Hatalmas változásokat észlel Liverpoolban a klub korábbi labdarúgója, Conor Coady. Az egykori angol válogatott játékos szerint nem csak az eredmények jobbak, mint az elmúlt szezonban, véleménye szerint Andoni Iraola vezetőedző hozta el a csapat szurkolóinak azt, amit már Arne Slottól is vártak.

A liverpooli nevelésű Conor Coady a Wolverhampton játékosaként egészen az angol válogatottig jutott

Fotó: Joe Giddens / PA Wire

Összehasonlították az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpoolt

Conor Coady a Liverpool saját nevelésű játékosaként lett profi labdarúgó, és bár a klub színeiben csak egy Premier League-mérkőzés és egy Európa-liga-találkozó jutott neki, később a Wolverhampton játékosaként az angol válogatottban is szerepelt. A 33 éves labdarúgó a szerdai Liverpool-Chelsea Ligakupa-mérkőzés után elmondta, véleménye szerint hatalmas a különbség az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpool között. A klub egykori játékosa szerint a 44 éves baszk szakember remek munkát végez, ha csak az eredményeket nézzük, a Vörösök az utóbbi öt mérkőzésüket mind megnyerték, de a pályán több minden is változott.

Iraola nagyon bízik a fiatalokban. Sok játékpercet kapott Trey Nyoni és Rio Ngumoha. Lewis Koumas nyilvánvalóan sokat játszik, és James McConnell is a pályán volt este. Nagyon élvezem, amit látok, és szerintem jelenleg nagyszerű munkát végez

– idézi a liverpool.com Conor Coady szavait, aki szerint már Arne Slottól is azt várták a szurkolók az elmúlt szezonban, hogy többet játszanak a fiatalok, ám ezt a vágyukat egyértelműen Andoni Iraola hozta el.

A Liverpool korábbi játékosa szerint a holland szakember vezette csapatot látva nem volt várható, hogy a csapat azonnal versenyképes lesz, és bár még korántsem minden tökéletes az Anfielden, az a tény magáért beszél, hogy eddig csak egyszer veszítettek a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában pedig száz százalékosak. Conor Coady szerint Liverpoolban mindenki abban reménykedik, Iraola azon képessége, hogy a káosz és a zűrzavar helyett nyugalmat teremt, segíthet a pályán hozott döntésekben, ami még jobb eredményekhez vezethet a pályán.