A Liverpool hátrányból fordított és nyert 2-1-re a Brentford ellen, a Vörösök góljait Victor Munoz és Alexander Isak szerezték. A győzelemben feltehetően nagy szerepet játszott az is, hogy a hazaiak ukrán játékosát, Jehor Jarmoliukot kiállították, amiért fejelő mozdulatot tett Jérémy Jacquet irányába. Szoboszlai Dominik balszerencsés mérkőzésen van túl, hiába tért vissza kétmeccses kihagyása után, sérülése nem jött teljesen rendbe, így Andoni Iraolának alig több mint 30 perc után le kellett cserélnie.
- Premier League, 7. forduló:
- Brentford-Liverpool 1-2 (1-0)
A Liverpool edzője felelőtlen volt?
Iraola rendszerében is meghatározó szerepet tölt be Szoboszlai, aki több poszton is képes kiemelkedő teljesítényre. A Liverpool edzője a kezdőbe is jelölte a magyart, ám ez elhamarkodott döntésnek bizonyult, mivel a 25 éves középpályás makacs combizom-sérülése kiújult. A baszk szakember meg is kapta ezért a kritikát, a Rousing the Kop portál szakírója, James Brooke értetlenül állt Szoboszlai szerepeltetése előtt.
„Ha nem volt teljesen felkészülve, akkor miért volt a kezdőcsapat tagja egy ilyen fontos meccsen?” – tette fel a kérdést Brooke, majd hozzátette, Andoni Iraola nyilatkozatából számára úgy tűnik, az edző teljesen másképp látja a dolgokat. „Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz. Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen” – magyarázkodott Iraola, ám ez aligha hatja meg a Liverpool-szurkolókat.
Andoni Iraola bátor döntését dicsérik Liverpoolban
A győzelem viszont gyógyír a sebekre, ráadásul a Vörösök tökéletesen zárták a hetet, hiszen a Bajnokok Ligájában is begyűjtötték a három pontot az osztrák LASK otthonában.
Ami a Brentford elleni bajnokit illeti, Iraola nehéz helyzetbe került, mert Szoboszlai után a szünetben becserélt Jeremie Frimpongot is le kellett hoznia sérülés miatt.
A baszk edző azonban bátran reagált a váratlan csapásra: ahelyett, hogy a kézenfekvő megoldást választva Joe Gomezt küldte volna be, Victor Munozra bízta a jobbhátvéd szerepét
– hangsúlyozta elemzésében a This is Anfield.
Az eredetileg jobbszélsőként szerepeltetett spanyolt az edző visszahúzta a jobbhátvéd pozíciójába, Frimpong helyére pedig Rio Ngumohát küldte be egy sorral feljebb. A húzás bejött, mert a Liverpool jobb széle így extrán veszélyessé vált támadásban, Munoz pedig meg is szerezte az egyenlítő gólt egy villanást követően.
Andoni Iraola kapott hideget-meleget
A hétközi BL-meccsen brillírozó Florian Wirtz és Bradley Barcola ezúttal nem hozott kiemelkedő meccset, de mindketten pozitív hatással voltak a csapat játékára, a sérüléséből visszatért Alexander Isak pedig eldöntötte a három pont sorsát. Liverpoolban kezdik azt érezni, hogy a tavaly nyáron rekordösszegért igazolt svéd lassan bebizonyítja, miért is került hajmeresztően sokba. Isak hat PL-meccsen már öt találatnál jár, bár azt felrótták neki, hogy a Brentford ellen 79 perc alatt mindössze 16 alkalommal ért labdába.
Iraola a találkozó után kapott hideget-meleget egyaránt. Szoboszlai játszatása miatt a felelőtenség vádja érte,
miszerint túl hamar vetette be kulcsemberét, akinek még nem jött rendbe a sérülése. A baszk edző azonban dicsértet is kapott, mert jól reagált Frimpong kiválására, igaz, azt is hozzá kell tenni, hogy 10 ember ellen nyilván könnyebb dolga volt a Liverpoolnak, tehát a kiállítás jelentősen befolyásolta a meccs végkimenetelét.
A Liverpoolra a folytatásban is sűrű menetrend vár, a Vörösök nyolc napon belül a Villarreal, a Brighton és a Chelsea ellen lépnek pályára három különböző sorozatban (BL, PL, Ligakupa), a novemberi hónapot pedig az Arsenal elleni bajnoki rangadóval kezdik. Öröm lehet az ürömben, hogy mind a négy mérkőzésre az Anfielden kerül sor.
- Kapcsolódó cikkek