A Liverpool hátrányból fordított és nyert 2-1-re a Brentford ellen, a Vörösök góljait Victor Munoz és Alexander Isak szerezték. A győzelemben feltehetően nagy szerepet játszott az is, hogy a hazaiak ukrán játékosát, Jehor Jarmoliukot kiállították, amiért fejelő mozdulatot tett Jérémy Jacquet irányába. Szoboszlai Dominik balszerencsés mérkőzésen van túl, hiába tért vissza kétmeccses kihagyása után, sérülése nem jött teljesen rendbe, így Andoni Iraolának alig több mint 30 perc után le kellett cserélnie.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Brentford-Liverpool meccset

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Premier League, 7. forduló:

Brentford-Liverpool 1-2 (1-0)

A Liverpool edzője felelőtlen volt?

Iraola rendszerében is meghatározó szerepet tölt be Szoboszlai, aki több poszton is képes kiemelkedő teljesítényre. A Liverpool edzője a kezdőbe is jelölte a magyart, ám ez elhamarkodott döntésnek bizonyult, mivel a 25 éves középpályás makacs combizom-sérülése kiújult. A baszk szakember meg is kapta ezért a kritikát, a Rousing the Kop portál szakírója, James Brooke értetlenül állt Szoboszlai szerepeltetése előtt.

„Ha nem volt teljesen felkészülve, akkor miért volt a kezdőcsapat tagja egy ilyen fontos meccsen?” – tette fel a kérdést Brooke, majd hozzátette, Andoni Iraola nyilatkozatából számára úgy tűnik, az edző teljesen másképp látja a dolgokat. „Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz. Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen” – magyarázkodott Iraola, ám ez aligha hatja meg a Liverpool-szurkolókat.

Andoni Iraola felelőtlen volt, amiért a kezdőcsapatba jelölte Szoboszlait?

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Andoni Iraola bátor döntését dicsérik Liverpoolban

A győzelem viszont gyógyír a sebekre, ráadásul a Vörösök tökéletesen zárták a hetet, hiszen a Bajnokok Ligájában is begyűjtötték a három pontot az osztrák LASK otthonában.

Ami a Brentford elleni bajnokit illeti, Iraola nehéz helyzetbe került, mert Szoboszlai után a szünetben becserélt Jeremie Frimpongot is le kellett hoznia sérülés miatt.

A baszk edző azonban bátran reagált a váratlan csapásra: ahelyett, hogy a kézenfekvő megoldást választva Joe Gomezt küldte volna be, Victor Munozra bízta a jobbhátvéd szerepét

– hangsúlyozta elemzésében a This is Anfield.