van egy másik kiszemeltje is, az AS Monacóban szereplő Lamine Camara személyében. 

A 22 éves szenegáli ráadásul jobban illeszkedik a védekező középpályás, azaz a hatos pozíciójába, amelyet a Liverpool az elmúlt években elhanyagolt. Camara Scott-tal ellentétben elsősorban védekező feladatokban erős, míg az angol inkább a támadások építésében és a labdával történő előretörésben jeleskedik.

Monaco's Senegalese midfielder #08 Lamine Camara (L) fights for the ball with Strasbourg's Spanish midfielder #36 Oso during the French L1 football match between RC Strasbourg Alsace and AS Monaco at the Stade de la Meinau in Strasbourg, eastern France, on September 12, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Az AS Monaco játékosa, Lamine Camara is ott van a Liverpool kiszemeltjei között
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A téli átigazolási időszak még várat magára, de a Liverpool hullámzó teljesítménye bőven ad rá okot, hogy a klub mihamarabb megerősítse keretét, hogy versenyképes legyen a hazai és a nemzetközi porondon is.

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