A Liverpoolt a nyári átigazolási időszakban sok kritika érte, miszerint a klub nem erősítette meg eléggé a középpályát, és csak a védelembe, valamint a támadósorba igazolt játékosokat. Az angol sztárcsapat vezetői azonban nem tettek le arról, hogy ezt a hiányosságot pótolják, a kiszemelt pedig akár már télen csatlakozhat – persze ennek meglesz az ára.

Szoboszlaiék új csapattársat kaphatnak, a Liverpool középpályája tovább erősödhet

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool kiszemeltje sokba fog kerülni a klubnak

A Liverpool nyáron érkezett vezetőedzőjének, Andoni Iraolának az egyik kedvence, a Bournemouth-ban futballozó Alex Scott a Vörösök első számú kiszemeltje. A 23 éves középpályást a nyári átigazolási időszakban is összeboronálták a klubbal, a hírek szerint a Liverpool már felvette a kapcsolatot a labdarúgó képviselőivel. A Chelsea szintén érdeklődik az angol válogatottban már bemutatkozott középpályás iránt, a londoni klub is esélyes Scott megszerzésére, függetlenül attól, hogy a nyáron a Bournemouth elutasította a kékek 64 millió fontos ajánlatát.

Miután Scott maradt, sokáig úgy tűnt, hogy legkorábban a szezon végén távozhat, mivel a Bournemouth korábban kizárta a januári eladást, és ragaszkodott kulcsembere megtartásához. A helyzet azonban megváltozott. A This is Anfield értesülései szerint

a Premier League-csapat már hajlandó tárgyalni legjobbja eladásáról, de körülbelül 100 millió fontot kér érte.

A klub emellett csak akkor engedné el télen a futballistát, ha Marco Rose együttesének PL-ben maradása kellően biztosnak tűnne ebben az időszakban.

Alex Scott már télen a Liverpoolhoz igazolhat

Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Mit jelenthet Szoboszlai Dominik és Tóth Alex számára a Bournemouth sztárjának klubváltása?

A Liverpool erős pozícióban lehet, ha már télen megpróbálja megszerezni a 23 éves középpályást. Ennek egyik oka, hogy Iraola továbbra is szoros kapcsolatot ápol korábbi klubjával és egykori játékosával. Mindez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Liverpool hajlandó lenne megadni a Bournemouth által kért hatalmas összeget. A 100 millió fontos vételár kifizetése megdöbbentő lépés volna, főként azok után, hogy a klub az elmúlt két nyári átigazolási időszakban alaposan kiköltekezett.

Scott esetleges távozása a Bournemouth magyar válogatott játékosa, Tóth Alex számára pozitív változást hozhat.

A 20 éves középpályásnak a csapat kulcsembere a posztriválisa, többek között az ő remeklése miatt sem számított rá eddig túl gyakran Marco Rose. A jelenleg sérüléssel bajlódó Scott átigazolása azonban Tóth előtt ajtót nyithat a kezdőcsapat felé, a tehetséges játékos így több lehetőséget kaphat a bizonyításra.